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Сергей Карякин: Хочу познакомиться с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, Ковальчуком

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин: Хочу познакомиться с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, Ковальчуком

После церемонии награждения лучших из лучших в отечественном хоккее на вечере в рамках «Харламов Трофи» вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин рассказал о любви к мастерам клюшки и шайбы.

- Всегда болею за сборную России, а также за футбольный и хоккейный «Спартак», вот мои спортивные темы, - рассказывает Карякин. – Трус не играет в хоккей! Если сравнивать хоккей и шахматы, то можно привести много аналогий. Потому что многие комбинации просчитываются в голове, и только потом они демонстрируются на льду.

- Припомните хоккейный турнир, где вся страна болела за сборную, как за вас в недавнем матче за звание чемпиона мира.
- К сожалению, смотрю не так много матчей, чтобы считать себя хоккейным корифеем. Конечно, болел за сборную на чемпионате мира в Москве, на Кубке мира в Канаде. Был польщен, когда недавно «Спартак» пригласил меня на матч с «Ак Барсом» и даже позволил сделать перед игрой вбрасывание в центре поля.

- Вы пришли на «Открытие Арену», и «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином», а через пару дней в Лужниках сенсационно выиграл у одного из лидеров КХЛ «Ак Барса». После этого Карякина стали называть добрым гением красно-белых.
- Это, конечно, приятно и даже льстит. Но не стоит мне приписывать заслуг спартаковцев. Мое главное достижение – выход в финал первенства мира. Но если мои флюиды помогают «Спартаку» - я очень этому рад.

- 22 декабря «Спартак» здесь, в Парке легенд, проводит ретро-матч в честь 70-летнего юбилея клуба. Вас пригласили?
- Да. И очень хочу прийти. Но мой график после матча за звание чемпиона мира расписан по минутам, настолько плотный, что в нем нет пауз. За что можно поблагодарить вашего брата журналиста. Едва сошел с трапа самолета, меня встретили 30 журналистов. До сих пор даю интервью в режиме нон-стоп. Но на торжество в «Советский спорт» удалось выбраться. Живьем увидел великих хоккеистов, о которых раньше только слышал.

- А с современными звездами Овечкиным, Малкиным, Дацюком, Ковальчуком знакомы?
- Хочу познакомиться. Овечкин – настоящий посол нашего хоккея за океаном. Приезжает в сборную по первому зову. Малкин выигрывает Кубки Стэнли. А Дацюк и Ковальчук радуют болельщиков на российских площадках. Они ведь тоже играют в режиме нон-стоп.

Вручение премии «Харламов Трофи»43Вручение премии «Харламов Трофи» (ФОТОГАЛЕРЕЯ)



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