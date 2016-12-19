Панарин – самый щедрый человек в мире! Видели его пас на Кейна? (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Матч «Виннипег» - «Колорадо» стал самым русским в программе вечера, несмотря на то, что вратарь «лавины» Семен Варламов получил травму паха и не играл. Хотя Варли появился на тренировке в субботу, он близок к возвращению.

В середине второго периода забил Патрик Лайне, и это было что-то страшное. Человек нанес щелчок убийственной силы, едва заехав в левый круг вбрасывания. До ворот было метров семь-восемь, но финн прошил вратаря Кельвина Пикара буквально насквозь.

Потом уже Лайне отдаст две голевые передачи. Мальчику только 18 лет! А он уже забил 18 голов в дебютном сезоне и в принципе имеет шанс достать Сидни Кросби (21) в списке лучших снайперов лиги.

ГЕРОЙ ДНЯ





Лучше всех среди россиян сыграл Артемий Панарин, который отдал два голевых паса в матче против финалиста Кубка Стэнли – «Сан-Хосе». Вообще в последних пяти поединках Панарин набрал 11 (4+7) очков. Парень просто феноменален.

При этом на матч из-за травмы верхней части тела не вышел центрфорвард его звена Артем Анисимов. Характер травмы никто не объявляет, поэтому неизвестно, сколько будет лечиться 28-летний игрок.

В прошлом поединке мы заметили вот какую интересную фишку у Панарина. Он очень здорово скидывал шайбы защитникам, и те забивали важные голы. Вот и теперь Артемий отдал пас на синюю линию на Данкана Кита, и тот нанес отличный бросок по воротам Мартина Джонса.

Вторую передачу Панарин отдал под занавес встречи, когда «Сан-Хосе» уже снял вратаря. Артемий легко мог забивать сам, но сделал передачу на Патрика Кейна, и тот не промахнулся.







Вот он, яркий пример, показывающий, что Артемий Панарин – совсем не жадный паренек. При этом Тема в гонке бомбардиров поднялся на четвертое место (34 очка), идя вровень с Евгением Малкиным и Сидни Кросби (по 34), отставая от Владимира Тарасенко (37) и Коннора Макдэвида (39).

ПОБЕДА ДНЯ





А вот вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский уже лидирует в НХЛ по количеству побед (19), опережая Кэри Прайса (17), Тууку Раска и Мартина Джонса (по 16), не говоря об остальных.

Еще один матч Бобровский выиграл, когда его «мундиры» остановили «Ванкувер». Все решилось в овертайме, где отличился защитник Сет Джонс.

Фантастика еще в том, что вчерашний аутсайдер «Коламбус» одержал уже девятую победу подряд, повторив рекорд клуба. А для главного тренера Джона Тортореллы это стала 500-я победа в лиге. И этого, кстати, не добивался ни один наставник из США. Ну вот, а в начале сезона все писали, что Торторелла – первый из кандидатов на увольнение. Как изменчив мир!

ВРАТАРЬ ДНЯ





И еще один большой юбилей. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сделал 29 сэйвов в матче с «Нью-Джерси», потом еще три броска отразил на буллитах – и одержал 389-ю победу в НХЛ. Так он догнал Доминика Гашека, который еще недавно считался самым побеждающим вратарем из Европы в лиге. Интересно, что Гашек провел 735 матчей, а вот Лундквист уложился в 709. И еще два юбилея грянули у него в этот день – 700 матчей в стартовом составе за карьеру и 20 000 бросков, нанесенных по его воротам.

«Это для меня особенное событие!» - сказал Хенрик Лундквист, и с ним трудно не согласиться.

ВОПРОС ДНЯ

Форвард «Виннипега» Александр Бурмистров уже пятый матч подряд остается в запасе. Трудно сказать, по какой причине. С одной стороны, пишут о его травме верхней части тела. С другой – конечно, 2 (0+2) очка в 23 матчах при полезности «-6» - как приговор для любого нападающего.

Надо сказать, что контракт Александра Бурмистрова, по которому он получает $1,6 млн, истекает после этого сезона. Очень интересно, подпишут ли «Джетс» новый договор с 24-летним игроком? Или отправят обратно в КХЛ?

Такой же вопрос по Наилю Якупову, который в «Сент-Луисе» получает $2,5 млн в год. После этого сезона он станет ограниченно свободным агентом. Возможно, «Блюз» захотят его сохранить для глубины состава. Но это еще большой вопрос.

ЦИТАТА

«Почему «Колорадо» идет последним в лиге? Нам не хватает стабильности. То удачно сыграем, то откровенно слабо».

Михаил ГРИГОРЕНКО, форвард «Колорадо»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:1)

2** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Вашингтон)

Сделал 14 сэйвов в матче с «Ванкувером» (4:3)

3*** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Сделал два хита и один блок в матче с «Виннипегом» (1:4)

ТАБЛО

Виннипег – Колорадо – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Лайне, Уилер, Элерс (2) – Игинла

К: Тютин (0+0; -2, 0, 1, 19.37)

Задоров (0+0; 0, 0, 1, 19.35)

Григоренко (0+0; -1, 0, 0, 16.13)

Ванкувер – Коламбус – 3:4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Саттер, Д.Седин, Хансен – Аткинсон, Саад (2), Джонс

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 1, 14.54)

К: в Бобровский (17-14; 82,4%, 60.46)

Чикаго – Сан-Хосе – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Кит (ПАНАРИН), Хартман, Хиностроза, П.Кейн (ПАНАРИН) – Павелски

Ч: Панарин (0+2; +2, 0, 1, 20.14)

Айлендерс – Оттава – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Ли, Бовилье – Райан, З.Смит (2), Стоун, Брассар, Пиатт

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 0, 12.35)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:2 бул. (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Крайдер, Степан, К.Хэйес – Паренто, Вуд

НД: Калинин (0+0; -1, 0, 1, 13.17)

Бостон – Лос-Анджелес – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Д.Хэйес

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.