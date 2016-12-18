Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео, скандал)

После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.

- Это была последняя игра турнира, - сказал Олег Знарок. – Хорошо, что победили. В принципе все, спасибо.

Да, после такой аналитики трудно что-то спрашивать еще. Но вопрос все-таки родился.

- В каждом матче есть момент, когда наша сборная проваливается. С чем это связано?

- Я ведь уже после первой игры все рассказал.

- Ну ладно, там сыграла роль физическая форма. А потом?

- Так ведь ребята выкладываются. Вот и кончаются силы.

- Но ведь шведы и финны выступают в Лиге чемпионов. Многие команды тоже провели в районе 40 матчей, как и клубы КХЛ, - подкинули факт Знарку. Тот его не принял:

- Шведы провели 25 матчей, - отрезал главный тренер. – Я не знаю про их Лигу чемпионов. Следующий вопрос!

- Клубный принцип формирования троек себя оправдал?

- Где-то да, где-то нет. Это не панацея.

- Не панацея? – изумился корреспондент из Прибалтики.

- Так я ведь только что сказал, - Знарок заводился. – Не панацея. Только что ответил на этот вопрос, а тут вы опять. Тут важно, не кто из какого клуба, а в какой физической форме подошли игроки к турниру. Здесь много нюансов, а у нас просто не хватает времени.

- Почему вы не дали провести ни одного матча вратарю Бобкову?

- Потому что мы проверяем в международных матчах других ребят.

Логично. Не поспоришь!

- Форвард шведов Линус Умарк сказал, что он рад, что русским испортили праздник. Что бы вы ему ответили?

- Да за такие слова надо голову отрывать, и все! – взорвался Знарок. – Сейчас наши ребята это прочитают, и не думаю, что Умарку после этого будет сладко.

…В принципе на этом пресс-конференцию можно было заканчивать. Самое интересное мы уже услышали.