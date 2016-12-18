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«Казалось, «Ювентус» купит Наингголана в перерыве»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Казалось, «Ювентус» купит Наингголана в перерыве»
Источник: Reuters

«Советский спорт» по итогам матча «Ювентус» - «Рома» объясняет, почему чемпионской интриги в серии А в этом сезоне не предвидится.

ФОРМУЛА НАДЕЖДЫ

Перед матчем «Ювентус» имел в таблице гандикап перед «Ромой» в четыре очка. Дело в том, что в отличие от римлян, туринцы не теряют очков в играх с командами, борющимися за выживание. А вот дружина Лучано Спаллетти, например, разошлась миром с «Кальяри» и «Эмполи». Не случись этих потерь - и никакого отставания от «Старой синьоры»» бы не было.

Перед противостоянием с чемпионом Италии эту разницу между двумя соискателями скудетто отметил атакующий полузащитник «Ромы» Диего Перотти: «Сила «Ювентуса» - в зрелости. Это сыгранная команда с большим победным опытом, плюс за нее играют футболисты сборных. Когда кажется, что в матче с аутсайдером дело идет к ничьей, они умудряются вырывать победу. Мы так пока не умеем».

В этих условиях обойти «Юве» можно только при условии, что удачно сыграешь против него в очных матчах. За последние пять лет дважды обыграть «Старую синьору» в рамках одного чемпионата удалось всего одной команде - «Сампдории» в сезоне-2012/13. При этом клуб из Генуи - середняк. Так что «Ювентус» прекрасно играет и со своими прямыми конкурентами.

«Это ключевая игра для нас. В Турине мы должны сыграть на пределе возможностей. Последний шанс на скудетто? Я приветствую подобный подход к делу» - отметил Спаллетти.

«Я верю, что в Турине действительно можно выиграть», - сказал хавбек римлян Раджа Наингголан.

ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО НАОБОРОТ

В медицине есть такое понятие, как эффект плацебо. Пациенту дают таблетку-пустышку, а он, не зная этого, внушает себе, что самочувствие улучшается. И оно действительно улучшается. С «Ромой» в Турине случилась обратная история. Внушив себе, что это ключевая игра, футболисты не справились с давлением и мало чем напоминали команду, способную выиграть скудетто.

Показательный момент произошел в середине первого тайма. Крайний защитник Эмерсон от кромки поля сделал передачу точно в ноги своему тренеру Спаллетти. Впору вспомнить, как однажды таким трюком отметился нападающий сборной России Роман Адамов. На Евро-2008 он отдал пас Гусу Хиддинку.

К несчастью для Спаллетти, ошибок в простых ситуациях его игроки сделали немало. Разыгрывая в конце первого тайма мяч возле боковой линии, защитник Рюдигер и полузащитник Жерсон ушли с ним за пределы поля. При подобной игре чемпионство может только сниться.

Болельщики «Ромы» могут утешить себя тем, что в такой ситуации в игре с «Ювентусом» оказалась не только их команда. В прошлом сезоне хорошо сыграть с чемпионом требовалось «Наполи». Действовали неаполитанцы на поле гораздо менее продуктивно, чем от них можно было бы ожидать. Это привело к поражению - 0:1. Та игра открыла «Старой синьоре» дорогу к пятому подряд скудетто. Фундамент успеха «Юве» - невероятная уверенность в себе, которой больше никто не может похвастаться. Сейчас история повторяется. «Рому» «Ювентус» опережает уже на семь очков.

ФАКТОР ИГУАИНА

Другая причина успеха туринского клуба на поверхности: «Ювентус» обладает такими возможностями, каких в Италии нет ни у кого. Купить в одно трансферное окно лидеров сразу двух своих конкурентов не под силу больше никому. За 90 миллионов евро в Турин из «Наполи» перебрался форвард Гонсало Игуаин, 35 миллионов «Ювентус» потратил на полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. И что после этого делать соперникам? О какой уверенности может идти речь?

Игуаин уже в начале матча показал, почему за него заплатили так много. Он обокрал Даниэле Де Росси, убрал на замахе Костаса Маноласа и послал мяч в сетку с левой, формально нерабочей, ноги. По сути, в одиночку придумал единственный в матче гол.

Игуаин дал отличный ответ наставнику сборной Италии Джампьеро Вентуре. Перед игрой тот считал, что все решат коллективные действия: «Решающее значение будут иметь тактические решения. Индивидуальности решают исход матчей только там, где между двумя командами присутствует огромная разница в качестве составов». Похоже разница в составах у «Ювентуса» и его конкурентов все же есть. Не огромная, но достаточная таких вот уверенных побед.

Разница могла бы быть еще больше, если убрать из «Ромы» двух важных игроков – Эдина Джеко и Наингголана. Порой они придумывали моменты, похожие на опасные. Казалось, что если они забьют в первом тайме, то «Старая синьора» направит запрос на их приобретения прямо в перерыве. Но они не забили. Значит, до следующего лета болельщики «Ромы» мог спать спокойно - эти люди останутся в команде.

«Игроки «Ювентуса» были сильнее нас индивидуально и подтвердили свои чемпионские амбиции», - подвел итог матчу Спаллетти.

Кажется, экс-тренер «Зенита» понимает, что с «Ювентусом» его команде конкурировать сложно: «К сожалению, мы не были достаточно хороши в завершении атак. Но я не беспокоюсь, ведь в этом сезоне мы показываем продуктивный футбол». У каждой команды есть свой потолок.

Матч

Ювентус - Рома - 1:0 (1:0)

Голы

Игуаин 14 (1:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Лихтштайнер (Бардзальи, 68), Алекс, Ругани, Стураро, Хедира, Пьянич (Куадрадо, 52), Маркизио, Игуаин (Дибала, 81), Манджукич

Рома: Щесны, Рюдигер, Фацио, Манолас (Бруно Перес, 85), Эмерсон, Строотман, Де Росси (Эль-Шаарави, 72), Наингголан, Герсон (Салах, 46), Перотти, Джеко

Предупреждения:

Ругани, 27; Алекс, 78; Стураро, 90 - Де Росси, 12; Джеко, 17; Герсон, 29; Наингголан, 89; Рюдигер, 90

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

17 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция


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