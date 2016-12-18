Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)

После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего капитана Павла Дацюка.

Вообще капитан Павел Дацюк был в необычайно приподнятом настроении.

- Жаль, что не удалось занять первое место, - вздохнула пресса.

- Как? Почему? А если по очкам посчитать? А по разнице шайб? – изумился Дацюк. И мы на это купились:

- Ну ладно, хорошо. Поздравляем с первым местом. С победой!

- Это вас с победой. Вы ведь ее ждали!

- Я даже молился, - сказал один корреспондент с популярным инстаграмом.

- Это вы зря так говорите, - предостерег его Дацюк. – Это ведь все наказывается.

Повисла пауза.

- Так, дальше, - Паша подбодрил прессу.

- Нам уже страшно, - признались журналисты.

- Тогда по игре, - начал доклад Дацюк. – Финны очень хорошо катались и много атаковали. Мы много времени провели в обороне. Но смогли выстоять. Пропустили ненужный гол в самом начале третьего периода. Потрепали нервы болельщикам и себе, нашим тренерам.

- Что для вас самое позитивное по итогам трех матчей?

- То, что у нас есть характер. И то, что болельщики нас любят – собрался полный стадион. Это радует, ведь мы играем ради людей.

И я так понял, нас Первый канал показывал где-то когда-то. Уже все поженились. Может, снова теперь хоккей показывать? – воскликнул Дацюк.

- Но ведь еще «Поле чудес» не закончилось, а там кроссворды хорошие.

- Это да, - согласился Павел.

- А хоккеистов эта история не задела?

- Нет, нам все равно нужно было играть и побеждать. Все старались, думали об этом. Больше разозлились.

- Почему сборная подсела во втором периоде?

- Мы начали много ошибаться на синей линии. Хотели почувствовать уверенность при счете 3:1, но возникло много проблем с выходом из обороны. Это была главная проблема.

- Линус Умарк сказал после утреннего матча: «Мы рады, что испортили русским вечеринку». Шведы ведь взяли Кубок Первого канала. Что бы вы ему ответили?

- А что я ему отвечу? «Ты куда приехал?» Ему еще долго здесь играть.

- Одни говорят, что Евротур – излишняя нагрузка. Другие, что он вдохновляет игроков на вторую половину сезона. Как для вас?

- У меня и то, и другое! Да, я чувствую ответственность. И это праздник, 70 лет нашему хоккею. Об этом много говорилось, все готовились. Хочешь – не хочешь, а давление есть. Хоть ты опытный, хоть молодой, но это чувствуется.

…Потом Павел Дацюк подошел к корреспонденту Первого канала, приветствовав его словами: «О, давай поженимся!»

Это намек на передачу Ларисы Гузеевой, как вы понимаете.

- Когда стало ясно, что шведы взяли Кубок Первого канала, как вы настраивались на матч за второе место?

- Ну да, шведы завоевали. Молодцы, хорошо играли. Но мы знали, что придет много болельщиков, которым нужно показать хороший хоккей. Тем более 70 лет нашей игре исполняется 22 декабря. Наши ветераны давным-давно поставили высокую планку, к которой мы все время хотим стремиться. Большое спасибо за это. Так что с настроем не возникло проблем.

- Поначалу нам помогли удаления финнов…

- Так они были неспроста! – воскликнул Дацюк.

- Но как вы в третьем периоде завладели преимуществом?

- Никто не планировал играть на удержание. Но мы пропустили ненужный гол. Он вдохновил финнов, и они начали забрасывать шайбу в нашу зону, кружить у наших ворот. Так тяжело защищаться.

- Что вы пожелаете любителям хоккея?

- Большое спасибо, что пришли на хоккей. А тем, кто не смог попасть на стадион – хочу пожелать им смотреть нашу игру на Первом канале, - подколол Дацюк. – Ну и на других каналах тоже.