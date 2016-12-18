Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 0Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал1 : 0Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.

Напрашивается параллель между выступлениями наших олимпийцев в Рио и нынешней поступью биатлонистов, осваивающих пьедестал Кубка мира так плотно, что с него не сходят.

Перед угрозой соревновательного небытия – а по-другому не назвать нарастающую готовность международной федерации покарать всю российскую биатлонную сборную – каждый соревновательный день за счастье. Каждый реальный шанс хватаем за хвост. И, свободные от текущих допинговых подозрений, ставим попутно рекорды.

Ведь нынешний Антон Шипулин Фуркада образца годичной давности накрыл бы! Даже такой вот совсем не идеальный Шипулин, и прихварывающий, и не нащупавший пока в сезоне прежнего куражного и накатистого хода, и забывший авторское упоительное чувство погони в горячей крови, и проигрывающий финиши.

Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро

Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина

Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро

Он, прежде – оголенный нерв, теперь просто берет свое. Расчетливо и уверенно. Мы видели Шипулина таким на заокеанских этапах прошлого сезона. Плохо перенося акклиматизацию, путая день с ночью, он тоже выдал тогда 100-процентную меткость в двух спринтах. Но серии такой, как текущая, у Антона не было еще никогда. Четыре подиума подряд в личных гонках, плюс эстафетное серебро. Невольно посоветуешь Шипулину могучему – а он, хочется надеяться, способен набрать по ходу сезона прежнюю лыжегоночную неудержимость – кое-что перенять у Шипулина ослабленного, то есть нынешнего. А именно четкий контроль ситуации и рассудительность. Чтобы азарт не захлестывал, по-черному воплощаясь в вечной драме испорченного решающего выстрела.

Однако соль шипулинского текущего момента в том, что и Мартен Фуркад, быть может, никогда раньше не был, в свою очередь, настолько всевластным. Вот вам все его лучшие достижения до сих пор: четыре кряду победные гонки в разгар прошлого сезона (включая три на чемпионате мира); пять первых мест в семи гонках на исходе сезона-2013; шесть побед в восьми гонках на финише сезона-2012. Я не случайно вношу календарные уточнения. Ибо француз никогда раньше не начинал зимне-весенний цикл вот так на одном дыхании, все его былые продолжительные золотые сериалы являлись на свет во второй половине сезона.

А нынче Антону Бабикову с Максимом Цветковым, опередившим разок Фуркада, впору повторить за игроками «Ростова»: жизнь в большом спорте удалась, можно заканчивать! Помните, Сесар Навас гордо-шутливо произнес это после подвига над «Баварией».

Как пойдет дальше по сезону биатлонный бог, впервые рванувший с места в карьер? Какой вектор уготован Шипулину, к чемпионату миру обыкновенно, увы, сбавлявшему? Какой интересный сюжет намечен! Только бы страшные грехи прошлого – неизвестно кем иниицированные – не воспрепятствовали ему развиться…

А тут еще и Татьяна Акимова взяла и состоялась. Вот уж правда: не было в соревновательном кошельке женской сборной ни гроша – да вдруг отыскался алтын. После спринта-то сама собой возникала аналогия с отдельными всплесками Екатерины Юрловой и Ольги Подчуфаровой в позапрошлом и прошлом сезонах. Но Акимова так строго, выдержанно, я бы сказал – классично, прошла гонку преследования под неимоверным давлением уязвленных самолюбий всех сильных дам биатлонного мира, что поверилось: не однодневка! Первый для нас женский призовой дубль со времен Ольги Зайцевой. Может, может у нас проявиться биатлонистка достойного уровня. Ибо чувствуется у Акимовой приближение к искомому балансу хода и стрельбы, обещающее не зарывать шансы в снег или мишень.

Интересно-то как! Но следует ли продолжение? Только б дали посмотреть, как сюжет развернется дальше! Черт бы их унес, намутивших с допингом. Ведь вдуматься: и РУСАДА не у дел, и Родченков не химичит – а вот же выигрываем, являем здоровую спортивную закалку. Не только в биатлоне. И Третьяков давеча на скелетоне возглавил зачет Кубка мира, и Легков в призы забрался впервые после Сочи.

Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мартен Фуркад: Возможно, мое присутствие повлияло на стрельбу ШипулинаФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что он занял первое место.Гараничев показал лучший ход среди россиянЕвгений Гараничев в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира по биатлону продемонстрировал лучший ход среди всех российских спортсменов.Антон Шипулин: На рубеже потряхивало, на трассе тоже было нелегкоСеребряный призер гонки преследования в Нове Место прокомментировал свой результат после финиша.Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачетеПосле второго места в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира российский биатлонист Антон Шипулин поднялся на второе место в общем зачете.Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд сереброПервый после бога. Шипулин завоевал второе подряд сереброАнтон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина.Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место, победил ФуркадНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась гонка преследования у мужчин. Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место, победил француз Мартен Фуркад.Фуркад первым стартует в пасьюте в Нове Место, Шипулин - вторым, Цветков - 12-мСегодня в 17:00 мск стартует мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.Александр Тихонов: Сейчас Шипулин демонстрирует, что не зря является лидером нашей сборнойЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что россиянин Антон Шипулин может бороться с французом Мартеном Фуркадом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.Антон Шипулин: Спортсмен не должен подвергаться осуждению, пока его вина не доказанаРоссийский биатлонист Антон Шипулин попросил соперников быть сдержаннее во время публичных заявлений и не торопиться с осуждением российских спортсменов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.Фуркад за бойкот, Бьорндален противФуркад за бойкот, Бьорндален противВ мире биатлона продолжают обсуждать новость о спортсменах из России, которых подозревают в употреблении допинга.Антон Шипулин: Переживаю, что у Тюмени могут отнять этап Кубка мираБиатлонист Антон Шипулин высказался по поводу ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта после опубликования второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.Антон Шипулин: Уверенные в себе спортсмены не волнуются по поводу списка WADAРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.Антон Шипулин: Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынулькиРоссийский биатлонист посвятил свою серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, годовалому сыну.Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятыйАнтон Шипулин после первой гонки на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове место остался в тройке лидеров общего зачета.Секунда свысока. Шипулину не хватило мгновения до золотаСекунда свысока. Шипулину не хватило мгновения до золотаРоссийский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место.Антон Шипулин: Нет уверенности в собственных силахРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним россиянин стал вторым.Мартен Фуркад выиграл спринт в Нове-Место, Шипулин – второйВ четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, состоялась спринтерская гонка у мужчин.Антон Шипулин: Пытался сохранить второе место, слышал, что Фуркад далекоРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на Кубке мира в Поклюке.Эмиль Хегле Свендсен: Шипулин - лучший спринтер в миреНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен признался, что считает россиянина Антона Шипулина лучшим спринтером мира.Антон Шипулин: Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибкаРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял третье место.

Ольга Зайцева
Ольга Зайцевавсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости