«Поздравлял глава ИИХФ, помню его пухленькую руку». Первые вратари-легенды в СКА

Валериан Пецюкевич и Иван Иванов на сборе в Ельцовке. Фото: из архива Ивана Иванова

Вратарю против лучших хоккеистов страны непросто. Но Валериан Пецюкевич и Станислав Литовко справлялись: они всю жизнь посвятили ленинградскому СКА.

Валериан Пецюкевич родился в 1926 году, за Ленинградский Дом офицеров играл с 1951-го по 1958-й: провел более 100 матчей. А затем работал в тренерском штабе, был начальником команды.

Станислав Литовко родился в 1935 году, за Ленинградский Дом офицеров играл с 1954-го по 1965-й. Сейчас, в 81 год, работает супервайзером в СДЮСШОР СКА.

Рука под кипятком и конец карьеры в 30 ради учебы

И Валериана Пецюкевича, и Станислава Литовко можно назвать символами ленинградского клуба хотя бы потому, что всю карьеру они провели в ЛДО. Пецюкевич пришел в хоккей поздно, в 25 лет, но это не помешало ему стать первым номером.

– В 1953 году руководство страны решило разогнать армейские команды, – вспоминает жена Пецюкевича Софья Устиновна. – Тогда Валериан пошел работать на завод «Светлана». Но решение быстро отменили, и он вернулся сразу же!

Валериан Пеюцкевич, кстати, был и участником первого международного матча ленинградцев против шведской «Накки» в 1954 году. В этой игре, как бы сказали сейчас, он оформил «сухарь».

Юного Станислава Литовко заметил играющий тренер Анатолий Викторов: Литовко играл за команду Ремесленного училища и, конечно же, согласился выступать за главную команду Ленинграда!

Ленинградский Дом офицеров, сезон 1954/55. Слева направо: Константин Федоров, Евгений Татьков, Валентин Быстров, Владимир Богданов, Виктор Лаптев, Владимир Васильев, Анатолий Викторов. Сидят - Иван Иванов, Владимир Погребняк, Евгений Волков, Анатолий Жоголь, Павел Баев, Станислав Литовко, Беляй Бекяшев. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

Несколько лет он набирался опыта, в том числе у старшего коллеги Валериана Пецюкевича. Хотя в самом начале карьеры Литовко стал основным вратарем из-за одного дурацкого, даже глупого происшествия.

– Приехали мы в Челябинск, а там оттепель! – рассказывает Станислав Яковлевич теперь. – Ни тренироваться, ни играть. На теннисном корте был лед, мы в каше поковырялись, промокли. Пошли в баню погреться. Там было два крана: с холодной водой и с кипятком. Так Пецюкевич сунул руку под кипяток, у него все покраснело, вздулось. И я стал первым вратарем!

Валериан Пецюкевич завершил карьеру в 1958-м, выучился на тренера и стал работать в Ленинградском доме офицеров. Он был в тренерском штабе Николая Пучкова, который привел ленинградцев к бронзовым наградам.

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Станислав Литовко завершил карьеру рано – когда ему было всего 30. Но сделал это по собственному желанию: нужно было учиться, чтобы после хоккея не пропасть без работы.

– Я попросил Николая Георгиевича Пучкова отпустить меня учиться. Несколько раз я уже поступал, но не получалось продолжать из-за сборов и соревнований, – объясняет свою настойчивость в прощании с хоккеем Литовко. – А в 1964-м одному генералу так понравилась моя игра, что он предложил чем-то помочь.

Станислав Литовко и озвучил свое желание: что хочет попасть в школу тренеров. Правда, уехать на учебу оказалось не так-то просто:

«Перед сезоном 1965/66 меня позвали учиться, – вспоминает Литовко. – Но нужно было ехать. Я к Николаю Георгиевичу.

– Отпустите меня!

– Что ты, Слава! Нет-нет-нет – Пучков отмахнулся.

Я через некоторое время снова пришел. А он снова отказал. Я объясняю: у нас такие вратари замечательные: Олег Володяев, Коля Шаров. На третий раз отпустил меня, но сказал, что только до декабря, а потом я вернусь. Они уехали в Сибирь, там хорошо сыграл Володяев. И мой вопрос отпал: я из-за сидения за партой всю форму растерял».

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Победы в сборной и работа супервайзера

И Валериан Пецюкевич, и Станислав Литовко ездили в сборную СССР – конечно, не в первую, которая была составлена в основном из игроков московских команд. Пецюкевич в 1954-м со второй командой играл в Польше: там он был сменщиком известного голкипера Григория Мкртчана. Ленинградский вратарь поучаствовал во второй победе над поляками, пропустив пять шайб (10:5). Вместе с Пецюкевичем в сборной были и другие игроки ЛДО: Беляй Бекяшев, Евгений Волков и Николай Карпов.

Ленинградский Дом офицеров, сезон 1954/55. Слева направо: Константин Федоров, Евгений Татьков, Валентин Быстров, Владимир Богданов, Виктор Лаптев, Владимир Васильев, Анатолий Викторов. Сидят - Иван Иванов, Владимир Погребняк, Евгений Волков, Анатолий Жоголь, Павел Баев, Станислав Литовко, Беляй Бекяшев. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

Литовко через два года в Польше побеждал на Всемирных студенческих играх. Сборная СССР тот турнир завершила с удивительной разницей забитых и пропущенных шайб – 32:3. Основной забивающей силой, кстати, были ленинградские хоккеисты: Беляй Бекяшев, Виктор Елесин, Владимир Погребняк и Константин Федоров.

А еще через год Станислав Литовко вошел в состав сборной РСФСР для турне по Великобритании! Советские спортсмены провели шесть матчей с британскими командами в Лондоне, Ноттингеме, Брайтоне, Глазго: три победы, одна ничья и два поражения.

– В первом матче мы выиграли у «Уэмбли Лайонс» со счетом 2:1! – вспоминает Станислав Яковлевич. – Витя Тихонов нарушил правила, назначили буллит в наши ворота. Я шайбу грудью отбил – раздались аплодисменты! Как в футболе – они же его любят! После игры зашел президент ИИХФ Джон Ахерн: «Покажите мне этого вратаря!». Он меня поздравлял, я помню его пухленькую руку.

– А в заключительной игре с ними же что-то не пошло – уступили 6:10, я пропустил много, – Литовко помнит и неидеальные эпизоды. – До конца матч я не доиграл: вышел Коноваленко, а я ему в шутку: «Ну, Витек, пусть теперь над тобой поиздеваются»!

И теперь, уже в 80 с лишним, Станислав Литовко работает в хоккее: он наблюдает за тренировками детей, дает рекомендации тренерам – такая работа в СДЮСШОР СКА и называется «тренер-супервайзер».



