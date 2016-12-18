Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)

После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

- К этому моменту на Евротуре мы победили в пяти матчах из шести, - сказал Ротенберг. – Это соответствует нашим ожиданиям. Почему мы пригласили в сборную Ковальчука и Дацюка? Нам были нужны звезды на этом турнире. Паша Дацюк только вернулся из НХЛ. Сыграл за сборную на чемпионате мира и Кубке мира. Для многих людей очень важно увидеть Дацюка на льду. Важно для развития и популяризации хоккея.

Как можно поднять наши рейтинги? Показывать отличную игру, побеждать, и для болельщиков должны выступать наши известные хоккеисты. Тогда будет хороший продукт. И нужно продвигать его на телевидение.

- Как вы узнали, что Первый канал убрал хоккей из своего эфира?

- Сообщили на фейсбуке за три часа до матча в одностороннем порядке. Никак не согласовали с нами. А мы ведь открыты для наших партнеров. Уважаем наших спонсоров. И как можно говорить, что у нас низкий рейтинг? Ведь рейтинги по всей стране выходят только в понедельник. Назывался показатель 6,3 – это TNS по Москве.

Не буду делать громкие заявления. Юристы изучают этот вопрос, мы ведем переговоры с Первым каналом. Верим, что в будущем наши партнеры будут именно помогать в продвижении нашего продукта, а не наоборот.

- Федерация пострадала финансово из-за этого форс-мажора? У вас ведь были обязательства перед спонсорами.

- Кубок Первого канала – это самое крупное событие для федерации, как организатора, в этом сезоне. Тем более 70-летие нашего хоккея. Такой праздник! И такого подарка мы не ждали…

- Вы не рассматривали вопрос о том, чтобы сменить название турнира? Уйти от Первого канала вообще.

- Это возможно. Сейчас обсуждаем это с нашими якорными спонсорами. Но участие Первого канала в этом проекте для нас важно. Это федеральный канал, который показывают во всех регионах. И хотелось бы видеть трансляции хоккея.

- На сколько лет у вас подписан контракт с Первым каналом?

- Мы продлеваем его от сезона к сезону.

- Возможно ли, что в следующем году российский этап Евротура пройдет не в Москве?

- Мы рассмотрим разные варианты. Сейчас уровень дворца и инфраструктура Парка легенд для нас идеальны. Один из лучших стадионов в стране, тут налажены все технологии для привлечения болельщиков. Посещаемость игр сборной России была на самом высоком уровне. А ведь на матчи других сборных, где не выступаем мы, приходит по пять тысяч человек. На других этапах Евротура такого нет!

Нас тут все устраивает. На открытом катке рядом с «ВТБ ареной» можно устраивать мастер-классы для детей. Тут можно сделать центр хоккейных технологий. Парк легенд позволяет демонстрировать все лучшее, что есть у ФХР.

Да, можно привезти Евротур в разные города-миллионники. Тот же Сочи хорош. Но там нет открытого катка. Нет хоккейного музея, где в субботу проводили церемонию «Харламов Трофи», вручая награды нашим ветеранам. В соседнем здании прошел торжественный ужин. Тут, в Парке легенд, можно делать все! И на сегодняшний день в нашей стране другого такого комплекса нет.

Не исключаем, что Кубок Первого канала пройдет в другом городе. Но о лучшем месте я рассказал.