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Растим мышечную массу: урок двадцатый – растяжка. Часть 2 (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растим мышечную массу: урок двадцатый – растяжка. Часть 2 (видео)
Источник: Instagram

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 20. РАСТЯЖКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (часть 2)

Продолжаем восстанавливаться. На этот раз – тянем и делаем заминку для верхней части тела.

С какой амплитудой делать растяжку? Нужно ли растягиваться «до боли»? Как комбинировать упражнения заминки, чтобы снять боли в мышцах наутро после тяжелых силовых движений? Все это – в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT.

Другие уроки: 

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу

Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной

Видео 8. Задняя поверхность бедра 

Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц

Видео 10. Делаем «спину динозавра»

Видео 11. Грудные мышцы

Видео 12. Бицепс и трицепс

Видео 13. Работа на пресс

Видео 14. Центр и стабилизация

Видео 15. Кардио

Видео 16. Укрепляем ноги

Видео 17. Укрепляем верх

Видео 18. Функциональные тренировки

Видео 19. Растяжка (часть 1) 

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