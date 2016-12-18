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«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров
Источник: БК «Зенит»

«Зенит» дома встретился с «Локомотивом-Кубанью», который при Саше Обрадовиче ни разу не проиграл в Единой лиги ВТБ. Не случилось этого и в Петербурге.

Команда из Краснодара приехала после еврокубкового поражения в одно очко от «Валенсии». И «Локо», и «Зенит» вышли в топ-16. Сергей Карасев говорил, что петербуржцам надо выиграть группу, чтобы не попасть на «Локомотив».

Карасев-младший в стартовой пятерке на «Локомотив» в лиге ВТБ, тут от него никуда не деться. Это предпоследняя игра зенитовцев в году, а у краснодарцев вообще последняя! Но они доказывают: отпуск начинается после игры, а не до или во время.

Глобальный «Манекен челлендж»

Первая половина целиком за гостями. Наращивая преимущество, «Локо» к большому перерыву ведет «+14», а у «Зенита» удручающая статистика точных бросков: семь 2-очковых из 18 и четыре «трешки» из 13. Болельщики хозяев креативно подошли к тому, чтобы помочь своей команде, и знаменитой песней просили не стучать колеса гостей. В перерыве на арене провели модный флешмоб «Манекен челлендж». Хотя зенитовцы как будто уже исполнили его в первых двух четвертях.

Василий Карасев до игры говорил, что в этой встрече победа нужна «кровь из носу». Если в раздевалке в большом перерыве никто и не получил по носу, так нагоняй от главного тренера точно был. На вторую половину хозяева вышли с горящими глазами, готовые рвать. «Зенит» наконец вспомнил, что в предыдущем матче с «Уникахой» уже отыгрывал примерно тот же отрыв, тогда было 11 очков в минусе.

За пять минут до конца основного времени Стефан Маркович трехочковым, которых не было в предыдущей четверти ни у одной команды, сократил отставание до минимума, пошла игра на нервах. «Зенит» успел выйти вперед, однако «Локо» вернулся с небес и довел дело до логического конца: их победа 68:62 гарантирует отличное настроение на отдыхе. Теперь краснодарцы третьи, а «Зенит» откатился на пятое место.

«Придется работать в два раза больше» 

 То, что показывает Тулсон  очень плохая тенденция: команда выше уровнем – процент реализации катастрофически падает,  раздосадован главный тренер «Зенита», и это понятно: у Тулсона всего пять очков. – Сейчас совершенно не в форме Карасев, тот же Сергеев после болезни. Тулсон показывал в прошлом сезоне, что может забивать. Хотя проиграли мы не в концовке, а в первых двух четвертях. В нападении сыграли отвратительно, не могли попасть из-под кольца.

Кайл Лэндри: «Зениту» больше нельзя проигрывать в Единой лиге ВТБ

 Почему команда так плохо начинает второй матч подряд? Лэндри сказал, что команда устала. 
 Команда не могла устать. На последней тренировке у нас не работали Лэндри, Тулсон, Сергеев, Маркович. Кто-то болеет, у кого-то травма. Наверное, они где-то в самом начале берегли себя, вкатывались. Никакой усталости не может быть, мы сейчас находимся дома, график нормальный. Мы значительно осложнили себе шансы на высокие места в Единой Лиги ВТБ, потому что домашние матчи надо выигрывать. Значит, будем работать в два раза больше. Дай бог, черная полоса травм пройдет,  Карасев привел в итоге к позитивной мысли.

После матча с «Уникахой» тренер петербуржцев намеревался вырубить Тимму и Марковича для сборной России на Евробаскете. Похоже, Карасев сделал это раньше времени, хотя Маркович с 15 очками еще держится.

Матч

Зенит - Локомотив-Кубань - 62:68

Место и дата

18 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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