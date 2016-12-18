Шарик сдулся, или почему спорт не нужен нашему ТВ

В сказке про Винни Пуха Пятачок подарил дивной красоты, но сдувшийся воздушный шарик Ослику Иа, ведь шарик без воздуха тоже на что-нибудь мог сгодиться. В последние дни меня не покидало ощущение, что Иа – это я, а красивая тряпочка – это то, что мне вместо реального спорта предлагало телевидение.

Началось все в пятницу с новости о том, что Первый канал отказался от показа Кубка своего имени. После первой реакции, которая отобразилась на лице в виде недоверчивой улыбки, пришло понимание, что как раз с телевизионной точки зрения все понятно – доля 6.3 для Первого в прайм-тайм если не катастрофа, то очень большая потеря. Но поверить в то, что низкие цифры трансляции стали неожиданностью для теленачальников, совершенно невозможно. Они же не с Марса прилетели. О не самых высоких рейтингах хоккея не вчера стало известно. Так что представшая перед мысленным взором картина, как программный директор Первого, увидев утром цифры матча Россия-Швеция, сначала кидает чернильницу в компьютер, а потом решительно заменяет в сетке хоккей на программу про «хочу пожениться» (по меткому замечанию Ильи Ковальчука), показалась неправдоподобной .

Уже прозвучало немало версий, почему все произошло именно так – на Кубке своего имени! в год 70-летия отечественного хоккея! без уведомления ФХР! Согласитесь, как-то уж слишком демонстративно. Причины этому могут быть какими угодно, важно то, что так действуют, когда рубят концы.

По сути вопрос звучит просто: а нужен ли Первому турнир его имени? Да и вообще спорт? Посмотрите, какие спортивные события показывает наш главный канал: Олимпиада, футбольные чемпионаты мира и Европы, матчи сборной России по футболу, бокс, чемпионат мира по хоккею, ну и, наконец, матчи сборной России на Кубке Первого канала. Все это события высшего спортивного ранга. Известно, что самые «вкусные» с точки зрения цифр именно соревнования «наших против не наших». Но печальная правда заключается в том, что лишь некоторые из них дотягивают по цифрам до среднего уровня основного контента Первого. Подчеркиваю, до среднего.

И так было всегда. Но когда-то все знали, что спорт на больших каналах – это социальный проект: великая страна должна видеть великие победы. Поэтому и вынуждены были Первый, ВГТРК и НТВ показывать самое «победное». По той простой причине, что только они обладали достаточным охватом аудитории. Но при этом никогда не покидало ощущение, что делают они это из-под палки. Вспомним Первый и НТВ, которые в не столь давнем прошлом показывали главные матчи чемпионата России по футболу. Радовало это их? Ответ можете дать сами, вспомнив, что именно тогда матчи тура начинались в час дня. А показы Олимпиад на «России 1» и на Первом?..

Так что появление «Матч ТВ» стало отличным решением для двух гигантов нашего телевидения из трех. ВГТРК избавился от чемодана без ручки. НТВ вздохнул с облегчением. И только Первый остался последним из «большой тройки», продолжавшим тянуть лямку. Теперь, похоже, перестал.

Да и трудно «тянуть из болота бегемота». Бегемот очень тяжелый, а если еще и сопротивляется… Честное слово, было жалко смотреть на попытки «Матч ТВ» сохранить хорошую мину на боксе в субботу. Конечно, вы можете сказать, что в этом тоже проявляется профессионализм, и будете правы. Но при этом не покидало ощущение спектакля, где актеры очень стараются, бодрятся, убеждают друг друга, что пьеса отличная, но сами в это совсем не верят.

И во время биатлона, на котором «Матч» и наши биатлонисты отработали отлично, невозможно было избавиться от постоянно звучащего в голове голоса: «А вдруг в четверг всех дисквалифицируют ?» И рассуждения в студии Касперовича о том, кто будет выступать на январских этапах, тоже воспринимались через призму скептических мыслишек.

Так что сдается мне, что спорту придется какое-то время пожить в специально для него созданной резервации «Матч ТВ». Но это и хорошо: будет время осознать свою истинную величину и степень значимости. Понять, что цифры рейтингов – не происки злонамеренных врагов, а более или менее точное отображение интереса публики. А также подумать о том, как бы сделать так, чтобы крупнейшие игроки телерынка боролись за права на трансляции, а не старались всеми правдами и неправдами избавиться от них. Словом, надо сделать так, чтобы шарик доходил до адресата в том виде, в котором он задуман. А то пытаться надуть проколотый шарик все труднее. Да и зритель в ценность тряпочки на веревочке верит все меньше…



















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