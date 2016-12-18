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Олег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пил

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пил

Главный тренер сборной России Олег Знарок принял участие в торжественной церемонии «Харламов Трофи».

- Поздравляю всех с юбилеем нашего хоккея, - сказал Олег Знарок перед началом церемонии, на которую он пришел со своей супругой Илоной, выкроив время в жестком графике декабрьского турнира сборной России. – Ветеранам хочу пожелать здоровья. А ребятам из своей команды – на них равняться. Был в субботу на матче ветеранов. И было приятно увидеть «Красную машину» вновь на льду. Я и сам с них пример до сих пор беру.

- Трудно поверить, что у вас в юности был кумир в хоккее.
- Да все игроки сборной СССР были кумирами. Потому что это действительно была машина.

- Которую вы сейчас пытаетесь опять завести.
- Да, мы стараемся. Что-то получается, что-то нет. Это нормальный рабочий процесс. Но вот ветеранами мы гордимся. Это легенды, на которых хочется смотреть снова и снова.

- Вот вам бы в состав сейчас Михайлова с Майоровым…
- Я бы тогда мог в раздевалке оставаться и на лавку вообще не выходить. Если бы у меня в составе Петров, Харламов и Михайлов играли, я бы сидел там курил и кофе пил спокойно!

… Позже Олег Знарок принял участие в церемонии награждении. Он вручил наш приз своему учителю Владимиру Юрзинову, который когда-то гонял Знарка в рижском «Динамо», а ныне входит в тренерский штаб сборной России, работая там консультантом.

- Юрзинов для меня не просто хороший тренер, а второй папа, - неожиданно для многих заявил Знарок, поднявшись на сцену. – Мы вместе прошли очень много всяких сложностей. Владимир Владимирович для меня всегда был примером. И сейчас им остается. А за то, что он сейчас согласился быть консультантом нашей сборной, я ему тоже очень благодарен. Он все понимает, дает полезные советы… Иногда ругает. Но по делу!

- И главное, что не мешает, - шепчет на ухо Знарку Юрзинов. Но так, что это слышат все в зале.

- Главное, здоровья вам, - смеется в ответ Знарок.

Напомним, что сегодня сборная России проведет свой третий матч на турнире – против финнов. Первое место на Кубке Первого канала наши уже занять не смогут – его досрочно завоевали шведы.


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