Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит62 : 68Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кови Вернулся! Как Россия обыграла Финляндию

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кови Вернулся! Как Россия обыграла Финляндию
Источник: «Советский спорт»

Победив финнов, сборная России заняла второе место, а ее представители Игорь Шестеркин и Илья Ковальчук стали лучшими вратарем и нападающим турнира.

ШВЕДЫ ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК

- Мы уничтожили вечеринку русским, - вещал в телекамеры и диктофоны лидер атак сборной Швеции и капитан «Салавата Юлаева» Линус Умарк после поражения от чехов (1:4).

- К сожалению, мы испортили России праздник, - куда более деликатно подвел итоги Кубка Первого канала Виктор Фаст, претенденту на титул лучшего вратаря турнира.

Именно запасной голкипер ЦСКА в четверг выступил в роли стоп-крана для Красной машины новой сборки, а субботу остановил финнов. Правда, состав команды Суоми на бумаге выглядел более чем экспериментальным – 11 новичков Евротура и всего три игрока с Кубка «Карьяла»-2016, блистательно выигранного сборной России.

В субботу днем «Тре Крунур» стали обладателями Кубка Первого канала, испортив настроение праздновавшим 70-летний юбилей нашего хоккей. Причем не впервые – 20 лет назад на 50-летие шведы на Призе «Известий» выиграли у наших с тем же счетом, 3:1, и заняли первое место. Но случилось это уже после грандиозного приема-банкета в Кремле, о котором до сих пор вспоминают ветераны. К слову, и в 2006-м они с вратарем Эриком Эрсбергом (он потом завоевал с Уфой Кубок Гагарина) потрепали нам нервы, победив сборную Вячеслава Быкова 1:0 в матче-открытии арены на Ходынском поле, где спустя четыре месяца прошел чемпионат мира.

ПОКА ОДИН «ШУ» ОТДЫХАЛ, ДРУГОЙ «ШУ» ЗАБИВАЛ

Согласитесь, трудно настроиться на утешительный в турнирном плане заключительный матч. Тем более что в понедельник тройке из «Сибири», сражающейся за место в плей-офф, предстоит выйти на домашнюю игру чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Пойдя навстречу клубным интересам, наставник сборной России Олег Знарок предоставил отдых Сергею Шумакову, получившему микротравму во встрече с чехами. Сибиряки улетели домой в час ночи.

Финны тоже спрятали своего первого номера Харри Сятери из «Витязя», выпустив его дублера. Но их главный бомбардир в Евротуре Миро Аалтонен, кстати, забивший в Хельсинки и нашему Илье Сорокину, вышел на лед.

А вот питерским армейцам силы беречь не с руки. Их ближайший матч в КХЛ намечен только на пятницу, 23 декабря. Перезагрузившемуся Илье Ковальчуку неплохо было бы подкрепить свои личные успехи в первых двух встречах. Чтобы даже у недоброжелателей не осталось и тени сомнений в том, что он вернулся в сборную не за звонкое имя и старые заслуги, а за яркую, результативную и вдохновенную игру.

Однако в самом дебюте финны удивили, поразив ворота Шестеркина, заслужившего право на второй матч турнира. Песонен воспользовался неразберихой в оборонительных порядках хозяев и беспрепятственно пальнул со среднего пятачка в девятку. Многие счастливые обладатели билетов еще не успели занять места на трибунах – счет был открыт уже на первой минуте.

Но уже через 50 секунд Максим Шалунов восстановил равновесие не самым могучим броском от левого борта. Предав привет «Чикаго», скауты которого недавно прилетали в Новосибирск просматривать потенциального новичка.

- Мы не можем играть в откат, - не устает повторять Знарок. Активность в атаке влечет проколы сзади. Наша оборона то и дело давала сбои, не оставляя Шестеркина без работы. Вратарь выручал, отбивая шайбу даже маской.

Спасибо Нико Микколе, неосторожно задевшему клюшкой визер Валерия Ничушкина и присевшему в штрафной бокс на четыре минуты. Дав разгуляться нашим бригадам большинства, которые после победы над чехами (5:1) заслужили похвалу от Знарка. Защитник Егор Яковлев догрыз момент и, пока Сергей Плотников и Павел Дацюк вели боевые действия на пятачке, протолкнул шайбу в сетку. А потом отличился Иван Телегин, напомнив о голе финнами на Кубке мира в Торонто. Одной ловлей шайбы на себя тренерское доверие не заслужишь.

ШЕСТЕРКИН ОСТАНОВИЛ ААЛТОНЕНА

Во втором периоде штрафной бокс поочередно посетили Антон Белов и Ковальчук. Неужели наступаем на старые грабли? Хорошо, что со знаком качества отработали бригады меньшинства, которыми Знарок тоже доволен.

Едва Кови выскочил на лед, как его одарил чудо-передачей Павел Дацюк. Импровизированный буллит Илья исполнил с присущим ему изяществом. Догнав в бомбардирской гонке открытие КХЛ и Евротура Аалтонена.

4:1 – смертный приговор? «Нет», - ответили подопечные Знарка, не позволив умереть интриге. Еще до перерыва финны классически разыграли стандарт «два в один», наказав за помарку Игоря Ожиганова.

А когда на первой минуте третьего периода Аалтонен с пятачка в третий раз огорчил Шестеркина, забив свою четвертую на турнире шайбу, стало очень тревожно. В первую очередь – за результат, а уже потом – за первенство среди бомбардиров.

Хозяевам удалось сохранить победу и занять второе место, а ведущему нападающему «Витязя» - стать самым результативным на Кубке Первого канала. Аалтонен мог и спасти финнов, но с его броском с ползоны вместе финальной сиреной справился Шестеркин. Его и назвали лучшим вратарем.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА

Вратарь – Игорь Шестеркин (Россия), защитник – Давид Рундблад (Швеция), нападающий – Илья Ковальчук (Россия), бомбардир – Миро Аалтонен (Финляндия).

Матч

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).

Место и дата

18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Ротенберг: Мы ведем переговоры с Первым каналомПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отменой трансляции матчей Кубка Первого канала на Первом канале. Он отметил, что обсуждает эту ситуацию с представителями телеканала.Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого каналаПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацеяГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали себя принципы комплектования команды.Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео, скандал)Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео, скандал)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие словаГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.Шестеркин, Рундблад и Ковальчук признаны лучшими игроками Кубка Первого каналаОргкомитет Кубка Первого канала назвал лучших игроков Кубка Первого канала.Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего капитана Павла Дацюка.Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с ФинляндиейФорвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого каналаСборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.Кубок Первого канала. Россия – Финляндия. ОнлайнВ воскресенье в матче третьего тура Кубка Первого канала сыграют сборные Финляндии и России.Линус Умарк: Мы счастливы, что уничтожили праздник российского хоккея на Кубке Первого каналаФорвард сборной Швеции Линус Умарк поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.Виктор Фаст: Я могу только извиниться, что испортили празднование 70-летия российского хоккеяГолкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.Борис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров был почетным гостем на декабрьской акции «Харламов Трофи», где «Советский спорт» чествовал наших ветеранов.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого каналаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.Владислав Третьяк: Во время исполнения гимна России была поздно запущена музыка и возникли неполадки с микрофономПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о причинах сбоя во время исполнения гимна России перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия (5:1). Он отметил, что имели место технические проблемы.Сборная Швеции, обыграв Финляндию, досрочно выиграла Кубок Первого каналаСборная Швеция в Москве взяла верх над командой Финляндии (4:2) на Кубке Первого канала и досрочно выиграла этот этап Еврохоккейтура.Дмитрий Чернышенко: Первый канал принял непопулярное, но абсолютно честное решениеПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Первого канала от трансляции матчей московского этапа Евротура.Олег Знарок: То, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработалГлавный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.

Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости