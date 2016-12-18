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«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева
Источник: ФК «Зенит»

Уже подтянут в Питер молодой игрок средней линии Эрнани, и логично ожидать появления еще одного-двух его соотечественников. Чаще других называют Аугусто, пока практиковавшегося в Китае. Судя по всему, после недавней встречи Алексея Миллера с Мирчей Луческу назначен радикальный кадровый поворот – и «Зенит» распахнул объятия перед «кудесниками мяча».

Очень может быть, что весенний «Зенит», переоснащенный по-бразильски, сделается более однородным и заиграет более качественно по сравнению с осенним. Но разговор не об этом.

Сильно настораживает вот что: клуб, похоже, выбрал тупиковый путь эволюции.

Вспомним: фирменные неповторимые черты команды «Зенит» начали стираться с покупкой Халка и Витселя. Когда клубному руководству захотелось поиграть в крутых. Что произошло дальше? В уважающем свою самость клубе пришлые парни, даже по-футбольному могучие, были бы вживлены, хоть бы и через колено, в игровую органику, исконно команде свойственную, или отторгнуты. В «Зените» сделали наоборот: создали, наперекор традиции, органичную среду, комфортную для инородных поначалу звезд. И вся дальнейшая кадровая политика уже расстилалась навстречу пожеланиям и капризам Андре Виллаш-Боаша. Клуб попросту превратил себя в малую родину португальского тренера.

Теперь «Зенит» будет превращаться в команду, удобную тренеру Луческу. И сделают его – к гадалке не ходи – максимально похожим на донецкий «Шахтер». Чтобы теперь уже Мирча окунулся в привычную ему рабочую среду. Наверное, тот факт, что «Шахтер» с Мирчей был признан сильнейшей командой Восточной Европы, и побудил газпромовские верхи выдать румыну кадровый карт-бланш.

Наша память - субстанция умная и услужливая. И она, как правило, надежно помогает добраться до сути. Так и в случае с «Зенитом» память сию минуту вынесла из своих недр ассоциацию, бьющую не в бровь, а глаз. Был у великого писателя Чехова рассказ «Душечка». Про славную женщину, умевшую жить интересами каждого из своих мужей. Прямо-таки растворявшую свое «я» в этих интересах.

Бросьте в меня камень, если «Зенит» с некоторых пор не уподобляется в отношениях с приглашенными тренерами той самой душечке…

Ну да, он в своем суверенном праве.

Вот только люди, признающие питерский клуб флагманом отечественного футбола, тоже вправе сделать ему запрос на независимый – мужеский, а не дамский – стержень, определяющий вектор развития. На то, что называется емким и сочным словом «самость». Ибо, во-первых, древнерусское обращение к варягу Рюрику: «Володей нами» не очень-то соответствует нынешнему отечественному тренду. А во-вторых, в жанре таких вот заимствований даже у самых мощных европейских клубов, вплоть до «Манчестер Сити», тщащегося перевоплотиться в «Барселону», категорически не получается снискать всеевропейскую славу.

Даже при Адвокате, даже при Спаллетти первых его питерских времен «Зенит» сберегал свою фирменную ауру, свой особый футбольный темперамент и стиль. Да и сравните, кстати, сколько титулов Питер выиграл в ту пору, и сколько – завернув потом в эволюционный тупик…

Недавно прошелестел слух: «Зенит» якобы может обменять Шатова на Крицюка. Возможно, не более чем фейк. Но если в чьем-то мозгу мелькнула готовность легко расстаться с интересным игроком, действительно старавшимся привнести в командный стиль былой драйв – это уже показательно. Ну да, Луческу-то сильного Шатова не застал – ну, и с глаз долой, чего с ним возиться. Лучше бразильцев притараним Мирче до кучи…

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