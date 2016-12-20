Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)
«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.
Театр одного актера
Как и ожидалось, «Барселона» одержала уверенную победу над «Эспаньлом» в каталонском дерби. Команда Луиса Энрике забила четыре мяча, а дубль оформил Луис Суарес. Кстати, уругваец успел нанести травму голкиперу гостей Диего Лопесу. Это, конечно, был настоящий удар для «Эспаньола», поскольку Лопес является ключевым игроком команды и до матча с «Барсой» не пропускал 550 минут.
Для любителей Примеры победа сине-гранатовых с таким счетом далеко не сюрприз. Так уж сложилось, что «Эспаньол» регулярно проигрывает на «Камп Ноу». В последний раз «попугаи» побеждали «Барселону» в сезоне 2008/09 (2:1).
Игра Лионеля Месси в очередной раз заставила восхищаться весь футбольный мир. Нападающий сборной Аргентины в одиночку обыгрывал защитную линию и обострял игру. И неважно, что он забил всего один мяч! Можно бесконечно смотреть, как Месси разбирается с защитниками.
When Messi was doing Messi things last night... 😳😳😳 pic.twitter.com/GIPHpksfRY— The F2 (@TheF2) 19 декабря 2016 г.
Матч
Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 18 (1:0). Суарес Л. 67 (2:0). Альба 69 (3:0). Лопес Д. 79 (3:1). Месси 90 (4:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Суарес Д. (Рафинья, 66), Бускетс (Умтити, 75), Роберто, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес Л., Неймар
Эспаньол: Лопес Д. (Роберто, 53), Рейес Д., Кариколь, Пьятти (Рейес Х., 80), Фуэго, Лопес Д., Диоп, Хурадо, Лопес Х., Кайседо (Хименес, 71), Морено
Предупреждения:
нет - Пьятти, 10; Кариколь, 13; Кайседо, 65
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
«Болельщики будут счастливы, вспоминая этот период»
Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на домашней арене «Лас-Пальмас». Единственный мяч в этой игре забил полузащитник «матрасников» Сауль Ньигес. Да, тот самый Сауль, который в прошлом сезоне расстроил мюнхенскую «Баварию». Посмотрите на этот гол, тоже ведь неплох.
BAMMM 💥🔥 @saulniguez pic.twitter.com/GEcBHY2ldA— LOLA✊✌ (@LolaAtm7) 19 декабря 2016 г.
Сейчас «Атлетико» испытывает определенные трудности в чемпионате, занимая лишь 6 место в таблице. Вот что сказал после встречи с «Лас Пальмасом» наставник мадридской команды Диего Симеоне: «Мы завершили выдающийся год. У команды была потрясающая Лига чемпионов в прошлом сезоне, мы заняли первое место в группе в этом сезоне, хорошо стартовали в Кубке Испании. Это правда, что в Примере мы нестабильны и должны становиться лучше, но этот период останется в истории клуба. Болельщики будут счастливы», – сказал специалист.
Стоит отметить, что самый ценный игрок «Атлетико» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию в чемпионате Испании. В последний раз француз поражал ворота соперника 2 октября в матче с «Валенисей» (2:1).
Матч
Атлетико - Лас-Пальмас - 1:0 (0:0)
Голы
Сауль 59 (1:0).
Состав
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Годин, Савич, Врсалько, Коке, Карраско (Торрес, 77), Сауль, Габи, Гамейро (Гайтан, 84), Гризманн (Парти, 90)
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Лопеш, Лемос, Гомес (Тана, 83), Бигас, Меса, Монторо, Виера (Кастельяно Д., 84), Эль Жар (Момо, 86), Ливайя
Предупреждения:
Сауль, 43; Карраско, 73 - Меса, 56
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
17 декабря 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Когда четырех голов мало
«Севилья» потешалась над бывшей командой наставника «Рубина» Хави Грасии. Действующий победитель Лиги Европы разгромил «Малагу» со счетом 4:1, забив все свои голы в первой половине матча.
Подопечные Хорхе Сампаоли, держа в уме каталонское дерби, явно вышли, как на последний бой.
Почему?
Если бы «Барселона» хотя бы сыграла в ничью, то андалусийский клуб вышел бы на второе место в таблице. К тому же, отрыв «Севильи» от сине-гранатовых составил бы два очка.
Но, как говорится, нет худа без добра. Команда Сампаоли после этой победы обретет уверенность, ведь в в следующем туре «Севилья» сыграет с «Реалом Сосьедад» на выезде. Всем известно, что баскский клуб может дать бой любому сопернику на своем поле.
Матч
Голы
Вьетто 25 (1:0). Вьетто 28 (2:0). Бен Йеддер 34 (3:0). Витоло 36 (4:0). Рамирес 64 (4:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Меркадо (Колоджичак, 46), Пареха (Краневиттер, 46), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Иборра, Насри, Бен Йеддер (Гонсалес Д., 67), Вьетто
Малага: Бойко, Рикка (Ресио, 46), Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Торрес, Камачо, Хуанпи (Онтиверос, 46), Карлос (Кастро, 66), Форналс, Рамирес
Предупреждения:
Пареха, 29; Н'Зонзи, 58; Рами, 61 - Онтиверос, 71; Росалес, 82; Вильянуэва, 90
Удаления:
Рами, 61 - нет
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
17 декабря 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
А вот, как выглядит таблица бомбардиров Примеры:
¡Suárez y Messi empatan en lo más alto de la tabla de máximos goleadores de #LaLigaSantander con 12 goles! ⚽️🔥 pic.twitter.com/8XqTSzfQju— LaLiga (@LaLiga) 18 декабря 2016 г.
Стоит отметить, что у Криштиану Роналду еще будет возможность исправить ситуацию, ведь «Реал» в ближайшее время проведет матч с «Валенсией», который был перенесен из-за участия «сливочных» в клубном чемпионате мира.
Другие матчи 16-го тура чемпионата Испании:
Матч
Голы
Дейверсон 58 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Камараса, Гарсия М., Фемения, Дейверсон (Сантос, 90), Токеро (Эдгар, 79), Гомес (Гарсия Р., 74)
Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Песселья, Мартинес (Пиччини, 84), Манди, Рамирес, Хоакин (Петрос, 41), Себальос, Кастро, Санабрия (Зозуля, 67)
Предупреждения:
Дейверсон, 18; Камараса, 35; Льоренте М., 53; Эрнандес, 55; Пачеко, 73; Гарсия М., 90 - Себальос, 55; Зозуля, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Депортиво - Осасуна - 2:0 (2:0)
Голы
Андоне 7 (1:0). Бабел 42 (2:0).
Состав
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Борхес, Чолак, Хиль (Гама, 72), Хуанфран, Альбентоса, Гильерме, Андоне (Хоселу, 80), Бабел (Морено, 90)
Осасуна: Наузет, Клерк, Маркес, Боннин, Мерида (Ривьер, 46), де лас Куэвас (Кодро, 72), Торрес, Чосич, Гарсия Д., Беренгер, Леон
Предупреждения:
Хуанфран, 66 - де лас Куэвас, 52; Маркес, 73; Клерк, 80
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
18 декабря 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Герреро 23 (1:0). Бебе 76 (1:1).
Состав
Леганес: Эррерин, Бустинса, Марин, Инсуа, Рамос (Лопес, 68), Пирес, Ромо, Перес (Барриос, 29), Тимор, Мачис, Герреро (Невес, 85)
Эйбар: Родригес, Гальвес, Арбилья, Лежён, Луна, Пенья (Гарсия К., 57), Гарсия Д. (Гонсалес, 46), Эскаланте, Инуи (Бебе, 70), Энрих, Педро Леон
Предупреждения:
Тимор, 60; Марин, 89 - Инуи, 34; Гонсалес, 62
Удаления:
Эррерин, 27 - нет
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
18 декабря 18:15, Бутарке, Онлайн-трансляция
Матч
Гранада - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)
Голы
Орхильес 56 (0:1). Хуанми 69 (0:2).
Состав
Гранада: Очоа, Тито (Буэно, 71), Силва Г., Сонье, Ломбан, Сампер, Карсела-Гонсалес, Тораль (Ангбан, 46), Перейра, Бога, Кравец (Понсе, 71)
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес К. (Сальдуа, 60), Мартинес И., Гранеро, Ойарсабаль (Орхильес, 54), Ильярраменди, Навас, Прието, Вела, Хуанми (Каналес, 82)
Предупреждения:
нет - Гранеро, 53
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
17 декабря 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
Матч
Спортинг - Вильярреал - 1:3 (0:2)
Голы
дос Сантос 12 (0:1). Сансоне 20 (0:2). Пато 74 (0:3). Кармона 90 (1:3).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Бабин (Бургуи, 36), Мере, Дуглас, Аморебьета (Родригес, 63), Альварес, Кармона, Гомес, Лопес, Чоп, Аит-Атман (Касес, 35)
Вильярреал: Асенхо, Коста, Гонсалес А., Руис, Марио, Сориано Б. (Эрнандес, 77), Тригерос, дос Сантос, Сориано Р., Пато (Суарес, 88), Сансоне (Сантос, 81)
Предупреждения:
Аморебьета, 55; Касес, 60 - Сориано Р., 40
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
17 декабря 15:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Аспас 55 (0:1). Адурис 81 (1:1 - пен.). Сан Хосе 90 (2:1).
Состав
Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Альварес, Боведа, Лекуе, Беньят, Гарсия (Мерино, 73), Весга (Сан Хосе, 46), Уильямс, Адурис, Муньяин (Сусаета, 63)
Сельта: Бланко, Кабрал, Мальо, Васс, Ронкалья, Кастро, Эрнандес, Радойя, Гуидетти (Диас М., 70), Аспас (Гомес, 83), Бонгонда (Систо, 86)
Предупреждения:
Весга, 10; Гарсия, 58; Лекуе, 79 - Эрнандес, 38; Гуидетти, 41; Ронкалья, 56
Удаления:
нет - Ронкалья, 80
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
19 декабря 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция