Вояж по ростовским граблям. Все о матчах 15-го тура немецкой бундеслиги

Глядя на собственную игру в матче с "Дармштадтом", Левандовски и Видалю оставалось лишь развести руками Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет обзор главных событий последнего тура чемпионата Германии.

«Дармштадт» - «Бавария» - 0:1

Вопрос о том, изменилось ли хоть что-то в игре действующих чемпионов страны в лучшую сторону с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти – по-прежнему остается открытым. Но уверенности в себе 57-летнему итальянцу точно не занимать.

На памятный матч Лиги чемпионов в Ростов-на-Дону с «Баварией» не полетели Арьен Роббен, Мануэль Нойер, Хави Мартинес… Все трое официально считались травмированными, но уже через пару дней, к очередной игре чемпионата Германии, как по волшебству вернулись в строй. Если же говорить о тех, кто все же отправился в Россию – Давид Алаба, Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Йосуа Киммих на поле в стартовом составе не вышли. К чему привела тотальная перестраховка и даже бравада Анчелотти, пожалуй, напоминать не стоит. Мюнхенцы лишились шансов побороться за первое место в группе с мадридским «Атлетико».

Вот и во вчерашней гостевой встрече с аутсайдером чемпионата «Дарштадтом» подопечные Карло торжественно промаршировали по знакомым граблям. Роббен готов был принять участие в матче, но его было решено поберечь, на скамейке остался Франк Рибери, равно как и капитан Филипп Лам, который перед игрой в открытую рассуждал о том, насколько важно для «Баварии» сэкономить силы в преддверии битвы с «Лейпцигом». Напомним, она состоится на «Альянц Арене» 21 декабря.

В результате, действующие чемпионы Германии сумели превзойти провинциальную команду только во владении мячом. «Красные» нанесли ровно два удара в створ ворот за 90 минут, регулярно нарушали правила возле своей штрафной, что приводило к опасным «стандартам» (Нойер был в ударе), а под конец игры дали волю разгулявшимся нервам.

«Камень упал с души после финального свистка. Очень важно, что мы все-таки заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам катастрофически не хватало скорости и точности в передачах» Мануэль Нойер



От конфуза гостей спас действительно роскошный удар Дугласа Косты с 30 метров, поставивший в тупик голкипера Михаэля Эссера.

Wir würden einfach mal sagen: Was für ein SONNTAGSSCHUSS! @douglascosta, Respekt! 👌 pic.twitter.com/tQDMNrPeyR — FC Bayern München (@FCBayern) 18 декабря 2016 г.

На этот раз для «Баварии» все обошлось, но болельщики команды все отчетливее начинают понимать, каким образом Анчелотти умудрился проиграть чемпионат Франции-2011/12 «Монпелье», находясь у руля «Пари Сен-Жермен».

Матч Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0) Голы Коста 71 (0:1). Состав Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90) Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски Предупреждения: Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75 Судья: Бастиан Данкерт (Германия) Место и дата 18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

«РБ Лейпциг» - «Герта» - 2:0

Можно лишь догадываться, как проявят себя «быки» в среду, когда лидеры чемпионата очно сразятся в Мюнхене. В конце концов, «Баварии» не впервой укладывать разогнавшихся прямых конкурентов на обе лопатки, после чего те с большим трудом восстанавливают уверенность в своих силах.

Победив «Герту» на своем поле, «РБ Лейпциг» сохранил статус-кво в турнирной таблице перед игрой с «Баварией» Источник: Reuters

Но пока можно констатировать, что команда Ральфа Хазенхюттля сумела выбросить из головы первое поражение в сезоне (0:1 в матче 14-го тура с «Ингольштадтом») и уверенно переиграть на своем поле берлинскую «Герту». Эта встреча мало напоминала борьбу команд, каждая из которых претендует на место в Лиге чемпионов-2017/18. Настойчиво стучащийся в состав сборной Германии форвард Тимо Вернер и защитник Вилли Орбан отметились в субботу забитыми мячами, а венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи остался фактически без работы.

«Хоффенхайм» - «Боруссия» (Д) – 2:2

Ничейный результат не позволил команде Томаса Тухеля подняться выше пятой строчки турнирной таблицы бундеслиги, но дортмундцы объективно должны быть рады тому, что им удалось покинуть Зинсхайм не с пустыми руками.

Почти весь второй тайм «Хоффенхайм» осаждал ворота гостей, оставшихся в меньшинстве еще до перерыва. Марко Ройс сорвал контратаку соперника недозволенным приемом, уже имея «горчичник». Но штурм хозяев не увенчался успехом.

Сначала Марко Ройс шокировал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а затем подвел свою команду в игре с «Хоффенхаймом» Источник: Reuters

«Боруссия» отстает от тандема лидеров чемпионата уже на десять очков, но, пожалуй, куда больше Тухеля должен беспокоить возможный отъезд Пьера-Эмерика Обамеянга в мадридский «Реал», о котором ходит все больше разговоров. Сложно поверить в то, что клубу будет по силам полноценно заменить реактивного габонца. И на сей раз ему удалось забить в фирменном стиле.

«Байер» - «Ингольштадт» - 1:2

Увенчала программу 15-го тура воскресная игра в Леверкузене, которая принесла неожиданный результат. Задорный, но чрезмерно импульсивный «Байер» продолжает лихорадить: и если в Лиге чемпионов команде Рогера Шмидта удалось просочиться в 1/8 финала, то в национальном первенстве она падает все глубже. В пяти последних матчах – три поражения и только одна победа.

Чилийский плеймейкер «аспириновых» Чарлес Арангис был удален с поля в начале второго тайма, и гостям удалось реализовать численное преимущество. Последовательные победы над «Лейпцигом» и «Байером» позволили «Ингольштадту» подняться в зону переходных матчей.

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