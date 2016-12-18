Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Арсенал
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия4 : 3Финляндия
Баскетбол  Зенит62 : 68Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео, скандал)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.

- Это была последняя игра турнира, - сказал Олег Знарок. – Хорошо, что победили. В принципе все, спасибо.

Да, после такой аналитики трудно что-то спрашивать еще. Но вопрос все-таки родился.

- В каждом матче есть момент, когда наша сборная проваливается. С чем это связано?
- Я ведь уже после первой игры все рассказал.

- Ну ладно, там сыграла роль физическая форма. А потом?
- Так ведь ребята выкладываются. Вот и кончаются силы.

Кови Вернулся! Как Россия обыграла Финляндию

Победив финнов, сборная России заняла второе место.

Кови Вернулся! Как Россия обыграла Финляндию

- Но ведь шведы и финны выступают в Лиге чемпионов. Многие команды тоже провели в районе 40 матчей, как и клубы КХЛ, - подкинули факт Знарку. Тот его не принял:
- Шведы провели 25 матчей, - отрезал главный тренер. – Я не знаю про их Лигу чемпионов. Следующий вопрос!

- Клубный принцип формирования троек себя оправдал?
- Где-то да, где-то нет. Это не панацея.

- Не панацея? – изумился корреспондент из Прибалтики.
- Так я ведь только что сказал, - Знарок заводился. – Не панацея. Только что ответил на этот вопрос, а тут вы опять. Тут важно, не кто из какого клуба, а в какой физической форме подошли игроки к турниру. Здесь много нюансов, а у нас просто не хватает времени.

Яри Курри: Мой любимый матч против русских – 4:0 в Турине

Яри Курри приехал в Москву по приглашению ФХР. С легендарным финским хоккеистом взял интервью обозреватель «Советского спорта».

Яри Курри: Мой любимый матч против русских – 4:0 в Турине

- Почему вы не дали провести ни одного матча вратарю Бобкову?
- Потому что мы проверяем в международных матчах других ребят.

Логично. Не поспоришь!

- Форвард шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы вы ему ответили?
- Да за такие слова надо голову отрывать, и все! – взорвался Знарок. – Сейчас наши ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко.

…В принципе на этом пресс-конференцию можно было заканчивать. Самое интересное мы уже услышали.

Матч

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).

Место и дата

18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Ротенберг: Мы ведем переговоры с Первым каналомПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отменой трансляции матчей Кубка Первого канала на Первом канале. Он отметил, что обсуждает эту ситуацию с представителями телеканала.Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого каналаПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацеяГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали себя принципы комплектования команды.Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие словаГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.Шестеркин, Рундблад и Ковальчук признаны лучшими игроками Кубка Первого каналаОргкомитет Кубка Первого канала назвал лучших игроков Кубка Первого канала.Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего капитана Павла Дацюка.Кови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюКови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюПобедив финнов, сборная России заняла второе место.Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с ФинляндиейФорвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого каналаСборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.Кубок Первого канала. Россия – Финляндия. ОнлайнВ воскресенье в матче третьего тура Кубка Первого канала сыграют сборные Финляндии и России.Линус Умарк: Мы счастливы, что уничтожили праздник российского хоккея на Кубке Первого каналаФорвард сборной Швеции Линус Умарк поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.Виктор Фаст: Я могу только извиниться, что испортили празднование 70-летия российского хоккеяГолкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.Денис Никифоров: Штаб Знарка работает, я это видел, я это знаюДенис Никифоров: Штаб Знарка работает, я это видел, я это знаюПопулярный актер Денис Никифоров рассказал о главном тренере сборной Олеге Знарке.Олег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилОлег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилГлавный тренер сборной России Олег Знарок принял участие в торжественной церемонии «Харламов Трофи».Борис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров был почетным гостем на декабрьской акции «Харламов Трофи», где «Советский спорт» чествовал наших ветеранов.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого каналаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.Владислав Третьяк: Во время исполнения гимна России была поздно запущена музыка и возникли неполадки с микрофономПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о причинах сбоя во время исполнения гимна России перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия (5:1). Он отметил, что имели место технические проблемы.Сборная Швеции, обыграв Финляндию, досрочно выиграла Кубок Первого каналаСборная Швеция в Москве взяла верх над командой Финляндии (4:2) на Кубке Первого канала и досрочно выиграла этот этап Еврохоккейтура.

Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости