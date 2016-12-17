Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина

Не буду очень долго размусоливать эту проблему и приводить десяток-полтора аргументов. Не та ситуация.

Можно что угодно говорить о сути всех допинг-историй, в которых мы по уши купаемся весь последний год. Но всё это не отменит того, что проблема эта есть. Мы её не решаем. Почему – этой темы «Советский спорт» не раз уже касался. Поветкин «прокололся» на допинг-тесте. Но мы, стоя по самые уши в известной субстанции, мы плюём на все правила, на все установленные порядки. Мы защищаем тех, кто нас же (и весь мир вместе с нами) обманывает. В слове «допингист» нет составляющей «наш» или «не наш». Он нас с вами обманул, понимаете? Значит, ему на ринг (или «в ринг», как меня учил говорить на своём языке Николай Валуев) путь закрыт.

И не надо мне рассказывать, что уральский зритель всё равно, дескать, счастлив. С него взяли деньги за шампанское «Вдова Клико», а налили-то дешёвого пива в подставленный бокал…

Бойкотировать темы, связанные с этим боем, как призывают коллеги по цеху, бессмысленно. В наше время источников информации – миллион. Все, кому надо, всё равно прочтут. А вот высказать свою позицию я от лица «Советского спорта» хочу.

Всё это даже не шоу – это пародия. Соперник Поветкина вышел боксировать в кроссовках и шерстяных носках… Но речь не о нём, не о Дюопа, который похож, как отметили многие коллеги, скорее на нашего туриста во время отдыха в турецком all-inclusive.

Выпуская преступника на бой (а употребление допинга – преступление), транслируя этот бой по ТВ, мы тем самым солидаризируемся с ним, становимся соучастниками. Накануне вместо Кубка Первого канала на одноимённом канале показали «Давай поженимся». Сегодня стоило бы поменять сетку на… страшно сказать… концерт Стас Михайлова. Было бы не так позорно и стыдно. Михайлов ведь не называет себя Энрико Карузо. А Поветкин делает вид, что он спортсмен. Но с сегодняшнего дня нас уже не обманешь.