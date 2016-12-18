Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!

Министр спорта России Павел Колобков – о «Харламов Трофи», украденной клюшке и ситуации с Поветкиным.

Министр спорта РФ Павел Колобков приехал на церемонию «Харламов Трофи», чтобы лично поздравить наших ветеранов с призами «Советского спорта», поздравил всех с 70-летием российского хоккея. А заодно ответил и на несколько злободневных вопросов.

- Я все 70 лет хоккея, конечно, не помню, - улыбнулся Колобков. – Но часть хоккейной истории происходила на моих глазах. Видел тройку Михайлов - Петров - Харламов. И тех лидеров сборной, которые пришли вслед за ними – Макарова, Крутова, Ларионова, Фетисова, Касатонова…

Помню, как мы все были заражены хоккеем. Когда я был маленьким, мне подарили клюшку защитника ЦСКА Александра Гусева. И я играл ей на Патриарших прудах…

- Вам наверно весь двор черной завистью завидовал!

- Недолго завидовали – у меня ее очень быстро украли. До сих пор эту обиду помню. Ужасно был расстроен! Вот такое было отношение к хоккею. К счастью, у нас не только великая история, но еще и большое и сильное настоящее. Уверен, что у хоккея в России и будущее будет великое. Тем более, что в стране огромный интерес к хоккею. Всегда полные трибуны.

Уверен, что новое поколение хоккеистов поддержит славу ветеранов.

- Что думаете о расширении акции «Харламов Трофи»? Мы как пытаемся связать ей все поколения игроков.

- Поддерживаю вашу инициативу. Если мы хоти расти и становиться сильнее, то надо изучать свою историю. Равняться на ветеранов. Знать людей, которые делали первые шаги в нашем хоккее.

- Как вы оцениваете в связи с этим заявление Первого канала, который отказался показывать матчи нашей сборной?

- Это даже комментировать не хочется. Очень странный у телеканала подход. Думаю, что в ближайшем будущем мы исправимся.

- Много спорят в последнее время: какой вид спорта №1 в России – футбол или хоккей? Вы не хотите поучаствовать в опросе?

- Запросто – фехтование! А после… Летом футбол, зимой хоккей. Ну а если серьезно, я люблю все виды спорта. Не могу делить их на первые и вторые. Все наши чемпионы – великие люди.

- Но сейчас и с чемпионами случаются неприятные истории. Вот, например, с Поветкиным в боксе.

- История действительно неприятная. Будет дисциплинарное разбирательство. Если употреблял – будет наказан в соответствии с кодексом. Я напомню, что Александр – профессионал. А у них там свои правила. Ни к нашей федерации бокса, ни к международной он отношения не имеет.





