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«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев –о последних новостях в российском футболе.

«Зенит» подписал контракт с полузащитником Эрнани

- Я предсказывал, что «Зенит» Луческу будет укрепляться бразильцами. Покупка бразильских игроков – это, можно сказать, кредо этого тренера. Он с ними работал в «Шахтере», хорошо их знает, они – его. Бразильская футбольная почта ведь как работает? Каждый, кто хочет ехать играть в другой чемпионат, узнает у знакомых, что за тренер, как он работает. И вот Луческу для бразильцев – фигура не вызывающая сомнений. И – что важно – все бразильцы, которые играли у Луческу, играли в полную силу. И в итоге оказывались в хороших клубах Европы. Навскидку – Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити», Виллиан транзитом через «Анжи» в «Челси». Луческу делает бразильцев известными.

Но вектор, повторюсь, понятен. «Зенит» с Луческу будет все больше становиться бразильским.

Клон Фернандиньо с мощью Халка. Все о новичке «Зенита» Эрнани

Ромуло вскоре может покинуть «Спартак»

- Ромуло пришел игроком, который вызывался в сборную Бразилии. И в «Спартаке» сразу обратил на себя внимание, забил гол. Но потом получил тяжелую травму и был уже не тем игроком. По крайней мере, так говорили те, кто видел его в Бразилии до травмы.

Сейчас Ромуло – не игрок основного состава. На этой позиции есть Глушаков, рядом Фернандо. Ромуло эту ситуацию чувствует и знает. Он растерял уверенность – играет мелко, опасливо, в основном назад. Удара как такового нет, верх перестал выигрывать.

Если «Спартак» сейчас договорится – а это в зимнее трансферное окно труднее, чем летом – надо Ромуло отпускать.

Ромуло: С 1 января могу вести переговоры с другими клубами

Красно-белые интересуются Луисом Адриано

- До этого новости были про Льяича, теперь про Луиса Адриано… Неудивительно, что с итальянским тренером «Спартак» обращает внимание именно на рынок этой страны. А вариант с Адриано хорош тем, что он играл за «Шахтер» на Украине, так что понимает и что такое российский чемпионат.

Адриано – это хороший игрок. У Луческу он качественно выполнял свою задачу. И если будет вариант со «Спартаком» и «Зенитом», он может вновь уйти к Луческу, к тренеру, которого знает.

Правда, вариант с «Зенитом» кажется не таким актуальным, все-таки у Питера есть выбор в атаке. А вот для «Спартака» такой нападающий очень бы не помешал.

Браиец Луи. Почему связка Зе Луиша и Луиса Адриано может стать грозно силой

Игорь Корнеев спустя несколько месяцев после назначения покинул пост спортивного директора «Локомотива»

- Не думаю, что Корнеев не сработался с Семиным. Скорее, были вопросы у руководства. Корнев – западный человек, советским он был давно. Уважаю и люблю Игоря, хорошо знаком с ним. И не думаю, что два футбольных человека – имею в виду Корнеева и Семина – разошлись во взглядах. Тем более ни Семин, ни Корнеев – не хозяева в «Локомотиве».

В то же время, Корнеева нельзя назвать такой фигурой, что к нему все игроки побегут. И вот тут может крыться конфликт интересов с руководством, которое вроде хочет и сэкономить, и понимает, что игроки-то нужны. Но Корнеев, как человек европейский, понимает, что хорошее дешевым не бывает. Видимо, ему и указали на то, что хороших вариантов задешево не предлагает...

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