Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камбэк века или циничный договорняк? Нереальный хоккейный матч (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пока сборные четырех стран бились в Москве на Кубке Первого канала в финской SM-лиге случилось небывалое происшествие.

В пятницу на льду SM-лиги встретились аутсайдер «Лукко» и один из лидеров чемпионата – ХПК. Начало поединка чудес отнюдь не предвещало. На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу более мощных гостей.

Но вот после паузы на площадке явно запахло небывальщиной. Во втором периоде аутсайдер буквально растоптал ХПК, забросив пять безответных шайб. А в самом начале третьего периода «Лукко» забил еще один гол, сделав счет 7:3 уже в свою пользу.

Впрочем, и в этом нет ничего такого уж из ряда вон выходящего. Ну решил лидер, что все уже сделал в первой двадцатиминутке, поверил в легкую добычу, расслабился… И был сурово за это наказан. Бывает.

Однако и эта хоккейная логика скоро рассыпалась в прах. Разгромный счет держался на табло до 53-й минуты. Но гости клюшек не сложили и за семь минут до конца сократили разрыв в счете – 7:4.

И вот после этого на площадке начала твориться настоящая чертовщина! Следите внимательно.

54.50. 20-летний голкипер ХПК Эмиль Ларми уходит из ворот, меняясь на шестого полевого игрока.

55.42. Не проходит и минуты, как ХПК сокращает разрыв в счете - 7:5. И Ларми тут же возвращается в ворота.

56.39. Ларми вновь меняется на шестого полевого игрока.

57. 31. И вскоре ХПК забивает гол, используя шестого полевого игрока – 7:6, после чего возвращает голкипера в ворота.

58.12. Ларми опять мчится из ворот на лавку.

58.51. И через 39 секунд его команда сравнивает счет – 7:7.

Просто фантастика! Три раза снять вратаря в концовке встречи. И отквитать благодаря этому три гола! Вы когда-нибудь видели такое?! А ведь в финской SM-лиге выступают далеко не слабые команды.

Можно было, предположить, что ХПК и еще одну, уже победную шайбу забьет в основное время в той же манере. Но это было бы, пожалуй, уже чересчур.

Больше Ларми в этом матче из ворот не уходил.

И что вы думаете на этом чудеса в нем закончились?

Ничуть не бывало!

На последней минуте овертайма игрок ХПК выскочил один на один с вратарем. Голкипер «Лукко» отразил бросок. Соперников рядом больше не было. Лишь свой защитник гнался за гостем. И вот он подхватил шайбу на крюк и… завел ее в ворота!

И лишь после этого схватился за голову – мамочка, что ж я наделал-то?

Посмотрите на этот гол. Да и на другие шайбы, заброшенные в этом нереальном поединке.

Так ХПК, уступая за семь минут до конца третьего периода 3:7, победил в игровое время – 8:7.

Удивительный камбэк. Хотя очень уж смущает последний автогол в свои ворота на последней минуте овертайма. Может, все же кому-то было очень выгодно, чтоб игра завершилась в игровое время победой гостей?

Я не знаю. И не собираюсь никого ни в чем обвинять.

Но я боюсь даже представить – какой коэффициент был в букмекерских конторах на победу ХПК в игровое время, когда клуб из Хямеэнлинна уступал на 53-й минуте со счетом 3:7! А ведь ставку можно сделать в режиме онлайна. И тот, кто догадался это сделать, мог уже через полчаса стать богачом.

Договорняк, как объяснение произошедшего, хотя бы возвращает нас в реальный мир.

А вот если это была честная игра… Тогда надо верить и в Йоулупукки. Который, кстати, сделал вбрасывание на этом предновогоднем матче.

Других объяснений у меня просто нет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коуса перешел в «Медвешчак»Хорватский клуб подписал контракт с финским защитником Микко Коусой.Главный тренер ХПК Олли Сало: Это великолепно и нереально!Наставник финской команды после победы над «Дубьюком» в полуфинале молодежного Кубка мира не скрывал эмоций.Борода за кубок? Ни за что! Белорус Артур Дриндрожик умудрился сыграть уже на трех Кубках мираБорода за кубок? Ни за что! Белорус Артур Дриндрожик умудрился сыграть уже на трех Кубках мираДля молодежного хоккея и год – уже очень много. Поэтому в составах участников нынешнего Кубка мира почти не встретишь игроков, которые приезжали в Омск летом 2012‑го. Однако нашелся уникум, который был здесь не только в прошлом, но и в позапрошлом году. Артур Дриндрожик – единственный участник всех трех кубков.Бывший форвард «Ак Барса» Миеттинен подписал контракт с ХПКНападающий «Виннипега» Антти Миеттинен на время локаута подписал контракт с ХПК.«Лукко» подпишет четвертого датчанина из НХЛНападающий «Оттавы» Петер Регин близок к переходу в «Лукко».Нильсен сыграет за «Лукко»Нападающий «Айлендерс» Франс Нильсен во время локаута может оказаться в финском «Лукко».КХЛ. Контрольный матч. «Ак Барс» победил ХПК в серии буллитовКазанский «Ак Барс» в контрольном матче победил финский ХПК.

ХК ХПК
ХК ХПК
ХК Лукко
ХК Лукко