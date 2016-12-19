Несущий бурю. АСВ проводил 2016-й мощным юбилейным турниром

Лига АСВ преподнесла Петербургу на новогодние праздники отличный подарок: мощный кард, хоть в последний момент он и лишился украшающей ленточки.

Бойца подписали – хрящи помешали

В сентябре Вячеслав Василевский закончил выступление в М-1, провел победный поединок в Fight Spirit против Мэтта Хорвича и стал, так скажем, свободным агентом. Этим попытались воспользоваться все российские промоушены, наверняка и М-1 предлагал бойцу новый контракт, но ловчее остальных оказалась АСВ, развивающаяся очень стремительно. Например, в начале декабря к лиге присоединился экс-боец UFC Тиаго Силва – там он провел четыре боя (2-2).

К 50-му турниру бразилец, к сожалению, соперника не получил, но организаторы все равно подготовили крутой кард, одним из самых ожидаемых боев которого был поединок Василевского против Альберта Дураева. Однако за день до соревнований на пресс-конференции Вячеслав расстроил и болельщиков, и журналистов:

– На сборах в Дагестане я получил травму уха, – сказал Василевский. – Сначала не придал этому значения, продолжал тренировки, занимался самолечением. Когда вернулся и приступил к сгонке веса, поднялась температура, врач сказал, что пошло загноение хрящей, которое может привести к потере уха. Мне нельзя делать физические упражнения. Поэтому прошу прощения у лиги АСВ и Майрбека Хасиева, что пошел навстречу, вошел в положение.

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Больше всего, конечно, обидно Дураеву – у него не состоялся второй бой подряд. В первый раз он был виноват сам: на турнире ACB 45, где Альберт должен был встретиться с Патриком Кинцлем, россиянин превысил лимит весовой категории. Титульный бой отменили – Дураев заплатил штраф. Но сейчас не все так грустно: никто ничего не платил, встреча с Василевским не отменена, а отложена на неопределенный срок. Вячеслав пообещал как можно скорее вылечить ухо, набрать форму и выйти в октагон.

Удары, отжимания, стердаун

По-настоящему в миксфайте прижились открытые тренировки. На прошлом турнире в Петербурге она прошла на одной из крыш в центре города. В середине декабря на улице холодно, поэтому бойцы показывали зрителям свое мастерство на специально оборудованной площадке в торговом центре. Середина рабочей недели, вечер, а народу собралось прилично. Да и не просто посмотреть, а еще и получить подарки – это всегда приятно, а в предновогодние дни – вдвойне.

Как и в прошлый раз, были конкурсы. Пришедшие соревновались в том, кто сильнее ударит ногой по лапам, кто больше отожмется, кто страшнее запугает Василевского. Да-да, того самого, за плечами которого 33 боя! Профессионально это называется «Стердаун» – когда бойцы на взвешивании на протяжении нескольких секунд смотрят друг другу в глаза. Для этого нужно иметь крепкие нервы и вообще быть как кремень. Среди зрителей таких нашлось немного, но все же нашлось.

Чемпион мира – в школе

В ноябре в Болгарии прошел чемпионат мира по самбо, где сборная России показала феноменальный результат: 19 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Девять из них россияне выиграли в соревнованиях по боевому самбо – и это максимум. Во всех весовых категориях в финале побеждали наши спортсмены, а в поединке среди бойцов свыше 100 килограмм сильнее всех оказался Денис Гольцов – в решающем поединке он выиграл у Олима Худайкулова из Узбекистана.

К титулу чемпиона Европы в 2016-м он добавил первое звание чемпиона России. Два года назад была бронза, еще раньше – дважды серебро. А также при участии Гольцова стартовал проект «Самбо в школы», который позволит детям всех возрастов обучиться азам самообороны.





– Занятия видоизменены соответственно под физическую работу с детьми разных возрастов – с 1 до 11 класса, – объяснил Гольцов «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». – Идея – научить именно азам, а не полноценным броскам, которые делают профессиональные спортсмены. Нужно, чтобы дети самообороной могли помочь своим родным, близким (полное интервью читайте ЗДЕСЬ).



Чтобы завершить этот год на максимальной позитивной ноте, Денису не хватает только пояса чемпиона лиги АСВ, за который ему предстоит биться с мощным тяжеловесом Салимгереем Расуловым.

Российский праздник с американско-швейцарским оттенком

До титульного боя в тяжелом весе зрителей ждали еще 11 поединков турнира «Несущий бурю» – именно так он назван в этот раз. Первый между Валлисоном Карвальо и Ильей Щегловым начинается с задержкой: судьи 20 минут что-то обсуждают, пока бойцы томятся в октагоне. Россиянин, видимо, ждать не любит, поэтому отправляет бразильца в нокаут уже в первом раунде. Дальше пошло не очень весело: бои проходят до конца и получаются вязкими, но ситуацию спасает Александр Сарнавский. Омич подходит к поединку с Туралом Рагимовым с двумя поражениями подряд, поэтому его настрой запредельный: удары с разворота руками, в голову ногами, в прыжке коленом – все это выглядит очень эффектно и эффективно. «Тигр» прерывает свою неудачную серию досрочной победой.

У российских бойцов в основном карде вообще в этот вечер дела куда лучше: англичане Эд Артур, Джейк Ботсвик, американец Дональд Санчез, казахстанец Игорь Свирид и бразилец Карлос Алехандрэ уступают своим оппонентам, только швейцарскому японцу Ясубею Эномото и Марсело Алфаю из США удается вскинуть руки вверх и порадоваться за свой успех.

Бои за титулы начинаются очень ярко: в полулегком весе сходятся спортсмены, чья разница в возрасте составляет 19 лет – Юсуф Раисов (21 год) и Марат Балаев (40 лет), который четверть своей жизни провел в тюрьме. Балаев – мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он привычно в партере не отпускает и держит молодого парня все пять раундов. Судьи единогласным решением признают его победителем, пояс остается на месте.

Магомед Магомедов душит Олега Борисова в четвертом раунде и защищает пояс в легчайшем весе, а в полусреднем Бретт Купер после двух неубедительных раундов собирается в третьем и забивает Асламбека Саидова. Американец – новый чемпион лиги.

Перемены и у тяжей: Салимгерей Расулов выглядит блекло, Денис Гольцов грамотно держит его на дистанции и точно попадает чаще всего с левой руки. Дагестанцу удается продержаться пять раундов, но их все выигрывает петербургский самбист, который идеально завершает 2016-й перед родной публикой.