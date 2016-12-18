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Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы выше

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Мутко
Виталий МуткоИсточник: «Советский спорт»

После церемонии вручения призов лучшим представителям нашего хоккея в рамках «Харламов Трофи» вице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала, прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира и затронул тему допинга и дела боксера Александра Поветкина.

- Матч со шведами был невнятный, может, игроки не втянулись. Но с чехами сыграли блестяще, - начинает Мутко.

- В последнее время сборная под руководством Олега Знарка проигрывает. Почему?
- Я всех вас с удовольствием поздравляю с 70-летием нашего хоккея, - вице-премьер смеется.

- Низкие рейтинги хоккея на ТВ не смущают?
- Сейчас много других развлечений. У футбола, биатлона рейтинги, конечно, повыше. Доля – где-то 9-10. Значит, надо развивать, пропагандировать хоккей. Телевизионщиков можно понять. Четверг и особенно пятница – не время хоккея на Первом канале. Уверен, если бы наши играли в субботу, рейтинги были бы выше. Здесь много тонкостей, и вопрос надо ставить шире. Эти вещи тоже надо делать профессионально. В футболе тоже допускаются ошибки, когда ставят матчи на прайм-время. Надо завоевывать телевидение.

Мы говорим о хоккее, о доходах, а большинство клубов содержатся госкомпаниями.

- Поветкина жалко?
- Конечно, жалко. Какая-та несуразица происходит вокруг нас. Человек тренируется, готовится в закрытом режиме. Постоянно на допинг-контроле. Вдруг за какой-то один день попадается, да еще на таком препарате. Здесь многое предстоит переосысливать.

Играют девочки в хоккей, а ей подменяют пробу. Но не для того, чтобы сделать чистой, а сделать грязной мочу, мужскую. Абракадабра какая-то.

Бокс стоит особняком. Надо менеджменту Поветкина все пояснить.

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