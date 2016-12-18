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Владислав Третьяк: Хотели объявить бойкот белорусам. Но мы в политику не играем!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владислав Третьяк: Хотели объявить бойкот белорусам. Но мы в политику не играем!
Источник: «Советский спорт»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на Международном хоккейном форуме дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Расскажите, что ФХР дает проведение Международного хоккейного форума.

- В первую очередь скажу, что у нас очень сильные позиции в Международной федерации хоккея. Вы сами видите, что несмотря на всякие политические разногласия в мире, у нас единая хоккейная семья. Мы с вами провели чемпионат мира в Москве. Мы готовимся провести в Челябинске чемпионат мира для ребят до 18 лет. Хотим получить чемпионат мира в Новосибирске в 2022 или 2023 году.

К нам приехал президент Международной федерации Рене Фазель, члены Совета ИИХФ. Очень много именитых людей, специалистов, которые с нами на форуме в Москве. Мы решаем вопросы и делимся опытом, как развивать хоккей. Что сделано, что предстоит сделать.

Но главное – продвижение нашего вида спорта. Чтобы в хоккей играли не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии, где живет половина населения земного шара. Для нас это в международном плане очень важный регион.

Если говорить о нас, то есть большое чувство гордости, что мы отмечаем 70-летие отечественного хоккея. Приятно, что в эти дни форум проходит у нас дома. В разных залах проходят дискуссии о подготовке молодых хоккеистов, о профессиональном спорте, о культуре и социальной политике. Много вопросов, которые нас волнуют.

Но главный посыл – это безопасность игроков с самого детства. Это Международная федерация поставила во главу угла.  Воспитание нашей молодежи, тренеров, работа через телевидение, специальные программы. Не секрет, что многие родители заставляют своих детей принимать грязную игру на площадке. Мальчик может просто закончить и не играть больше в хоккей. Тогда мы потеряем какую-то звездочку. Эта проблема есть не только у нас, а во всем мире.

Я возглавляю в ИИХФ комитет спортсменов, и мы постоянно говорим, что безопасность игроков – это очень важно. Тем более сегодня скорости возросли, сотрясений мозга стало больше. Этот вопрос волнует всех.

- Чемпионат мира по бобслею и скелетону перенесли из Сочи. Теперь атака идет на биатлон. Насколько массовая атака на российский спорт может повлиять на наши шансы провести турниры в Челябинске и Новосибирске, о которых вы рассказали?

- Как я чувствую, у нас не должно быть проблем. Никто не застрахован. Но пока таких посылов в нашей хоккейной семье нет.

У нас уже был пример, когда парламенты некоторых хоккейных стран обратились с инициативой к ИИХФ, чтобы в Белоруссии не проводить чемпионат мира в 2014 году. Это было. Но опросили всех членов Совета Международной федерации, и ответ был единодушным: «Мы в политику не играем». Для нас самое главное – это хоккей как вид спорта.

- А когда будет принято решение по молодежному чемпионату мира в Новосибирске?

- Это еще надо обсудить на Конгрессе ИИХФ. Пока этого не было. Думаю, новостей стоит ждать в мае.

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