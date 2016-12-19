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Хоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого канала

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого канала

Обозревателю «Советского спорта» стали известны реальные рейтинги, которые собрал хоккей в четверг на Первом канале.

Пришла пора поставить точку в этой истории.

Как вы помните, если в двух словах, Первый канал в четверг показал матч Швеция – Россия (3:1) на Кубке Первого канала.

В пятницу днем убрал из телевизионной сетки матч Россия – Чехия, отправив все остальные игры турнира своего имени на «Матч ТВ». Причем это получилось так экстренно, что первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг даже вчера признался: «Я сам узнал об этом из фейсбука за три часа до начала матча. Нас никто в известность не ставил».

Первый канал объяснил это тем, что «по данным TNS доля четвергового матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время». Это цитата из пресс-релиза Первого канала.

Причем Роман Ротенберг справедливо выразил недоумение: «Как можно говорить, что у нас низкий рейтинг? Ведь рейтинги по всей стране выходят только в понедельник».

И вот наступил понедельник.

Мне стали известны данные по всей России. Делюсь с вами. Это мужчины и женщины от четырех лет и старше.

«Хоккей. Кубок Первого канала 2016. / Швеция – Россия. Общий рейтинг (2,7) / доля (8,1).

То есть уже не 6,3, как нам говорили.

А что же другие передачи этого дня?

«Вечерний Ургант – 1,6 / 9,1».

Слушайте, это ведь почти как хоккей. Ну ладно, ладно, время ведь ближе к полуночи, а не прайм-тайм 19.00.

Что дальше?

«На ночь глядя (Берман и Жандарев) – 0,7 / 8,2».

Хоккей на уровне этого шоу, у которого есть своя давнишняя аудитория.

Рекорд вечера принадлежит передаче «Мужское/женское – 3,2 / 16,0».

С этим тягаться трудно.

«Вечерние новости – 3,2 / 11,8».

Вообще главное в телевизионном хозяйстве – это доля. Потому что за рейтинг биться трудно. Это процент населения всей страны, кто в данный момент смотрит телевизор, именно твою программу. А если человек не хочет смотреть телевизор, ты его никак не заставишь.

Доля – это показатель того, что человек щелкает по каналам и задерживается именно на твоей передаче. Это объективный и главный показатель.

Так вот хоккей с долей 8,1 не выглядит чем-то вызывающим в эфире Первого канала. Да, перед ним стоят вечерние новости (11,8), а за ним идет культовая передача «Время» (11,1).

Проседание есть. Но это не ужас-ужас.

Теперь самое интересное. Сколько в пятницу собрала передача «Давай поженимся», ради которой убирали хоккей из эфира?

«Давай поженимся! – 3,5 / 11,0».

Ну да, серьезный разрыв. Но не вызывающий. И не катастрофический.

И что мы получили?

На одной чаше весов – разрыв в доле в 2,9.

На другой – какая-то лютая ненависть хоккейных болельщиков к Первому каналу, которую мы увидели в последние дни.


Да и хоккеисты по-доброму подтрунивали над корреспондентами Первого канала в микст-зоне, которые не были ни в чем виноваты.

«Черный пиар – это тоже пиар», - сказал нам Роман Ротенберг. Но из этой истории нужно как-то выходить.

Обращаюсь к ФХР и Первому каналу. Вы много лет делали вместе хороший бизнес.

Давайте уже, поженитесь обратно.

Думаю, из-за этого развода пострадали все.

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