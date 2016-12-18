Владислав Третьяк: С Первым каналом мы еще поговорим

Президент ФХР Владислав Третьяк получил приз «Харламов Трофи» от «Советского спорта». А перед этим пообещал договориться с Первым каналом.

- В год 70-летия нашего хоккея я бы хотел сказать спасибо всем ветеранам, которые пришли к нам в 1946 году из хоккея с мячом, - говорит Третьяк о славной истории своего любимого вида спорта. – Они ведь сразу задали тон! Потому что канадский хоккей мгновенно полюбился нашему народу и стал безумно популярным видом спорта в нашей стране. Начиная с нуля, мы восемь лет спустя, в 1954-м, стали чемпионами мира. А еще через два года – олимпийскими чемпионами. Фантастический темп!

И в первую очередь это заслуга наших первопроходцев – Тарасова, Чернышева, Полупанова, Викулова, Рагулина, Фирсова… Я могу массу людей назвать! И прошу у них прощения, что всех не перечисляю. Потому что это потрясающие люди, которые ковали славу нашего хоккея.

Мне посчастливилось выходить на лед сразу с тремя поколениями этих великих игроков. Сперва Старшинов и Майоровы. Затем Михайлов, Петров и Харламов. А затем Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов, Крутов. Это огромное счастье! И ведь мы тоже играли против великих – Халла, Гретцки, Лафлера…

- Удается ли сейчас удержать ту планку на должной высоте?

- Мы стабильно в тройке по мировому рейтингу. Я всю Россию за последние годы исколесил – от Калининграда до Дальнего востока. И скажу о том, что видел своими глазами: популярность у хоккея необыкновенная. Большое спасибо Президенту нашей страны Владимиру Путину – за то, что он поддерживает хоккей. У нас создается целевая программа. Будем строить катки и создавать все условия для наших детишек. Чтоб они могли заниматься хоккеем. Это сейчас самое главное.

А еще пользуясь случаем, хотел бы поздравить через «Советский спорт» всех наших болельщиков, которые нам желают успеха и которые за нас переживают, когда мы проигрываем.

И спортивным журналистам хочу спасибо сказать. Пусть вы пишете по-разному. И часто нас критикуете. Не важно! Главное, что мы все единая семья. И делаем одно дело. Хоккеисты, функционеры, работники стадиона, пресса, болельщики… Мы все большая и дружная семья!

- Хорошо бы и Первому каналу об этом напомнить…

- Первый канал для нас тоже много сделал. Я думаю, мы с ними еще договоримся.





