Бил, бью и буду бить. Как «Манчестер Сити» победил «Арсенал»

«Манчестер Сити» в центральном матче 17-го тура чемпионата Англии одержал на своем поле волевую победу над «Арсеналом».

Пеп Гвардиола много лет бил Арсена Венгера. Бил за явным преимуществом, как, например, в феврале 2014-го, когда его «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов вообще не напрягалась в матчах с «Арсеналом», и счет (2:0, 1:1) не должен вводить в заблуждение.

Возглавляя «Барселону», бил за счет гения Месси, который положил в ворота «канониров» четыре гола в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/1 0 (2:2, 4:1).

Бил цинично и жестоко за счет лояльного судейства, когда весной 2011-го в ответной встрече 1/8 финала рефери Массимо Бузакка за две сомнительные желтые карточки выгнал с поля форварда «Арсенала» ван Перси, заставив лондонцев почти тайм играть в меньшинстве, и их судьба была решена. Хотя для российских любителей футбола те матчи (2:1, 1:3) памятны тем, что в первом из них в последний раз на высоком уровне блеснул Аршавин, забивший победный гол и сделавший голевую передачу в первой игре.

Но сейчас у Венгера была отличная возможность взять реванш за все те оплеухи. Во-первых, в премьер-лиге «Арсенал» и «Сити» - величины примерно равные, и лондонцы не проигрывали «горожанам» на протяжении шести матчей подряд. А, во-вторых, у «МС» перед матчем были серьезные кадровые проблемы – Агуэро и Фернандиньо продолжают отбывать дисквалификацию, наложенную на них за хулиганство в концовке встречи с «Челси», а тут еще в среду в игре с «Уотфордом» получил травму колена Гюндоган, выбывший до конца сезона.

А где тонко, там и рвется. И рвется быстро – Уолкотт забил уже на 5-й минуте. Защитник «Арсенала» Бельерин получил мяч от вратаря Чеха у своей штрафной, спокойно добежал с ним до чужой, отдал пас Санчесу, а тот, имея время и пространство, вывел на удар Уолкотта.

На повторе было хорошо видно, как Туре неспешно семенил назад, даже не пытаясь перекрыть зону или вступить в борьбу с Бельерином. Будь на поле Фернандиньо, такой вольницы у игроков «Арсенала» точно бы не было. Хотя то, что Туре – игрок медленный, и не отрабатывающий в защите – данность, известная уже года два, и любой тренер, ставя ивуарийца в центр полузащиты, должен понимать все риски.

В отсутствии Агуэро мало что ладилось у «Сити» и в атаке – а именно в завершающей ее части, поскольку катать мяч вокруг да около штрафной получалось у хозяев в общем и целом неплохо, тем более что «Арсенал» этому особенно не препятствовал.

Но Гвардиола все же нашел выход. Во втором тайме он попросил подопечных забрасывать мяч за спины защитникам «Арсенала», как только там будут свободные зоны, рассчитывая на скорость своих игроков. И дважды это сработало – Сане и Стерлинг умело распорядились временем и пространством. Отчасти виноват в случившемся переломе и сам «Арсенал», действовавший слишком пассивно.

Теперь, после побед в Лиге чемпионов, Гвардиола побил Венгера и в премьер-лиге. Реванша не получилось.