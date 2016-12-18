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Александр Харламов: Уверен, что вновь станем лидерами на мировой арене

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Харламов
Александр ХарламовИсточник: «Советский спорт»

Сын великого нападающего Валерия Харламова, Александр, - о жекабрьской акции «Харламов Трофи», где чествовали ветеранов нашего хоккея.

- Я теперь сам узнаю об этой ситуации из СМИ, - улыбается Александр Харламов. – Но дело хорошее. Время-то проходит, а память должна оставаться.

- Вот мы как раз и хотим чествовать не только современных игроков, но и тех, кто играл во времена вашего отца. И даже до него!
- Это важно. Своих героев надо помнить. Надо чтить ветеранов. В том числе и тех, которых уже нет с нами. Молодежь должна знать эти имена.

- Тем более, что наш хоккей всегда был силен преемственностью поколений...
- …Которая была нарушена в 90-х годах. Сейчас она возрождается. Традиции надо чтить. Уверен, что все восстановится, и мы опять станем лидерами на мировой арене.

- 70 лет – грандиозная дата.
- Хотите сказать, что у нашего хоккея преклонный возраст? Ничего – в душе все наши ветераны очень молоды. Не надо на возраст обращать внимание.

- ЦСКА в последние годы вновь вышел в лидеры. Гордитесь, что из вашего клуба в сборную вызвали аж восемь человек – больше всех?
- СКА немножко схитрил. Но то, что из ЦСКА много ребят в сборной – нам все равно очень приятно. Это значит, что мы на правильном пути. Значит, у нас в клубе играют сильнейшие.

…Вместе с братом на церемонию «Харламов Трофи» приехала и дочка Валерия Харламова – Бегонита, которая… В этом году вновь стала мамой. Так что у Харламова родился внук. Сейчас ему уже три месяца и зовут его Андрей.

- Когда подрастет, обязательно отдам его в хоккейную спортшколу, - пообещала Бегонита корреспонденту «Советского спорта».

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