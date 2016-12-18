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Хитрость Артемия Панарина, на которую купились соперники из НХЛ (видео, отчет)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хитрость Артемия Панарина, на которую купились соперники из НХЛ (видео, отчет)

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин провел один из лучших матчей в НХЛ, набрав три очка в гостевой игре против «Сент-Луиса».


Смотрите, как разошелся обладатель «Харламов Трофи»-2016, российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин. В трех последних матчах он набрал 8 (3+5) очков! И вот теперь на пути Панарина оказался «Сент-Луис», за который выступает его друг Владимир Тарасенко, второй бомбардир НХЛ на этот момент.

Сразу скажем, что Тарасенко не удался этот матч – он не набрал очки, получил «-1» за полезность, а его команда проиграла. А вот Панарин был в ударе. Сначала он отметился двумя голевыми передачами, причем обе были первыми, пас под завершение.

Сначала Артемий Панарин получил шайбу на фирменной точке на левом кругу вбрасывания. Тотальное большинство форвардов оттуда нанесли бы бросок. Но хитрый Тема отдал шайбу в центр на накатившегося защитника Брайана Кэмпбелла, и тот не промахнулся.

Так «Чикаго» сравнял счет – 3:3. А потом Панарин сделал 4:4, когда в аналогичной ситуации на левом краю сделал передачу на свободного защитника Никласа Хьялмарссона. И у того получился мощный щелчок.

Вообще интересно, как Артемий берет это на вооружение. Все-таки в НХЛ часто играют прямолинейно, и Панарин с русской смекалкой и хитростью может хорошо на этом ловить соперников.

В конце матча Панарин отличился сам, когда «Сент-Луис» уже снял вратаря. Тема подловил защитника «Блюз» на ошибке и убежал в отрыв. Уверен, что Панарин и тут сделал бы пас на своего партнера, но они где-то задержались в обороне.

Ну что ж, если никого нет под рукой, то придется забить самому.

Отлично, Артемий!

При этом надо сказать, что уже в первом периоде ушел в раздевалку центрфорвард из его звена Артем Анисимов, который получил травму верхней части тела. Анисимов проводит замечательный сезон, и будет обидно, если он выбыл надолго.

А что там происходит в гонке лучших бомбардиров лиги?

Молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пока сохраняет лидерство (39), но снова не набрал ни одного очка в матче с «Тампой», хотя и забил победный буллит. У него на пятках по-прежнему сидит Тарасенко (37). Если бы Володя сейчас выстрелил, то уже ушел бы вперед.

В шестерку лучших бомбардиров лиги также из наших ребят входят Евгений Малкин (34) и Артемий Панарин (32). Вполне можно поставить на то, что «Арт Росс Трофи» - приз лучшему бомбардиру НХЛ – уедет в Россию.

Тут нужно напомнить, что после этого сезона у Панарина заканчивается контракт в НХЛ.

«Дайте Хлебушку столько денег, сколько он хочет! – пишут фанаты «Чикаго» в твиттере. – Он это заслужил!»

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