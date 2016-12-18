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Борис Михайлов: Было трудно - игроки бастовали, не выходили на лед

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Михайлов
Борис МихайловИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об истории нашего хоккея на торжественном вечере «Харламов Трофи».

- Отмечать 70-летие нашего хоккея надо громко, - считает Борис Михайлов. – Это ведь заслуженно! Хоккеисты приумножали славу нашей страны. И вообще сделали для нее много хорошего. Хотя были и трудные времена. Когда с политической карты исчез Советский союз, разваливалось все. В том числе и наш хоккей. Игроки не получали зарплату, бастовали, не выходили на игры… Все это было!

Но и в эти сложные времена нашлись люди, которые своим старанием, энтузиазмом и профессиональным отношением к делу смогли сохранить. А потом и приумножить славу нашего хоккея.

- Вы сейчас говорили о других. Но в те сложные времена вы также стали одним из тех, кто боролся за наш хоккей до конца. Работали тренером и в клубе, и в сборной.
- Не только я. Вся наша старая гвардия. Они все выдержали. И не ради себя – ради сохранения хоккея.

- Можно сказать – на жилах хоккей вытянули.
- Да мы все тогда тянули на жилах. Вся страна. И мы в том числе. Потому что понимали – начинать с нуля всегда сложнее.

- Как относитесь к тому, что «Харламов Трофи» теперь будут вручать не только действующим игрокам, но и ветеранам?
- Положительно. Ну а что плохого, если кому-то из нас вручат приз? Харламов был великим хоккеистом. Наградой его имени будут гордиться и ветераны, и нынешние игроки. У Валерия мировое признание хоккейных заслуг.



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