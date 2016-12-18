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«Харламов Трофи» в Парке легенд. Спасибо, хоккейная семья! Вместе мы – сила!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Церемония вручения наград "Харламов Трофи"
Церемония вручения наград "Харламов Трофи"Источник: «Советский спорт»

В Парке легенд прошла церемония «Харламов Трофи», посвященная 70-летию отечественного хоккея.

Вообще «Советский спорт» проводит акцию «Харламов Трофи» с 2003 года, но эта церемония меня потрясла. Нет слов. Хочется только говорить всем спасибо. И в такие моменты понимаешь весь смысл выражения «хоккейная семья».

Спасибо Виктору Шувалову. Наш первый олимпийский чемпион и чемпион мира заглянул на церемонию, тяжело опираясь на палочку.  И когда слово предоставили Виктору Григорьевичу, весь зал встал и зааплодировал.

- Я ведь два дня назад свою 93-ю годовщину отметил! – сказал Шувалов, почти ровесник нашей газеты. – Совсем ноги не держат, но я к вам пришел! Поздравляю наш хоккей с годовщиной. Я же начинал играть с нуля, мы шайбу оторвать ото льда при броске не могли. Тренеров иностранных не было. Всего самим приходилось добиваться!..

Спасибо Федерации хоккея России. У вас непростая работа, и благодарность вы слышите не всегда. Но вы сделали все, чтобы поддержать акцию «Харламов Трофи». Мы это сделали вместе, и без вас на нашем общем празднике не было бы столько замечательных гостей.

Я не буду перечислять титулы, вы все их знаете. Только имена-фамилии. Рене Фазель. Виталий Мутко. Павел Колобков. Аркадий Ротенберг. Владислав Третьяк. Роман Ротенберг. Олег Знарок. Павел Буре. Владимир Юрзинов. Алексей Касатонов. Алексей Яшин. Борис Михайлов. Семья великого Харламова…

А Светлана Хоркина? А вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, которого все были рады видеть и обнимали как родного? На этом остановлюсь, потому что всех упомянуть невозможно. Ирина Аллегрова, спевшая с многими в зале новый гимн хоккею, передавала всем видеопривет с гастролей в Риге. Символично, что в этом городе 70 лет назад проходил первый в СССР чемпионат по хоккею. Награду Третьяку вручал внук Аллегровой – Александр.

В одном из рядов с краю сидел Денис Никифоров – актер из «Молодежки». Было столько VIP-персон, что разбегались глаза.

Но дело не в том, что в Зале славы отечественного хоккея собралось столько больших людей. А в самой сути, которую отлично выразил Павел Буре, получивший из рук Алексея Немова награду «Король льда».

«Тут в зале столько прославленных ветеранов, что у меня мурашки по коже бегут», - признался Немов.

«Очень приятно, что в Парке легенд собрали все поколения нашего отечественного хоккея, начиная с 1946 года, - сказал Буре. – Здесь поколения Майорова, Якушева, Михайлова, Петрова, Харламова, Фетисова, Касатонова, Шувалова… Знаете, я долго работал в Канаде, и у них такое уважение к ветеранам есть. Теперь это есть у нас. И очень хорошо, если раз в год «Советский спорт» будет нас всех собирать. Потому что вместе мы – сила».

Спасибо ведущим – Дарье Мироновой, ослепительной девушке в красном платье, а также интеллектуалу Дмитрию Федорову.

Они очень сильно провели церемонию. И правильно сказал Дима: «Мы тут не отмечаем лучших. Потому что нельзя сказать, кто лучше – Тихонов или Тарасов, Фетисов или Касатонов, Буре или Федоров. Мы отмечаем достойных из сотен великих имен, которые есть в нашем хоккее».

Спасибо Владиславу Третьяку, получившему приз легендарного вратаря: «Мы можем гордиться нашим хоккеем, мы в элите мирового хоккея. У нас хорошие отношения с Международной федерацией, у нас в зале чешские, шведские друзья. У нас, несмотря ни на какую политику, отличная хоккейная семья. Я служу хоккею и буду служить всю жизнь».

Спасибо Александру Якушеву, получившему награду «За верность хоккею от Парка легенд».

Спасибо Всеволоду Кукушкину, «Золотому перу хоккея России».

Спасибо Алексею Касатонову, «Легендарному защитнику отечественного хоккея».

Спасибо Роману Ротенбергу, «За вклад в развитие хоккея в России». Вы можете как угодно относиться к Роману Ротенбергу, но просто посмотрите, как он раскручивает хоккей в Санкт-Петербурге и на матче сборных. Эти аншлаги – не просто так. Интересно, что награда Романа была вручена Аркадию Ротенбергу. Ведущий элегантно обыграл: «Это теперь ваша семейная реликвия».

Спасибо Владимиру Юрзинову, «Легендарному тренеру отечественного хоккея – от Лиги легенд мирового хоккея». И отдельное спасибо Олегу Знарку, который вышел на сцену и назвал Владимира Владимировича Юрзинова вторым папой. Это было очень трогательно.

Спасибо тройке мечты – Борису Михайлову, Владимиру Петрову (он не смог быть на церемонии, здоровья вам!), а также детям и внукам великого Валерия Харламова.

Спасибо уже за то, что вы есть.

Спасибо Парку легенд, что теперь в Москве построен один из лучших хоккейных стадионов Европы и главный хоккейный музей страны.

Спасибо московскому ювелирному дому «Адамас», изготовившему замечательные награды.

Номинанты и VIP-гости прибывали на церемонию на роскошных Mercedes-Benz. Представитель автомобильного концерна, директор по продажам в России, Мария Морозова сказала: «Харламов, Третьяк, Буре – эти имена хорошо знают и любят во всем мире, и в Германии, и конечно же в России. Наши автомобили тоже очень любят в России, поэтому мы рады быть официальным партнером премии «Советского Спорта». 

Мы очень старались. Спасибо за то, что мы были вместе. А вместе мы – сила.

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