Первый после бога. И первая после Зайцевой. Колонка Юрия Цыбанева
Юрий Цыбанев - о рекордах Антона Шипулина и Татьяны Акимовой, о биатлонистах и олимпийцах Рио.
Напрашивается параллель между выступлениями наших олимпийцев в Рио и нынешней поступью биатлонистов, осваивающих пьедестал Кубка мира так плотно, что с него не сходят.
Перед угрозой соревновательног
Ведь нынешний Антон Шипулин Фуркада образца годичной давности накрыл бы! Даже такой вот совсем не идеальный Шипулин, и прихварывающий, и не нащупавший пока в сезоне прежнего куражного и накатистого хода, и забывший авторское упоительное чувство погони в горячей крови, и проигрывающий финиши.
Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина
Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро
Он, прежде – оголенный нерв, теперь просто берет свое. Расчетливо и уверенно. Мы видели Шипулина таким на заокеанских этапах прошлого сезона. Плохо перенося акклиматизацию, путая день с ночью, он тоже выдал тогда 100-процентную меткость в двух спринтах. Но серии такой, как текущая, у Антона не было еще никогда. Четыре подиума подряд в личных гонках, плюс эстафетное серебро. Невольно посоветуешь Шипулину могучему – а он, хочется надеяться, способен набрать по ходу сезона прежнюю лыжегоночную неудержимость – кое-что перенять у Шипулина ослабленного, то есть нынешнего. А именно четкий контроль ситуации и рассудительность
Однако соль шипулинского текущего момента в том, что и Мартен Фуркад, быть может, никогда раньше не был, в свою очередь, настолько всевластным. Вот вам все его лучшие достижения до сих пор: четыре кряду победные гонки в разгар прошлого сезона (включая три на чемпионате мира); пять первых мест в семи гонках на исходе сезона-2013; шесть побед в восьми гонках на финише сезона-2012. Я не случайно вношу календарные уточнения. Ибо француз никогда раньше не начинал зимне-весенний цикл вот так на одном дыхании, все его былые продолжительные золотые сериалы являлись на свет во второй половине сезона.
А нынче Антону Бабикову с Максимом Цветковым, опередившим разок Фуркада, впору повторить за игроками «Ростова»: жизнь в большом спорте удалась, можно заканчивать! Помните, Сесар Навас гордо-шутливо произнес это после подвига над «Баварией».
Как пойдет дальше по сезону биатлонный бог, впервые рванувший с места в карьер? Какой вектор уготован Шипулину, к чемпионату миру обыкновенно, увы, сбавлявшему? Какой интересный сюжет намечен! Только бы страшные грехи прошлого – неизвестно кем иниицированные – не воспрепятствовал
А тут еще и Татьяна Акимова взяла и состоялась. Вот уж правда: не было в соревновательном кошельке женской сборной ни гроша – да вдруг отыскался алтын. После спринта-то сама собой возникала аналогия с отдельными всплесками Екатерины Юрловой и Ольги Подчуфаровой в позапрошлом и прошлом сезонах. Но Акимова так строго, выдержанно, я бы сказал – классично, прошла гонку преследования под неимоверным давлением уязвленных самолюбий всех сильных дам биатлонного мира, что поверилось: не однодневка! Первый для нас женский призовой дубль со времен Ольги Зайцевой. Может, может у нас проявиться биатлонистка достойного уровня. Ибо чувствуется у Акимовой приближение к искомому балансу хода и стрельбы, обещающее не зарывать шансы в снег или мишень.
Интересно-то как! Но следует ли продолжение? Только б дали посмотреть, как сюжет развернется дальше! Черт бы их унес, намутивших с допингом. Ведь вдуматься: и РУСАДА не у дел, и Родченков не химичит – а вот же выигрываем, являем здоровую спортивную закалку. Не только в биатлоне. И Третьяков давеча на скелетоне возглавил зачет Кубка мира, и Легков в призы забрался впервые после Сочи.