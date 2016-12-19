Камбэк века или циничный договорняк? Нереальный хоккейный матч (видео)

Пока сборные четырех стран бились в Москве на Кубке Первого канала в финской SM-лиге случилось небывалое происшествие.

В пятницу на льду SM-лиги встретились аутсайдер «Лукко» и один из лидеров чемпионата – ХПК. Начало поединка чудес отнюдь не предвещало. На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу более мощных гостей.

Но вот после паузы на площадке явно запахло небывальщиной. Во втором периоде аутсайдер буквально растоптал ХПК, забросив пять безответных шайб. А в самом начале третьего периода «Лукко» забил еще один гол, сделав счет 7:3 уже в свою пользу.

Впрочем, и в этом нет ничего такого уж из ряда вон выходящего. Ну решил лидер, что все уже сделал в первой двадцатиминутке, поверил в легкую добычу, расслабился… И был сурово за это наказан. Бывает.

Однако и эта хоккейная логика скоро рассыпалась в прах. Разгромный счет держался на табло до 53-й минуты. Но гости клюшек не сложили и за семь минут до конца сократили разрыв в счете – 7:4.

И вот после этого на площадке начала твориться настоящая чертовщина! Следите внимательно.

54.50. 20-летний голкипер ХПК Эмиль Ларми уходит из ворот, меняясь на шестого полевого игрока.

55.42. Не проходит и минуты, как ХПК сокращает разрыв в счете - 7:5. И Ларми тут же возвращается в ворота.

56.39. Ларми вновь меняется на шестого полевого игрока.

57. 31. И вскоре ХПК забивает гол, используя шестого полевого игрока – 7:6, после чего возвращает голкипера в ворота.

58.12. Ларми опять мчится из ворот на лавку.

58.51. И через 39 секунд его команда сравнивает счет – 7:7.

Просто фантастика! Три раза снять вратаря в концовке встречи. И отквитать благодаря этому три гола! Вы когда-нибудь видели такое?! А ведь в финской SM-лиге выступают далеко не слабые команды.

Можно было, предположить, что ХПК и еще одну, уже победную шайбу забьет в основное время в той же манере. Но это было бы, пожалуй, уже чересчур.

Больше Ларми в этом матче из ворот не уходил.

И что вы думаете на этом чудеса в нем закончились?

Ничуть не бывало!

На последней минуте овертайма игрок ХПК выскочил один на один с вратарем. Голкипер «Лукко» отразил бросок. Соперников рядом больше не было. Лишь свой защитник гнался за гостем. И вот он подхватил шайбу на крюк и… завел ее в ворота!

И лишь после этого схватился за голову – мамочка, что ж я наделал-то?

Посмотрите на этот гол. Да и на другие шайбы, заброшенные в этом нереальном поединке.

Так ХПК, уступая за семь минут до конца третьего периода 3:7, победил в игровое время – 8:7.

Удивительный камбэк. Хотя очень уж смущает последний автогол в свои ворота на последней минуте овертайма. Может, все же кому-то было очень выгодно, чтоб игра завершилась в игровое время победой гостей?

Я не знаю. И не собираюсь никого ни в чем обвинять.

Но я боюсь даже представить – какой коэффициент был в букмекерских конторах на победу ХПК в игровое время, когда клуб из Хямеэнлинна уступал на 53-й минуте со счетом 3:7! А ведь ставку можно сделать в режиме онлайна. И тот, кто догадался это сделать, мог уже через полчаса стать богачом.

Договорняк, как объяснение произошедшего, хотя бы возвращает нас в реальный мир.

А вот если это была честная игра… Тогда надо верить и в Йоулупукки. Который, кстати, сделал вбрасывание на этом предновогоднем матче.

Других объяснений у меня просто нет.