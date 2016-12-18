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Дед Мороз и кризисные менеджеры. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дед Мороз и кризисные менеджеры. Колонка Сергея Микулика

Начало перерыва в чемпионате – самое, казалось бы, подходящее время для смены менеджмента в неблагополучных клубах.

Идет, к примеру, последний в году совет директоров, а коммерческий директор и говорит: поскольку я не в состоянии обеспечить и половины суммы, затребованной тренерским штабом на трансферы, то прошу уважаемое собрание принять мою отставку. А вслед за ним поднимается директор спортивный: в таком случае прошу и мою дальнейшую деятельность в клубе считать нецелесообразной – честь имею!

Так нет же – все продолжают с остервенением держаться за должности даже там, где футболисты с тренерами не видели денег с начала сезона. У нас, говорят, все совсем небезнадежно – просто губернатор-мэр-инвестор немного скорректировал график погашения долгов, зато в счет бюджета следующего года это будет сделать уже значительно легче. Команда сейчас в отпуске, но мы постоянно на связи!

Футболисты, понятно, давно всем этим россказням не верят, и в обход всех своих директоров и президентов пишут письма тем, кто, по их мнению, способен прижать клубных боссов к ногтю – или Мутко или сразу Путину. И опять ждут ответов – только уже из нескольких источников.

Иногда создается впечатление, что многие взрослые люди из футбольной среды с приближением Нового года начинают истово верить в Деда Мороза. Так, один ответственный за спорт в республике Мордовия человек на днях убежденно рассказывал мне, что вмешательство в конфликт футболистов и администрации клуба из Саранска вице-премьера правительства способно на время погасить его даже без финансовых гарантий – теперь же все заинтересованные стороны знают, что ситуация взята под особый, под личный контроль!

Но куратор сам-то с командой не путешествует, поэтому пришлось ему рассказать в ответ, как заехал я в Химки почти уже по зиме проведать Диму Черышева, а заодно и «Мордовию» вашу в деле посмотреть. Играли с «Тамбовом», «гореть» начали почти с первых минут, и при отрицательном счете игрок, слегка получивший по ногам, вышел за пределы поля и какое-то время смотрел оттуда футбол. А когда заметивший это тренер жестко ему за это выговорил – что ж ты творишь-то, команду в меньшиньстве оставляешь! – футболист обиделся и замену попросил. Играешь бесплатно, а тебе, видишь ли, и замечания еще делают?!

А после игры я попытался стрельнуть у администратора проигравшей команды сигарету и услышал, что она последняя, со вчера еще заначенная. Все свои это знают и уже не подходят – только чужие. И вы, отравляясь на выезд с пустой пачкой, по-прежнему чуть не на возвращение в РПФЛ рассчитываете?! Хорошо хоть, письма наверх нынче в электронном виде принято отправлять, а то бумагу в клубном офисе скоро впору на самокрутки пускать будет.

Но у них, матерых игровиков-управленцев, свои резоны: присесть под елочкой с кем-нибудь из власть предержащих, и получить... нет, не деньги – новую, праздничную порцию обещаний. В веселом настроении и под звон бокалов редкие небожители себе в них отказывают.

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