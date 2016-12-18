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«Бой против Борисова станет кошмаром для Магомедова». Прогноз на турнир ACB 50

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Бой против Борисова станет кошмаром для Магомедова». Прогноз на турнир ACB 50

Корреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогнозы на главные поединки турнира ACB 50, который состоится в Санкт-Петербурге.

К сожалению из-за травмы Вячеслава Василевского не состоится его бой против Альберта Дураева. Но и без этого зрителей ждет множество кровопролитных состязаний — их будет 12, в том числе четыре поединка - титульные. 

Александр Сарнавский — Рамазан Эсенбаев

Коэффициенты на победу: 1,25 — 3,55

2016 год, мягко говоря, не удался для Александра Сарнавского — две победы и два поражения. Он без шансов проиграл Мураду Мачаеву на турнире Fight Nights и был неожиданно нокауирован Устармагомедом Гаджидаудовым в «Беркуте». Его нынешний соперник — Рамазан Эсенбаев в сентябре потерпел второе поражение в своей карьере, и тоже неожиданное — от Андрея Кошкина единогласным решением судей. Предстоящий поединок, несомненно, интересует поклонников ММА не только в России, но и за рубежом. Я делаю ставку на победу Сарнавского. Коэффициент 1,25. Если вы хотите поставить на Рамазана — пожалуйста, 3,55 — очень хороший коэффициент.

Олег Борисов (17-1-1) — Магомед Магомедов (13-1)

Коэффициенты на победу: 2,2 — 1,6

Титульный бой в легчайшем весе

Для Магомеда бой против Олега Борисова станет первой защитой титула ACB в легчайшем весе. У букмекеров небольшим фаворитом является чемпион, коэффициент на его победу равен 1,6. Однако, я считаю, что фаворита в этом противостоянии нет. Борисов на девять лет старше Магомедова и опытнее его. К тому же, Олег физически сильнее и, думаю, что в ACB 18 декабря сменится чемпион. Этот поединок станет кошмаром для Магомедова. Ожидать нокаута, наверное, не стоит. Я поставил на победу Борисова, благо коэффициент манящий — 2,2.

Марат Балаев (6-0) — Юсуф Раисов (9-0)

Коэффициенты на победу: 3,2 — 1,3

Титульный бой в полулегком весе

В этом поединке все более очевидно. Мастеровитый и опытный Юсуф Раисов должен побеждать, причем досрочно. Коэффициент на его победу равен 1,3.

Бретт Купер (21-12) — Асламбек Саидов (19-4)

Коэффициенты на победу: 3,4 — 1,27

Титульный бой в полусреднем весе

Американский боец очень долгое время выступал в американском промоушене Bellator, где его били Александр Шлеменко, Даг Маршалл, Брэндон Хэлси. Мешок ли ли Купер? Ни в коем случае! Он одержал немало важных побед в лиге и числился одним из претендентов на пояс. Его нынешний соперник Асламбек Саидов выступает под флагом Польши. На данный момент у него серия из четырех побед кряду, в том числе и над Ясубеем Эномото. Что-то мне подсказывает, что и у Купера он выиграет. 

Салимгерей Расулов (15-6) — Денис Гольцов (18-4)

Коэффициенты на победу: 2,3 — 1,55

Титульный бой в тяжелом весе

Главный поединок юбилейного турнира. Бой, который ждали все поклонники лиги ACB. Схватка за пояс чемпиона в тяжелом весе — это всегда интересно. Нынешний обладатель титула Салимгерей Расулов сразится против звездного претендента Дениса Гольцова. У букмекеров фаворитом, конечно же, является Денис (1,55). Однако, не думаю, что чемпионами просто так становятся, и что Расулов выйдет в октагон с хлебом-солью. По моему мнению, Салимгерей — самый недооцененный тяжеловес в России на данный момент. Да, у него в прошлом были катастрофические поражения, но это в прошлом. Сейчас это топовый тяжеловес нашей страны, пояс у себя он сохранит еще на какое-то время. Ставлю на победу Расулова. Он задавит Гольцова своей массой.

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