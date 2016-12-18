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Виктор Шувалов: Совсем нас этим допингом задавили

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Шувалов
Виктор ШуваловИсточник: «Советский спорт»

Легендарный хоккеист Виктор Шувалов получил приз «Харламов Трофи» и рассказал, как делал первые шаги в хоккее.

- Семь поколений хоккеистов сменилось на моих глазах, - вспоминает 93-летний Виктор Григорьевич. – Ведь срок хоккеиста – в среднем десять лет. Вот и считайте…

А я представитель первого поколения. Мы то хоккея начинали с нуля. Оторвать шайбу не могли ото льда. И спросить не у кого – что с ней делать. Тренеров ведь не было. И легионеров тоже. До всего сами доходили.

- Кто первым научился первым бросать?
- Не помню. Иной раз кто-то бросит вдруг верхом. И все сразу ахают вокруг: «Вон, как у тебя здорово получилось!». А сейчас это пацаны уже в семь лет умеют. Потому что тренеры им показывают – что нужно делать.

- Но учились то вы быстро.
- Потому что пришли из хоккея с мячом. И кататься все умели здорово. Поэтому мы и все европейские сборные, да даже и канадцев в скорости превосходили. Коньковая подготовка – фундамент хоккея. Все остальное на этом строится. А сейчас смотрю матчи сборной… И финны, и шведы катаются лучше нас! Потому что они, когда ребятишек в секции набирают, первый год их только кататься учат. Все остальное – потом.

- А было время – они у нас учились.
- Шведы приезжали и снимали на пленку – как двигается по льду Сергей Макаров. И по этим записям своих игроков учили. А финны? Совсем слабенькая команда у них была. А наши Юрзинов, Майоров, Пучков поехали туда тренерами, поработали… И так их подняли, что финны наших обыгрывают чуть ли не постоянно.

- Что вам больше всего запомнилось в первом поколении нашего хоккея?
- Да уйма впечатлений была. Мы же постоянно ездили за границу играть – в разные страны Европы. Только в Канаду не попали. Да и весь Союз я благодаря хоккею объездил.

Сейчас на нас какое-то гонение. Допингом этим нас совсем задавили. А раньше мы ездили и в Англию, и во Францию… Там к нам относились очень хорошо. Принимали на высшем уровне. Это сейчас американцы санкции устраивают – Россию задавить. Не пойму – что такое…

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