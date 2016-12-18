Кови Вернулся! Как Россия обыграла Финляндию

Победив финнов, сборная России заняла второе место, а ее представители Игорь Шестеркин и Илья Ковальчук стали лучшими вратарем и нападающим турнира.

ШВЕДЫ ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК

- Мы уничтожили вечеринку русским, - вещал в телекамеры и диктофоны лидер атак сборной Швеции и капитан «Салавата Юлаева» Линус Умарк после поражения от чехов (1:4).

- К сожалению, мы испортили России праздник, - куда более деликатно подвел итоги Кубка Первого канала Виктор Фаст, претенденту на титул лучшего вратаря турнира.

Именно запасной голкипер ЦСКА в четверг выступил в роли стоп-крана для Красной машины новой сборки, а субботу остановил финнов. Правда, состав команды Суоми на бумаге выглядел более чем экспериментальны м – 11 новичков Евротура и всего три игрока с Кубка «Карьяла»-2016, блистательно выигранного сборной России.

В субботу днем «Тре Крунур» стали обладателями Кубка Первого канала, испортив настроение праздновавшим 70-летний юбилей нашего хоккей. Причем не впервые – 20 лет назад на 50-летие шведы на Призе «Известий» выиграли у наших с тем же счетом, 3:1, и заняли первое место. Но случилось это уже после грандиозного приема-банкета в Кремле, о котором до сих пор вспоминают ветераны. К слову, и в 2006-м они с вратарем Эриком Эрсбергом (он потом завоевал с Уфой Кубок Гагарина) потрепали нам нервы, победив сборную Вячеслава Быкова 1:0 в матче-открытии арены на Ходынском поле, где спустя четыре месяца прошел чемпионат мира.

ПОКА ОДИН «ШУ» ОТДЫХАЛ, ДРУГОЙ «ШУ» ЗАБИВАЛ

Согласитесь, трудно настроиться на утешительный в турнирном плане заключительный матч. Тем более что в понедельник тройке из «Сибири», сражающейся за место в плей-офф, предстоит выйти на домашнюю игру чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Пойдя навстречу клубным интересам, наставник сборной России Олег Знарок предоставил отдых Сергею Шумакову, получившему микротравму во встрече с чехами. Сибиряки улетели домой в час ночи.

Финны тоже спрятали своего первого номера Харри Сятери из «Витязя», выпустив его дублера. Но их главный бомбардир в Евротуре Миро Аалтонен, кстати, забивший в Хельсинки и нашему Илье Сорокину, вышел на лед.

А вот питерским армейцам силы беречь не с руки. Их ближайший матч в КХЛ намечен только на пятницу, 23 декабря. Перезагрузившему ся Илье Ковальчуку неплохо было бы подкрепить свои личные успехи в первых двух встречах. Чтобы даже у недоброжелателей не осталось и тени сомнений в том, что он вернулся в сборную не за звонкое имя и старые заслуги, а за яркую, результативную и вдохновенную игру.

Однако в самом дебюте финны удивили, поразив ворота Шестеркина, заслужившего право на второй матч турнира. Песонен воспользовался неразберихой в оборонительных порядках хозяев и беспрепятственно пальнул со среднего пятачка в девятку. Многие счастливые обладатели билетов еще не успели занять места на трибунах – счет был открыт уже на первой минуте.

Но уже через 50 секунд Максим Шалунов восстановил равновесие не самым могучим броском от левого борта. Предав привет «Чикаго», скауты которого недавно прилетали в Новосибирск просматривать потенциального новичка.

- Мы не можем играть в откат, - не устает повторять Знарок. Активность в атаке влечет проколы сзади. Наша оборона то и дело давала сбои, не оставляя Шестеркина без работы. Вратарь выручал, отбивая шайбу даже маской.

Спасибо Нико Микколе, неосторожно задевшему клюшкой визер Валерия Ничушкина и присевшему в штрафной бокс на четыре минуты. Дав разгуляться нашим бригадам большинства, которые после победы над чехами (5:1) заслужили похвалу от Знарка. Защитник Егор Яковлев догрыз момент и, пока Сергей Плотников и Павел Дацюк вели боевые действия на пятачке, протолкнул шайбу в сетку. А потом отличился Иван Телегин, напомнив о голе финнами на Кубке мира в Торонто. Одной ловлей шайбы на себя тренерское доверие не заслужишь.

ШЕСТЕРКИН ОСТАНОВИЛ ААЛТОНЕНА

Во втором периоде штрафной бокс поочередно посетили Антон Белов и Ковальчук. Неужели наступаем на старые грабли? Хорошо, что со знаком качества отработали бригады меньшинства, которыми Знарок тоже доволен.

Едва Кови выскочил на лед, как его одарил чудо-передачей Павел Дацюк. Импровизированны й буллит Илья исполнил с присущим ему изяществом. Догнав в бомбардирской гонке открытие КХЛ и Евротура Аалтонена.

4:1 – смертный приговор? «Нет», - ответили подопечные Знарка, не позволив умереть интриге. Еще до перерыва финны классически разыграли стандарт «два в один», наказав за помарку Игоря Ожиганова.

А когда на первой минуте третьего периода Аалтонен с пятачка в третий раз огорчил Шестеркина, забив свою четвертую на турнире шайбу, стало очень тревожно. В первую очередь – за результат, а уже потом – за первенство среди бомбардиров.

Хозяевам удалось сохранить победу и занять второе место, а ведущему нападающему «Витязя» - стать самым результативным на Кубке Первого канала. Аалтонен мог и спасти финнов, но с его броском с ползоны вместе финальной сиреной справился Шестеркин. Его и назвали лучшим вратарем.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА

Вратарь – Игорь Шестеркин (Россия), защитник – Давид Рундблад (Швеция), нападающий – Илья Ковальчук (Россия), бомбардир – Миро Аалтонен (Финляндия).