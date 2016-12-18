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Если бы старость могла… Печальный крах Бернарда Хопкинса

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Если бы старость могла… Печальный крах Бернарда Хопкинса

Легендарный американский боксер Бернард «Палач» Хопкинс потерпел сокрушительное поражение в прощальном бою с Джо Смитом.

Почетный гражданин Филадельфии Бернард Хопкинс — феномен мирового спорта. Человек, в 49 лет по праву владевший двумя чемпионскими поясами в полутяжелом весе, давно приучивший публику к победам над боксерами, которые годятся ему в сыновья.

«Палача» всегда недолюбливали: кто-то за криминальное прошлое (Бернард в молодости отсидел срок в колонии за разбойное нападение), кто-то за излишнее высокомерие, иные — за расчетливый стиль ведения боя, который считали скучным. Наконец, Хопкинсу всегда была свойственна «грязь» в ринге. Но не уважать этого фанатика тренировок и примерного американского гражданина, сумевшего побороть в себе всевозможные пороки, просто невозможно.

Уступив по очкам Сергею Ковалеву в ноябре 2014 года, Бернард оставил ринг, но увы, его решение не было окончательным. Легендарный боец, когда-то сумевший 20 раз кряду защитить чемпионские титулы в среднем весе, не хотел уходить из бокса побежденным. Хопкинс лелеял надежду на красивые проводы из спорта под фанфары, и вот что из этого получилось…

Когда-то битый «Палачом» Оскар де ла Хойя, а ныне — компаньон Бернарда по бизнесу, взял с ветерана честное слово, что поединок с 27-летним полутяжем Джо Смитом станет для него действительно последним. Не собирался спорить с этим и сам Хопкинс.

- Надо мной больше никто не смеется. А именно смех всегда меня мотивировал. Как я понял, что действительно пора уходить? Я не смог найти никого, кто бы надо мной смеялся.

Я рад, что изменил своему слову в 2006 году, потому что за эти десять лет я расширил и приумножил свое наследие. Я сделал в ринге практически все, - рассуждал Бернард перед боем.

В действительности «Палача» хотели подтолкнуть к уходу из большого спорта еще в 2005 году. Тогда судьи придумали Хопкинсу поражение в титульном поединке с молодым средневесом Жермейном Тэйлором, которому многие прочили долгие годы на троне. В результате, карьера Тэйлора быстро пошла под откос, а вот Бернард с тех пор провел исторические поединки с Антонио Тарвером, Рональдом «Уинки» Райтом, Джо Кальзаге, Келли Павликом, Жаном Паскалем, Чедом Доусоном, Роем Джонсом и тем же Сергеем Ковалевым.

Не каждый из них сложился для легенды безоговорочно удачно, но вопреки здравому смыслу казалось, что Хопкинс с его экономичной и расчетливой манерой боксировать — действительно вечен и монументален, как спящий Эверест. Но это только казалось…

Уже в первом раунде прощального боя в Инглвуде, штат Калифорния, Смит смог потрясти звездного ветерана тяжелым ударом справа, однако затем Бернард взял ход боя под свой контроль за счет лучшей технической оснащенности. Подумалось, что все снова пойдет по его плану, а соперник вот-вот сломается психологически, что ранее не раз происходило с молодыми оппонентами «Палача», чувствующими себя как на разносе во время школьной линейки.

Однако в девятом раунде 27-летний Джо смог прижать противника к канатам, а затем выбить Хопкинса в зрительный зал одним ударом, после чего была зафиксирована его победа нокаутом.

Так человек, который практически сумел обмануть время, но уже смирившийся с неизбежным, все же не смог покинуть ринг навсегда без посторонней помощи.

И этот факт, учитывая все обстоятельства, вызывает куда больше грусти и простого человеческого сочувствия, нежели то, что в свое время произошло с постаревшим Роем Джонсом-младшим, когда он столкнулся в Москве с Денисом Лебедевым.





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