Вояж по ростовским граблям. Все о матчах 15-го тура немецкой бундеслиги
«Советский спорт» представляет обзор главных событий последнего тура чемпионата Германии.
«Дармштадт» - «Бавария» - 0:1
Вопрос о том, изменилось ли хоть что-то в игре действующих чемпионов страны в лучшую сторону с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти – по-прежнему остается открытым. Но уверенности в себе 57-летнему итальянцу точно не занимать.
На памятный матч Лиги чемпионов в Ростов-на-Дону с «Баварией» не полетели Арьен Роббен, Мануэль Нойер, Хави Мартинес… Все трое официально считались травмированными, но уже через пару дней, к очередной игре чемпионата Германии, как по волшебству вернулись в строй. Если же говорить о тех, кто все же отправился в Россию – Давид Алаба, Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Йосуа Киммих на поле в стартовом составе не вышли. К чему привела тотальная перестраховка и даже бравада Анчелотти, пожалуй, напоминать не стоит. Мюнхенцы лишились шансов побороться за первое место в группе с мадридским «Атлетико».
Вот и во вчерашней гостевой встрече с аутсайдером чемпионата «Дарштадтом» подопечные Карло торжественно промаршировали по знакомым граблям. Роббен готов был принять участие в матче, но его было решено поберечь, на скамейке остался Франк Рибери, равно как и капитан Филипп Лам, который перед игрой в открытую рассуждал о том, насколько важно для «Баварии» сэкономить силы в преддверии битвы с «Лейпцигом». Напомним, она состоится на «Альянц Арене» 21 декабря.
В результате, действующие чемпионы Германии сумели превзойти провинциальную команду только во владении мячом. «Красные» нанесли ровно два удара в створ ворот за 90 минут, регулярно нарушали правила возле своей штрафной, что приводило к опасным «стандартам» (Нойер был в ударе), а под конец игры дали волю разгулявшимся нервам.
«Камень упал с души после финального свистка. Очень важно, что мы все-таки заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам катастрофически не хватало скорости и точности в передачах»
Мануэль Нойер
От конфуза гостей спас действительно роскошный удар Дугласа Косты с 30 метров, поставивший в тупик голкипера Михаэля Эссера.
Wir würden einfach mal sagen: Was für ein SONNTAGSSCHUSS! @douglascosta, Respekt! 👌 pic.twitter.com/tQDMNrPeyR— FC Bayern München (@FCBayern) 18 декабря 2016 г.
На этот раз для «Баварии» все обошлось, но болельщики команды все отчетливее начинают понимать, каким образом Анчелотти умудрился проиграть чемпионат Франции-2011/12 «Монпелье», находясь у руля «Пари Сен-Жермен».
Матч
Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Коста 71 (0:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски
Предупреждения:
Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
«РБ Лейпциг» - «Герта» - 2:0
Можно лишь догадываться, как проявят себя «быки» в среду, когда лидеры чемпионата очно сразятся в Мюнхене. В конце концов, «Баварии» не впервой укладывать разогнавшихся прямых конкурентов на обе лопатки, после чего те с большим трудом восстанавливают уверенность в своих силах.
Но пока можно констатировать, что команда Ральфа Хазенхюттля сумела выбросить из головы первое поражение в сезоне (0:1 в матче 14-го тура с «Ингольштадтом») и уверенно переиграть на своем поле берлинскую «Герту». Эта встреча мало напоминала борьбу команд, каждая из которых претендует на место в Лиге чемпионов-2017/18. Настойчиво стучащийся в состав сборной Германии форвард Тимо Вернер и защитник Вилли Орбан отметились в субботу забитыми мячами, а венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи остался фактически без работы.
Матч
РБ Лейпциг - Герта - 2:0 (1:0)
Голы
Вернер 41 (1:0). Орбан 62 (2:0).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг (Шмитц, 67), Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Демме, Вернер (Сельке, 84), Форсберг, Забитцер, Поульсен
Герта: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Пекарик, 11), Аллан, Хегелер, Лустенбергер, Шибер, Калу (Дарида, 46), Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 79)
Предупреждения:
Вернер, 59 - Штарк, 73; Лустенбергер, 78; Дарида, 82
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
«Хоффенхайм» - «Боруссия» (Д) – 2:2
Ничейный результат не позволил команде Томаса Тухеля подняться выше пятой строчки турнирной таблицы бундеслиги, но дортмундцы объективно должны быть рады тому, что им удалось покинуть Зинсхайм не с пустыми руками.
Почти весь второй тайм «Хоффенхайм» осаждал ворота гостей, оставшихся в меньшинстве еще до перерыва. Марко Ройс сорвал контратаку соперника недозволенным приемом, уже имея «горчичник». Но штурм хозяев не увенчался успехом.
«Боруссия» отстает от тандема лидеров чемпионата уже на десять очков, но, пожалуй, куда больше Тухеля должен беспокоить возможный отъезд Пьера-Эмерика Обамеянга в мадридский «Реал», о котором ходит все больше разговоров. Сложно поверить в то, что клубу будет по силам полноценно заменить реактивного габонца. И на сей раз ему удалось забить в фирменном стиле.
Матч
Хоффенхайм - Боруссия - 2:2 (2:1)
Голы
Ют 3 (1:0). Гётце 11 (1:1). Вагнер 20 (2:1). Обамеянг 48 (2:2).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Руди, Демирбай (Атик, 61), Амири, Вагнер, Ют (Крамарич, 58)
Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Бендер, Шмельцер, Бартра, Пулишич (Рамос, 83), Ройс, Вайгль, Гётце, Дембеле (Мор, 69), Обамеянг (Мерино, 90)
Предупреждения:
Зюле Н., 30; Хюбнер, 39; Демирбай, 58; Руди, 86; Фогт, 86 - Ройс, 9; Бартра, 27
Удаления:
нет - Ройс, 41
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
16 декабря 22:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
«Байер» - «Ингольштадт» - 1:2
Увенчала программу 15-го тура воскресная игра в Леверкузене, которая принесла неожиданный результат. Задорный, но чрезмерно импульсивный «Байер» продолжает лихорадить: и если в Лиге чемпионов команде Рогера Шмидта удалось просочиться в 1/8 финала, то в национальном первенстве она падает все глубже. В пяти последних матчах – три поражения и только одна победа.
Чилийский плеймейкер «аспириновых» Чарлес Арангис был удален с поля в начале второго тайма, и гостям удалось реализовать численное преимущество. Последовательные победы над «Лейпцигом» и «Байером» позволили «Ингольштадту» подняться в зону переходных матчей.
Матч
Байер - Ингольштадт - 1:2 (0:1)
Голы
Моралес 26 (0:1). Мехмеди 63 (1:1). Коэн 74 (1:2).
Состав
Байер: Лено, да Кошта (Венделль, 46), Та, Едвай (Хавертц, 82), Драгович, Кампль, Чалханоглу, Баумгартлингер (Брандт, 46), Арангис, Эрнандес, Мехмеди
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Юнг (Левельс, 90), Хадергьонай, Тиссеран, Матип, Коэн, Роджер, Гросс (Киттель, 75), Моралес, Лескано (Хинтерзеер, 75)
Предупреждения:
Арангис, 35; Едвай, 59 - Тиссеран, 76; Матип, 85
Удаления:
Арангис, 49 - нет
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
18 декабря 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Другие результаты тура
Матч
Шальке 04 - Фрайбург - 1:1 (0:0)
Голы
Нидерлехнер 63 (0:1). Коноплянка 75 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Керер, Бенталеб, Майер (Текпетей, 87), Горецка, Гайс (Баба, 59), Коноплянка, Шёпф, Реесе (Авдижай, 68)
Фрайбург: Шволов, Гульде, Кюблер (Филипп, 63), Союнчу, Гюнтер, Штенцель (Абраши, 79), Шустер, Франц, Грифо, Хаберер, Нидерлехнер (Булут, 83)
Предупреждения:
Гайс, 42 - нет
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Вуд 21 (0:1). Латца 35 (1:1). Латца 56 (2:1). Латца 67 (3:1).
Состав
Майнц: Лёссль, Белль, Брозински, Хак, Рамальо (Фрай, 83), Донати, Малли, Латца (Буссманн, 90), Кордоба, де Бласис, Онисиво (Озтунали, 76)
Гамбург: Матения, Дикмайер (Вальдшмидт, 71), Сакаи, Острзолек, Дуглас, Спахич, Мюллер, Юнг, Костич, Вуд (Ласогга, 84), Грегорич (Хант, 71)
Предупреждения:
де Бласис, 41; Латца, 68 - Спахич, 43; Грегорич, 53; Острзолек, 79
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Аугсбург - Боруссия М - 1:0 (0:0)
Голы
Хинтереггер 75 (1:0).
Состав
Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Макс (Стафилидис, 69), Верхаг, Гаувелёв, Байер, Шмид, Ку Чжа Чол, Моравек (Алтынтоп, 73), Чжи Дон Вон, Усами (Гюнтер-Шмидт, 87)
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Эльведи, Азар, Крамер (Корб, 59), Дауд (Хофманн, 85), Штробль, Раффаэл (Дрмич, 75), Хан
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Руднев 28 (0:1). Гнабри 40 (1:1).
Состав
Вердер: Дробны, Сане, Мойсандер, Гарсия С., Бауэр, Баргфреде, Гнабри, Фритц (Юнузович, 46), Бартельс (Селасси, 90), Крузе, Писарро (Йоханссон, 75)
Кёльн: Кесслер, Маврай, Соренсен, Ольковски, Хайнц, Хектор, Рауш, Хёгер, Модесте (Гирасси, 81), Руднев (Цоллер, 81), Осако
Предупреждения:
Йоханссон, 89 - Модесте, 25; Гирасси, 85; Хёгер, 89; Хектор, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
17 декабря 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Вольфсбург - Айнтрахт - 1:0 (1:0)
Голы
Брума 33 (1:0).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Дракслер, Калигиури, Гилавоги, Луис Густаво, Зегуйн (Блащиковски, 88), Арнольд, Герхардт, Гомес (Майораль, 88)
Айнтрахт: Градечки, Эктор (Баркок, 58), Очипка, Вальехо, Абрахам, Хусти (Майер, 46), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 76), Хргота
Незабитые пенальти
Майер (Айнтрахт), 67
Предупреждения:
Луис Густаво, 8; Гилавоги, 38; Гомес, 80 - Ребич, 23; Хусти, 34; Маскарель, 61; Абрахам, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
17 декабря 20:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция