«Ювентус» - «Милан», Бетербиев — Исидро. Главные события предстоящей недели

«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Понедельник (19 декабря)

ФУТБОЛ

В Англии в рамках 17-го тура чемпионата страны состоится одно из самых старинных дерби страны. «Эвертон» на своем поле примет «Ливерпуль». Команды находятся в лидирующей группе. В случае победы, хозяева смогут закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ. Если же победит «Ливерпуль», то команда Юргена Клоппа немного приблизится к лидеру АПЛ «Челси». На данный момент отставание составляет девять очков. Однако, у «Ливерпуля» есть один матч в запасе.

В чемпионате Испании в рамках 16-го тура «Атлетик» на своем поле примет «Сельту».

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся семь матчей. «Адмирал» на своем льду примет «Автомобилист», а «Амур» сыграет дома с «Барысом».

В рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдут три матча: «Айлендерс» - «Оттава», «Чикаго» - «Сан-Хосе», «Рейнджерс» - «Нью-Джерси».

Очередной игровой день ожидает нас в НБА. Самый крутой поединок понедельника - «Филадельфия» - «Бруклин».

Вторник (20 декабря)

ФУТБОЛ

В Германии стартует 16-й тур Бундеслиги. В центральном матче дня встретятся менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург».

В Италии в рамках 18-го тура Серии А «Аталанта» примет «Эмполи».

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся шесть матчей: «Лада» - ЦСКА, «Локомотив» - «Сочи», «Северсталь» - «Витязь», «Динамо» (Москва) - «Спартак» и «Слован» - «Салават Юлаев».

В НХЛ пройдут пять матчей.

БАСКЕТБОЛ

Состоятся матчи Евролиги. Казанский УНИКС дома сыграет против турецкого «Галатасарая».

В НБА пройдут очередные матчи «регулярки».

Среда (21 декабря)

ФУТБОЛ

В чемпионате Германии в 16-м туре встретятся лидеры Бундеслиги. «Бавария» на своем поле примет дерзкий «Лейпциг». Помимо этого противостояния, фанаты немецкого футбола смогут увидеть еще четыре матча.

В Италии миланский «Интер» сыграет против «Лацио».

Во Франции состоится 19-й тур местного чемпионата. «ПСЖ» сыграет против «Лорьяна», «Лион» - против «Анже», «Бордо» - против «Ниццы», а «Монако» дома примет «Дижон».

ХОККЕЙ

В среду пройдет семь матчей в КХЛ и 12 игр в НХЛ.

БАСКЕТБОЛ

Москвоский ЦСКА в Израиле сыграет против «Маккаби» (Тель-Авив) в рамках Евролиги. В Единой Лиге ВТБ «Зенит» примет «Астану». Также в НБА пройдут 11 матчей.

Четверг (22 декабря)

В чемпионате Италии пройдут матчи 18-го тура. «Ювентус» на выезде сыграет против «Кротоне», «Фиорентина» дома примет «Наполи», а «Рома» - «Кьево».

ХОККЕЙ

В рамках КХЛ «Нефтехимик» на своей площадке примет ЦСКА, а московское «Динамо» поедет в Нижний Новгород, чтобы помериться силами с местным «Торпедо». «Сочи» сыграет с «Витязем», а «Спартак» примет «Локомотив».

В НХЛ состоятся два матча: «Филадельфия» - «Вашингтон» и «Аризона» - «Эдмонтон».

БАСКЕТБОЛ

Казанский УНИКС отправится в Литву, где предстоит сыграть в Евролиге против «Жальгириса».

Восемь игр пройдут в рамках регулярного чемпионата НБА.

Пятница (23 декабря)

ФУТБОЛ

В Италии состоится финал Суперкубка. «Ювентус» сыграет против «Милана».

ХОККЕЙ

В КХЛ и НХЛ пройдут очередные матчи регулярных чемпионатов.

БАСКЕТБОЛ

Московский ЦСКА на своей площадке в Евролиге примет турецкий «Фенербахче».

В НБА состоятся пять матчей регулярного чемпионата.

БОКС

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев (10-0, 10 КО) проведет поединок против парагвайца Исидро Прието (26-1-3, 22 КО)

Суббота (24 декабря)

ХОККЕЙ

В КХЛ пройдут четыре матча, а в НХЛ — 12.

БАСКЕТБОЛ

В НБА очередной большой день игр. Всего состоится 14 матчей.

Воскресенье (25 декабря)

ХОККЕЙ

В Рамках «регулярки» КХЛ состоятся четыре матча: «Авангард» - «Трактор», «Нефтехимик» - СКА, «Лада» - «Северсталь» и «Барыс» - «Магнитка».

БАСКЕТБОЛ

В рамках Евролиги УНИКС на выезде сыграет против итальянской «Пармы».