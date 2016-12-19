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Вояж по ростовским граблям. Все о матчах 15-го тура немецкой бундеслиги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глядя на собственную игру в матче с "Дармштадтом", Левандовски и Видалю оставалось лишь развести руками
Глядя на собственную игру в матче с "Дармштадтом", Левандовски и Видалю оставалось лишь развести рукамиИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет обзор главных событий последнего тура чемпионата Германии.

«Дармштадт» - «Бавария» - 0:1

Вопрос о том, изменилось ли хоть что-то в игре действующих чемпионов страны в лучшую сторону с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти – по-прежнему остается открытым. Но уверенности в себе 57-летнему итальянцу точно не занимать.

На памятный матч Лиги чемпионов в Ростов-на-Дону с «Баварией» не полетели Арьен Роббен, Мануэль Нойер, Хави Мартинес… Все трое официально считались травмированными, но уже через пару дней, к очередной игре чемпионата Германии, как по волшебству вернулись в строй. Если же говорить о тех, кто все же отправился в Россию – Давид Алаба, Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Йосуа Киммих на поле в стартовом составе не вышли. К чему привела тотальная перестраховка и даже бравада Анчелотти, пожалуй, напоминать не стоит. Мюнхенцы лишились шансов побороться за первое место в группе с мадридским «Атлетико».

Вот и во вчерашней гостевой встрече с аутсайдером чемпионата «Дарштадтом» подопечные Карло торжественно промаршировали по знакомым граблям. Роббен готов был принять участие в матче, но его было решено поберечь, на скамейке остался Франк Рибери, равно как и капитан Филипп Лам, который перед игрой в открытую рассуждал о том, насколько важно для «Баварии» сэкономить силы в преддверии битвы с «Лейпцигом». Напомним, она состоится на «Альянц Арене» 21 декабря.

В результате, действующие чемпионы Германии сумели превзойти провинциальную команду только во владении мячом. «Красные» нанесли ровно два удара в створ ворот за 90 минут, регулярно нарушали правила возле своей штрафной, что приводило к опасным «стандартам» (Нойер был в ударе), а под конец игры дали волю разгулявшимся нервам.

«Камень упал с души после финального свистка. Очень важно, что мы все-таки заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам катастрофически не хватало скорости и точности в передачах»

Мануэль Нойер

От конфуза гостей спас действительно роскошный удар Дугласа Косты с 30 метров, поставивший в тупик голкипера Михаэля Эссера

На этот раз для «Баварии» все обошлось, но болельщики команды все отчетливее начинают понимать, каким образом Анчелотти умудрился проиграть чемпионат Франции-2011/12 «Монпелье», находясь у руля «Пари Сен-Жермен».

Матч

Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Коста 71 (0:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски

Предупреждения:

Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

«РБ Лейпциг» - «Герта» - 2:0

Можно лишь догадываться, как проявят себя «быки» в среду, когда лидеры чемпионата очно сразятся в Мюнхене. В конце концов, «Баварии» не впервой укладывать разогнавшихся прямых конкурентов на обе лопатки, после чего те с большим трудом восстанавливают уверенность в своих силах.

Победив «Герту» на своем поле, «РБ Лейпциг» сохранил статус-кво в турнирной таблице перед игрой с «Баварией»
Победив «Герту» на своем поле, «РБ Лейпциг» сохранил статус-кво в турнирной таблице перед игрой с «Баварией»Источник: Reuters

Но пока можно констатировать, что команда Ральфа Хазенхюттля сумела выбросить из головы первое поражение в сезоне (0:1 в матче 14-го тура с «Ингольштадтом») и уверенно переиграть на своем поле берлинскую «Герту». Эта встреча мало напоминала борьбу команд, каждая из которых претендует на место в Лиге чемпионов-2017/18. Настойчиво стучащийся в состав сборной Германии форвард Тимо Вернер и защитник Вилли Орбан отметились в субботу забитыми мячами, а венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи остался фактически без работы. 

Матч

РБ Лейпциг - Герта - 2:0 (1:0)

Голы

Вернер 41 (1:0). Орбан 62 (2:0).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг (Шмитц, 67), Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Демме, Вернер (Сельке, 84), Форсберг, Забитцер, Поульсен

Герта: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Пекарик, 11), Аллан, Хегелер, Лустенбергер, Шибер, Калу (Дарида, 46), Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 79)

Предупреждения:

Вернер, 59 - Штарк, 73; Лустенбергер, 78; Дарида, 82

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

«Хоффенхайм» - «Боруссия» (Д) – 2:2

Ничейный результат не позволил команде Томаса Тухеля подняться выше пятой строчки турнирной таблицы бундеслиги, но дортмундцы объективно должны быть рады тому, что им удалось покинуть Зинсхайм не с пустыми руками.

Почти весь второй тайм «Хоффенхайм» осаждал ворота гостей, оставшихся в меньшинстве еще до перерыва. Марко Ройс сорвал контратаку соперника недозволенным приемом, уже имея «горчичник». Но штурм хозяев не увенчался успехом.

Сначала Марко Ройс шокировал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а затем подвел свою команду в игре с «Хоффенхаймом»
Сначала Марко Ройс шокировал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а затем подвел свою команду в игре с «Хоффенхаймом»Источник: Reuters

«Боруссия» отстает от тандема лидеров чемпионата уже на десять очков, но, пожалуй, куда больше Тухеля должен беспокоить возможный отъезд Пьера-Эмерика Обамеянга в мадридский «Реал», о котором ходит все больше разговоров. Сложно поверить в то, что клубу будет по силам полноценно заменить реактивного габонца. И на сей раз ему удалось забить в фирменном стиле.

Матч

Хоффенхайм - Боруссия - 2:2 (2:1)

Голы

Ют 3 (1:0). Гётце 11 (1:1). Вагнер 20 (2:1). Обамеянг 48 (2:2).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Руди, Демирбай (Атик, 61), Амири, Вагнер, Ют (Крамарич, 58)

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Бендер, Шмельцер, Бартра, Пулишич (Рамос, 83), Ройс, Вайгль, Гётце, Дембеле (Мор, 69), Обамеянг (Мерино, 90)

Предупреждения:

Зюле Н., 30; Хюбнер, 39; Демирбай, 58; Руди, 86; Фогт, 86 - Ройс, 9; Бартра, 27

Удаления:

нет - Ройс, 41

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

16 декабря 22:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

«Байер» - «Ингольштадт» - 1:2

Увенчала программу 15-го тура воскресная игра в Леверкузене, которая принесла неожиданный результат. Задорный, но чрезмерно импульсивный «Байер» продолжает лихорадить: и если в Лиге чемпионов команде Рогера Шмидта удалось просочиться в 1/8 финала, то в национальном первенстве она падает все глубже. В пяти последних матчах – три поражения и только одна победа.

Чилийский плеймейкер «аспириновых» Чарлес Арангис был удален с поля в начале второго тайма, и гостям удалось реализовать численное преимущество. Последовательные победы над «Лейпцигом» и «Байером» позволили «Ингольштадту» подняться в зону переходных матчей.

Матч

Байер - Ингольштадт - 1:2 (0:1)

Голы

Моралес 26 (0:1). Мехмеди 63 (1:1). Коэн 74 (1:2).

Состав

Байер: Лено, да Кошта (Венделль, 46), Та, Едвай (Хавертц, 82), Драгович, Кампль, Чалханоглу, Баумгартлингер (Брандт, 46), Арангис, Эрнандес, Мехмеди

Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Юнг (Левельс, 90), Хадергьонай, Тиссеран, Матип, Коэн, Роджер, Гросс (Киттель, 75), Моралес, Лескано (Хинтерзеер, 75)

Предупреждения:

Арангис, 35; Едвай, 59 - Тиссеран, 76; Матип, 85

Удаления:

Арангис, 49 - нет

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

18 декабря 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

Другие результаты тура

Матч

Шальке 04 - Фрайбург - 1:1 (0:0)

Голы

Нидерлехнер 63 (0:1). Коноплянка 75 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Керер, Бенталеб, Майер (Текпетей, 87), Горецка, Гайс (Баба, 59), Коноплянка, Шёпф, Реесе (Авдижай, 68)

Фрайбург: Шволов, Гульде, Кюблер (Филипп, 63), Союнчу, Гюнтер, Штенцель (Абраши, 79), Шустер, Франц, Грифо, Хаберер, Нидерлехнер (Булут, 83)

Предупреждения:

Гайс, 42 - нет

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Гамбург - 3:1 (1:1)

Голы

Вуд 21 (0:1). Латца 35 (1:1). Латца 56 (2:1). Латца 67 (3:1).

Состав

Майнц: Лёссль, Белль, Брозински, Хак, Рамальо (Фрай, 83), Донати, Малли, Латца (Буссманн, 90), Кордоба, де Бласис, Онисиво (Озтунали, 76)

Гамбург: Матения, Дикмайер (Вальдшмидт, 71), Сакаи, Острзолек, Дуглас, Спахич, Мюллер, Юнг, Костич, Вуд (Ласогга, 84), Грегорич (Хант, 71)

Предупреждения:

де Бласис, 41; Латца, 68 - Спахич, 43; Грегорич, 53; Острзолек, 79

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Аугсбург - Боруссия М - 1:0 (0:0)

Голы

Хинтереггер 75 (1:0).

Состав

Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Макс (Стафилидис, 69), Верхаг, Гаувелёв, Байер, Шмид, Ку Чжа Чол, Моравек (Алтынтоп, 73), Чжи Дон Вон, Усами (Гюнтер-Шмидт, 87)

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Вестергор, Эльведи, Азар, Крамер (Корб, 59), Дауд (Хофманн, 85), Штробль, Раффаэл (Дрмич, 75), Хан

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вердер - Кёльн - 1:1 (1:1)

Голы

Руднев 28 (0:1). Гнабри 40 (1:1).

Состав

Вердер: Дробны, Сане, Мойсандер, Гарсия С., Бауэр, Баргфреде, Гнабри, Фритц (Юнузович, 46), Бартельс (Селасси, 90), Крузе, Писарро (Йоханссон, 75)

Кёльн: Кесслер, Маврай, Соренсен, Ольковски, Хайнц, Хектор, Рауш, Хёгер, Модесте (Гирасси, 81), Руднев (Цоллер, 81), Осако

Предупреждения:

Йоханссон, 89 - Модесте, 25; Гирасси, 85; Хёгер, 89; Хектор, 90

Судья:

Вольфганг Штарк (Германия)

Место и дата

17 декабря 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Вольфсбург - Айнтрахт - 1:0 (1:0)

Голы

Брума 33 (1:0).

Состав

Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Дракслер, Калигиури, Гилавоги, Луис Густаво, Зегуйн (Блащиковски, 88), Арнольд, Герхардт, Гомес (Майораль, 88)

Айнтрахт: Градечки, Эктор (Баркок, 58), Очипка, Вальехо, Абрахам, Хусти (Майер, 46), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 76), Хргота

Незабитые пенальти

Майер (Айнтрахт), 67

Предупреждения:

Луис Густаво, 8; Гилавоги, 38; Гомес, 80 - Ребич, 23; Хусти, 34; Маскарель, 61; Абрахам, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

17 декабря 20:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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