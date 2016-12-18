Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео, скандал)
После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.
- Это была последняя игра турнира, - сказал Олег Знарок. – Хорошо, что победили. В принципе все, спасибо.
Да, после такой аналитики трудно что-то спрашивать еще. Но вопрос все-таки родился.
- В каждом матче есть момент, когда наша сборная проваливается. С чем это связано?
- Я ведь уже после первой игры все рассказал.
- Ну ладно, там сыграла роль физическая форма. А потом?
- Так ведь ребята выкладываются. Вот и кончаются силы.
Победив финнов, сборная России заняла второе место.
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- Но ведь шведы и финны выступают в Лиге чемпионов. Многие команды тоже провели в районе 40 матчей, как и клубы КХЛ, - подкинули факт Знарку. Тот его не принял:
- Шведы провели 25 матчей, - отрезал главный тренер. – Я не знаю про их Лигу чемпионов. Следующий вопрос!
- Клубный принцип формирования троек себя оправдал?
- Где-то да, где-то нет. Это не панацея.
- Не панацея? – изумился корреспондент из Прибалтики.
- Так я ведь только что сказал, - Знарок заводился. – Не панацея. Только что ответил на этот вопрос, а тут вы опять. Тут важно, не кто из какого клуба, а в какой физической форме подошли игроки к турниру. Здесь много нюансов, а у нас просто не хватает времени.
Яри Курри приехал в Москву по приглашению ФХР. С легендарным финским хоккеистом взял интервью обозреватель «Советского спорта».
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- Почему вы не дали провести ни одного матча вратарю Бобкову?
- Потому что мы проверяем в международных матчах других ребят.
Логично. Не поспоришь!
- Форвард шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы вы ему ответили?
- Да за такие слова надо голову отрывать, и все! – взорвался Знарок. – Сейчас наши ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко.
…В принципе на этом пресс-конференцию можно было заканчивать. Самое интересное мы уже услышали.
Матч
Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).
Место и дата
18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция