Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.

Напрашивается параллель между выступлениями наших олимпийцев в Рио и нынешней поступью биатлонистов, осваивающих пьедестал Кубка мира так плотно, что с него не сходят.

Перед угрозой соревновательног о небытия – а по-другому не назвать нарастающую готовность международной федерации покарать всю российскую биатлонную сборную – каждый соревновательный день за счастье. Каждый реальный шанс хватаем за хвост. И, свободные от текущих допинговых подозрений, ставим попутно рекорды.

Ведь нынешний Антон Шипулин Фуркада образца годичной давности накрыл бы! Даже такой вот совсем не идеальный Шипулин, и прихварывающий, и не нащупавший пока в сезоне прежнего куражного и накатистого хода, и забывший авторское упоительное чувство погони в горячей крови, и проигрывающий финиши.

Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро

Он, прежде – оголенный нерв, теперь просто берет свое. Расчетливо и уверенно. Мы видели Шипулина таким на заокеанских этапах прошлого сезона. Плохо перенося акклиматизацию, путая день с ночью, он тоже выдал тогда 100-процентную меткость в двух спринтах. Но серии такой, как текущая, у Антона не было еще никогда. Четыре подиума подряд в личных гонках, плюс эстафетное серебро. Невольно посоветуешь Шипулину могучему – а он, хочется надеяться, способен набрать по ходу сезона прежнюю лыжегоночную неудержимость – кое-что перенять у Шипулина ослабленного, то есть нынешнего. А именно четкий контроль ситуации и рассудительность . Чтобы азарт не захлестывал, по-черному воплощаясь в вечной драме испорченного решающего выстрела.

Однако соль шипулинского текущего момента в том, что и Мартен Фуркад, быть может, никогда раньше не был, в свою очередь, настолько всевластным. Вот вам все его лучшие достижения до сих пор: четыре кряду победные гонки в разгар прошлого сезона (включая три на чемпионате мира); пять первых мест в семи гонках на исходе сезона-2013; шесть побед в восьми гонках на финише сезона-2012. Я не случайно вношу календарные уточнения. Ибо француз никогда раньше не начинал зимне-весенний цикл вот так на одном дыхании, все его былые продолжительные золотые сериалы являлись на свет во второй половине сезона.

А нынче Антону Бабикову с Максимом Цветковым, опередившим разок Фуркада, впору повторить за игроками «Ростова»: жизнь в большом спорте удалась, можно заканчивать! Помните, Сесар Навас гордо-шутливо произнес это после подвига над «Баварией».

Как пойдет дальше по сезону биатлонный бог, впервые рванувший с места в карьер? Какой вектор уготован Шипулину, к чемпионату миру обыкновенно, увы, сбавлявшему? Какой интересный сюжет намечен! Только бы страшные грехи прошлого – неизвестно кем иниицированные – не воспрепятствовал и ему развиться…

А тут еще и Татьяна Акимова взяла и состоялась. Вот уж правда: не было в соревновательном кошельке женской сборной ни гроша – да вдруг отыскался алтын. После спринта-то сама собой возникала аналогия с отдельными всплесками Екатерины Юрловой и Ольги Подчуфаровой в позапрошлом и прошлом сезонах. Но Акимова так строго, выдержанно, я бы сказал – классично, прошла гонку преследования под неимоверным давлением уязвленных самолюбий всех сильных дам биатлонного мира, что поверилось: не однодневка! Первый для нас женский призовой дубль со времен Ольги Зайцевой. Может, может у нас проявиться биатлонистка достойного уровня. Ибо чувствуется у Акимовой приближение к искомому балансу хода и стрельбы, обещающее не зарывать шансы в снег или мишень.

Интересно-то как! Но следует ли продолжение? Только б дали посмотреть, как сюжет развернется дальше! Черт бы их унес, намутивших с допингом. Ведь вдуматься: и РУСАДА не у дел, и Родченков не химичит – а вот же выигрываем, являем здоровую спортивную закалку. Не только в биатлоне. И Третьяков давеча на скелетоне возглавил зачет Кубка мира, и Легков в призы забрался впервые после Сочи.