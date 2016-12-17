Не освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победу

В Екатеринбурге завершился нашумевший боксерский вечер, главным боем которого должен был стать поединок Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Однако вместо этого зрители увидели девять довольно скучных боев с участием филиппинцев и местных спортсменов, а также избиение Поветкиным француза Дюопа, заменившего Стиверна в день боя.

Продам билет. Недорого

Безусловно, вся утренняя шумиха с проваленным допинг-тестом Александра Поветкина, шокировала екатеринбуржцев. Долгое время не было ясно, что делать с билетами, будут ли проходить остальные бои, выйдет ли на ринг Поветкин. Слишком много вопросов, на которые организаторы боксерского вечера не спешили отвечать. Многие фанаты бокса стали обсуждать эти вопросы в социальных сетях, официальная группа боя Поветкин-Стиверн просто взрывалась от комментариев. Люди пытались продать билеты, выясняли, можно ли сдать их обратно в кассы. Мало кого интересовали остальные бои вечера, все покупали билеты ради того, чтобы увидеть Поветкина в действии. И многие разочаровались, узнав о положительном результате допинг-теста «Русского витязя».

Китайская лапша и селфи с Дюжевым

Вообще, организаторы боя зря были обеспокоены тем, что всем любителям бокса не хватит места в ДИВСе, где обычно проходили подобные мероприятия. Он вмещает пять тысяч мест, конечно, для боя с вывеской Поветкин-Стиверн этого казалось мало. Но на деле получилось так, что к восьмому бою вечера половина трибун, возведенных в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с нуля, оставались пустующими. То ли так сильно подействовала на уральцев утренняя новость про допинг, то ли в принципе боксерский вечер не особо заинтересовал екатеринбуржцев. Ну, или народ просто пережидал дома огромные пробки, образовавшиеся на подъезде к ЭКСПО, и собрался приехать лишь на бой Поветкина.

Бои действительно мало интересовали присутствующих. Многие коротали время в кафе, поедая китайскую лапшу в коробочках, кого-то выискивал в партере знаменитостей. А их, кстати, было достаточно: боксеры Григорий Дрозд, Денис Лебедев, Сергей Ковалев, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, которые никому не отказывали в совместных фото. Даже Никита Михалков прилетел, правда, только на бой Поветкина.

Неубедительно, но нокаутом

Организаторы боя довольно быстро сориентировались и переделали афишу главного боя. Не везде, конечно: с бумажных афиш на зрителей грозно смотрел Бермейн Стиверн.

Самый известный ринг-анонсер Майкл Баффер выучил несколько выражений на русском языке. Александр «Саша» Поветкин – именно так объявил Баффер россиянина. Что примечательно – не освистывали Александра екатеринбуржцы. Но и встречали без особого энтузиазма – видимо, утренние новости дали о себе знать.

Первые раунды боксеры были осторожны, порой даже слишком. Француз выбрасывал джеб, россиянин сокращал дистанцию. В третьем раунде Поветкин дважды попал, француз ле устоял на ногах. Но не устоял в шестом раунде: Александр в прыжке нокаутировал Дюопа и одержал ожидаемую победу.

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