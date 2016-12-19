Растим мышечную массу: урок двадцатый – растяжка. Часть 2 (видео)
Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».
Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.
В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.
Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.
ВИДЕО 20. РАСТЯЖКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (часть 2)
Продолжаем восстанавливаться. На этот раз – тянем и делаем заминку для верхней части тела.
С какой амплитудой делать растяжку? Нужно ли растягиваться «до боли»? Как комбинировать упражнения заминки, чтобы снять боли в мышцах наутро после тяжелых силовых движений? Все это – в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT.
Другие уроки:
Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы
Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ
Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх
Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу
Видео 5. Базовая теория тренировок на массу
Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы
Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной
Видео 8. Задняя поверхность бедра
Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц
Видео 10. Делаем «спину динозавра»
Видео 14. Центр и стабилизация
Видео 18. Функциональные тренировки