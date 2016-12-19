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«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев

«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. На этой неделе мы запускаем «Рейтинг Ловчева». В этой рубрике наш обозреватель выделяет пять лучших игроков по всем линиям плюс пятерку лучших тренеров. Сегодня – первая серия сериала – о вратарях.

1. Игорь АКИНФЕЕВ

Клуб: ЦСКА
Возраст: 30
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 16
Пропущено: 11

- Я представляю, что значит хороший вратарь. Когда только пришел в «Спартак», застал там, правда, совсем недолго, Маслаченко, потом был Кавазашвили, следом Прохоров. Он в тени, вроде бы, этих имен, но дважды лучшим вратарем страны становился. Наконец, Дасаев… Они были настоящими первыми номерами.

И Акинфеев сейчас – номер один. Есть он, а есть остальные – которые спорят за то, чтобы стать вторыми. Вот часто вспоминают, что Акинфеев в каждом матче Лиги чемпионов пропускает. Как будто пропускает он один, а не вся команда, вся оборона. Почему-то забыт сейв, когда он выручил в прошлом году в матче со шведами на последних минутах. Тогда бы не то что провального – вообще Евро бы не было.

Знаете, это плохая традиция – постоянно вспоминать о чем-нибудь плохом. Вот легенда нашего футбола Лев Иванович Яшин тоже ведь в начале карьеры пропустил от другого вратаря, но ему об этом ведь всю жизнь не напоминали.

В общем, зря нагнетают, говорят, что Акинфеев плохой вратарь. Он номер один.

2. Артем РЕБРОВ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 32
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 17
Пропущено: 13

- Ставлю Реброва на второе место – все-таки «Спартак» лидирует. Да и Артем не так много пропустил, набрал очень хорошую форму. Помните, в прошлом сезоне был момент, когда Ребров потерял место в основе, начали ставить Песьякова. Но вот Ребров все равно вернулся, играет лучше.

Думаю, это связано и с тем, что «Спартак» получше в обороне стал действовать. Соответственно, соперник меньше моментов у ворот Реброва создает, меньше эпизодов, когда нужно выручать. Но уровень Ребров держит.

3. Александр СЕЛИХОВ

Клуб: «Амкар»
Возраст: 22
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 17
Пропущено: 12

- Вспоминаю, как про Селихова мне еще Дима Аленичев рассказывал – он тренировал «Арсенал» во второй лиге и его команда играла против «Орла», за который выступал Селихов. То есть он еще тогда парня приметил.

В этом году Селихов был хорош. Попал в хорошие руки к тренеру Гаджиеву – это важно. В «Амкаре» нет ярких звезд, но командная игра выстроена. Соответственно и в обороне игроки действуют четко – это большое подспорье для вратаря.

Правильно, что «Спартак» обратил на него внимание и подписал. Ребров – неплохой вратарь, но невыдающийся, притом парень хороший. А Селихов – это перспектива.

4. Александр БЕЛЕНОВ

Клуб: «Анжи»
Возраст: 30
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 17
Пропущено: 18

- Беленов больше всего запомнился серией пенальти в начале сезона, когда ему никак не могли забить. Да и вообще вратарь-то Беленов надежный – он и в «Кубани» это постоянно демонстрировал. Возможно, в начале сезона у Беленова лучше получалось. Знаете, как это бывает – приходишь в новую команду, нужно показать себя. А потом, возможно, была некоторая расслабленность и у вратаря, и у команды в целом.

Что касается вероятного перехода Беленова в «Зенит», то привозить голкипера из-за границы – неправильно. Значит, надо искать вратаря в России. И Беленов – подходящий вариант. Лодыгин в «Зените» поначалу нормально играл, хотя школы ему, видно, не хватает. Беленов при хорошей компании – это, повторюсь, надежный вратарь, который не в одной, а во многих играх выручал. И «Зенит» тоже может выручить.

5. Андрей ЛУНЕВ

Клуб: «Уфа»
Возраст: 25
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 10
Пропущено: 7

- Новая фигура в нашем чемпионате. Пока он выглядит уверенно. Хорошо, что попал в хорошие тренерские руки – Гончаренко ему в «Уфе» доверял, благодаря ему вообще в премьер-лиге дебютировал.

Гончаренко ведь, в первую очередь, оборону в «Уфе» наладил. И тот же Васин, который никак не мог заиграть, вдруг стал стабильнее, в сборную привлекался. Значит, с защитой хорошо работали – а защита и вратарь неразделимы. Так что и отсюда тоже успех Лунева.

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Евгений Ловчев
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