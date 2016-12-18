Дюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднее

Корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев о том, почему российский боксер Александра Поветкин не заслужил всеобщего разноса, который ему устроили после победы над французом Йоаном Дюопа.

Да, уже Николай Яременко высказал мнение «Советского спорта», но это не значит, что несогласных с ним не было. Или они должны молчать. Спор был жаркий, но давайте разберемся, что произошло.

Первое, что вводит в заблуждение – это будто Поветкин второй раз за год был уличен в применение допинга. То есть, якобы уже опытный штрафник. Но нужно понимать, что Поветкин был официально признан невиновным в применение мельдония (и не факт, что это допинг), когда сорвался его поединок с Деонтеем Уайлдером. Концентрация мельдония в крови «Русского витязя» настолько низкой - будто он просто лизнул капсулу препарата.

Но, конечно, Поветкин мельдоний принимал, но делал это в момент, когда препарат был разрешен. И Александр, будучи невиновным, лишился боя за титул. Причем по факту был не суд или разбирательство, а трибунал. Саше нужно было именно доказать свою невиновность. Он доказал. Никакой компенсации за простой, кстати, не получил. Просто остался без боя за звание временного чемпиона.

Второе, у нас есть факт, что в его допинг-пробе обнаружен остарин. Это отнюдь не означает, что спортсмен препарат осознанно принимал. И принимал ли вообще. Ведь именно в США, а допинг-проба хранилась там, работает Григорий Родченков – эксперт по вскрытию и закрытию проб и «Дэвид Копперфильд» подлога. Что мешало ему остарин подмешать? Он же всю технологию рассказал. Да и мастер-класс, наверняка, провел. Тем более заинтересованных в том, чтобы Александр провалил тест, было предостаточно.

Бермейн Стиверн и сам то, наверняка, понимал: Поветкина голыми руками не победить. Но за спиной же у канадца стоял Дон Кинг, который проиграл суд Андрею Рябинскому. Учитывая уголовное прошлое американца, не стоит сомневаться, что желание отомстить у него было. Были ли возможности? Кто знает...

Еще есть руководство WBC, которой «Мир бокса» Рябинского перетрепал все нервы, но не выделил ни копейки, чтобы реабилитировать своего боксера. Нужны ли им эти «несговорчивые русские»? Едва ли!

И кстати есть сам Уайлдер и его команда, к которой был подан иск на сумму 34,5 миллионов долларов. Нужен ли был им чистый Поветкин? Нет, он совершенно не вписывался в планы! Американец еще ни разу с серьезным боксером не встречался на ринге и Александра избегал, как мог.

Я не утверждаю, что Поветкин непременно невиновен и его подставили. Просто очертил круг недоброжелателей. Все эти люди весьма авторитетны и влиятельны. И что немало важно, богаты.



Да и что такое допинг в профессиональном боксе? Шейн Мозли признавал, что перед поединками с Оскаром де ла Хойей принимал допинг. Мемуары Майка Тайсона говорят о том, что у него практически не было боев перед которыми он не употребил кокаин или хотя бы марихуану. Эвандер Холифилд победил Тайсона, потому что был на стероидах. Феликс Штурм «оказался сильнее» Федора Чудинова и провалил допинг тест. Но результат боя никто не отменял. Да и Лукас Браун титул регулярного чемпиона WBA получил, провалив допинг тест. Затем провалил и второй, но все равно будет биться за титул временного чемпиона с Шенноном Бриггом.

Профессиональный бокс – особый субъект. В нем можно создать свою организацию и не вести в ней никакого допинг-контроля вообще. И это будет законно и нормально. Сейчас же бокс живет по законам Джорджа Оруэлла, где «все равны, но свиньи равнее».

Стиверн свой тест провалил. Но признался, что сделал это без умысла. Его простили.

Я абсолютно убежден, что ни Поветкин, ни его команда никак не могли умышленно принимать допинг, учитывая тотальный контроль. Никак. Почему не простили его? Ах, это рецидив?! Но в первом его признали невиновным! Чем же он хуже Стиверна?!

Третье, фон любому спортивному событию, которое транслирует телевидение, задают комментаторы. Они сыграли не на пользу россиянина, рассказывая то, как долго и мучительно Саша тренировался к одному сопернику, а получил совсем другого. Болельщики настроились на то, что Поветкина ждет хождение по лезвию бритвы, а когда стало понятно, что для Александра это в лучшем случае – спарринг, неподготовленный зритель обратился против своего боксера. Потому что ожидания не подтвердились.



Рядовой зритель не понимает специфики подготовки боксера и не знает примеров. Мне же хорошо запомнился бой Джо Кальзаге и Криса Юбэнка-старшего. «Валлийский дракон» готовился ко встрече со Стивом Коллинсом, но тот получил травму и за неделю до поединка был заменен на Юбэнка. Комментаторы и тогда очень жалели Кальзаге.

И как то ни слова о том, как не повезло Юбэнку. Если Кальзаге несколько месяцев готовился к одному сопернику и получил другого, Юбэнк сразу готовился к Кальзаге. Но подготовка длилась неделю. У Дюопа времени было еще меньше. Ничем хорошим для Юбэнка и Дюопа эти поединки не закончились. С той разницей, что Юбэнк достоял до конца, а Дюопа - ровно до середины боя.

Нужно было объяснить одну простую вещь: и Поветкин, и Кальзаге находились на своих пиковых физических возможностях. Их соперники - в лучшем случае поддерживали форму.

Да и какую форму поддерживал Дюопа, если он в Екатеринбург приехал без боксерок? А ведь он там провел три дня. Как же он спарринговал без инвентаря? Какую опасность он мог представлять, если о своем поединке узнал за 10 часов до его начала?

Этими выводами я поделился со своими знакомыми еще до начала боя. Прямым текстом: «Ни единого шанса у Дюопа нет». После боя хором ответили: «И подумать не могли, что совсем не единого».



Зрителям казалось, что тяжелый крест несет Поветкин. Но им оказался Дюопа. Честь и хвала французу за то, что он вышел. Проявил мужество. Но шансов у него не было. Обманщиком был именно он, а не Поветкин. Специалисты должны были это понимать и донести до зрителя правильный расклад. Не сделали! В результате за неготовность француза шквал критики получил почему-то Поветкин.

Дюопа никто не заставлял выходить на ринг. Он мог спокойно в стиле Стиверна отправиться в аэропорт: «Мол, извините ребята, страна у вас хорошая, но к бою я не готов». Я более чем уверен, что Йоан отдавал себе в этом отчет. Но вышел на ринг. Упал в шестом раунде. Конечно, смотреть было больно. Но Поветкин сделал именно то, чего от него ждали бы в бою со Стиверном и Уайлдером. С той разницей, что на месте этих «храбрецов» оказался Дюопа.



Четвертое, Дюопа вышел на бой ради денег. Понятно. Объяснимо. И это просчет Рябинского. По хорошему надо было отменять вечер. Не везет же Андрею Михайловичу. То переплатит за бой, то его боксер бой проводит с ужасной травмой. И это вызывает шок у зрителей. Еще и Микки Рурк нарисовался. Да и финалисты шоу «Бой в большом городе» почему-то выступают не на разогреве, а в аккурат перед титульными боями. Еще поражения, поражения, поражения его боксеров.

Кстати, Рябинский свои ошибки признает. Причем понятно, что каждый раз он намеревался повысить зрелищность вечеров, но не всегда получалось. Как и сейчас. Лучше было отменить бой. Но поставьте себя на его место.

Ваш боксер (Поветкин) готов. Он уже год пропустил не по своей вине. Есть бой. Есть запасной план. Из-за происков врагов невидимого фронта на грани срыва оказывается предстоящий поединок. Вы бы сами в такой ситуации разве не воспользовались планом Б? Он же был! Андрей Михайлович продумал все до мелочей, поэтому Екатеринбург увидел победу своего боксера. Возможно, не совсем ту, которую хотел.



Но это опять же ни в коем случае не вина Поветкина.