Борис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умрет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров был почетным гостем на декабрьской акции «Харламов Трофи», где «Советский спорт» чествовал наших ветеранов.

- Расширение формата «Харламов Трофи» - правильная идея, - считает Борис Майоров. – Теперь будет несколько номинаций. А не один-единственны й игрок, которого лучшим признали россияне, выступающие в НХЛ. Надо помнить и о том, что люди, которые работают в хоккее, выступают в самых разных ипостасях. кроме игроков, есть еще организаторы, тренеры... И в каждом разделе хоккейного процесса есть свои выдающиеся личности.

Достойны наград и люди из прежних поколений. И они наверняка тоже будут рады получить «Харламов Трофи».

- 70-летняя хоккейная история творилась на ваших глазах…

- Я как раз горд именно тем, что стоял чуть ли не у истоков нашего хоккея. Многие поколения через меня прошли. Сам я отношу себя все же ко второму. Хотя и первое помню прекрасно. И всегда с удовольствием рассказываю о ветеранах.

- Вспомните самое яркое событие в своей хоккейной биографии.

- Пожалуй, чемпионат мира – 1957. Первый, который прошел в Москве. Потом первый каток с искусственным льдом в «Сокольниках», где я и начал играть за команду мастеров.

- Помню, как я удивился, когда вы однажды рассказали, что свой первый международный матч сыграли против… Японии!

- Но так и было! Японцы специально приехали к нам на чемпионат мира в 1957 году недельки на две раньше. И сыграли пару товарищеских матчей – с «Локомотивом» и «Спартаком». Вот там я впервые и вышел на международную арену. Матч красно-белых со сборной Японии закончился со счетом 4:1 в нашу пользу.

- Один вопрос на злобу дня. Как Первый канал мог отказаться показывать хоккей после первого матча турнира?

- Мне смешно слушать про рейтинги. Для того, чтоб они были высоки, спорт на «Первом» надо показывать чаще, а не несколько раз в год. Как редкое исключение – футбол покажут. Или выдернут несколько матчей из чемпионата мира по хоккею. И еще хочу сказать – так не поступают! Соревнование названо твоим именем. А ты вдруг в последний момент от него отказываешься… Это просто неприлично. Хочешь уйти – сделай это до начала турнира или уже после. Но не так. Впрочем, наш хоккей и без Первого канала не умрет.