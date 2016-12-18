Денис Никифоров: Штаб Знарка работает, я это видел, я это знаю

Сразу после торжественной части вечера, где были вручены награды лучшим из лучших в отечественном хоккее, популярный актер Денис Никифоров рассказал о главном тренере сборной Олеге Знарке и дал оценку отказу Первого канала транслировать турнир своего имени.

- Денис, вы друг главного тренера сборной Олега Знарка?

- Можно сказать, что так. Но скорее, он мой старший товарищ.

- В последнее время его сборную преследуют неудачи. В чем причина?

- Олег Валерьевич рассматривает не один, не два и даже не три состава за год. Для этого есть этапы Евротура. В том числе Кубок Первого канала, который не хочет транслировать Первый канал из-за низких рейтингов, что очень странно. Поэтому Олег Валерьевич работает, его штаб, команда и Владимир Владимирович Юрзинов, и Леша Жамнов. Я это знаю, я это видел. Не без ошибок работают. Они миксуют какие-то вещи, мешают звенья, пятерки-тройки. Это нормально, это рабочий момент.

- Когда снимались в сериале «Молодежка», обращались к Знарку за советом?

- Нет, в основном я следил за ним. Потом, правда, мы много общались на эту тему.

- Почему Первый канал отказался показывать свой турнир?

- Не знаю. Сами затеяли все это, теперь отказываются. Их право. Бог им судья.