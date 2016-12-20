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Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.

Театр одного актера

Как и ожидалось, «Барселона» одержала уверенную победу над «Эспаньлом» в каталонском дерби. Команда Луиса Энрике забила четыре мяча, а дубль оформил Луис Суарес. Кстати, уругваец успел нанести травму голкиперу гостей Диего Лопесу. Это, конечно, был настоящий удар для «Эспаньола», поскольку Лопес является ключевым игроком команды и до матча с «Барсой» не пропускал 550 минут.

Для любителей Примеры победа сине-гранатовых с таким счетом далеко не сюрприз. Так уж сложилось, что «Эспаньол» регулярно проигрывает на «Камп Ноу». В последний раз «попугаи» побеждали «Барселону» в сезоне 2008/09 (2:1).

Игра Лионеля Месси в очередной раз заставила восхищаться весь футбольный мир. Нападающий сборной Аргентины в одиночку обыгрывал защитную линию и обострял игру. И неважно, что он забил всего один мяч! Можно бесконечно смотреть, как Месси разбирается с защитниками.

Матч

Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 18 (1:0). Суарес Л. 67 (2:0). Альба 69 (3:0). Лопес Д. 79 (3:1). Месси 90 (4:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Суарес Д. (Рафинья, 66), Бускетс (Умтити, 75), Роберто, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес Л., Неймар

Эспаньол: Лопес Д. (Роберто, 53), Рейес Д., Кариколь, Пьятти (Рейес Х., 80), Фуэго, Лопес Д., Диоп, Хурадо, Лопес Х., Кайседо (Хименес, 71), Морено

Предупреждения:

нет - Пьятти, 10; Кариколь, 13; Кайседо, 65

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

«Болельщики будут счастливы, вспоминая этот период»

Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на домашней арене «Лас-Пальмас». Единственный мяч в этой игре забил полузащитник «матрасников» Сауль Ньигес. Да, тот самый Сауль, который в прошлом сезоне расстроил мюнхенскую «Баварию». Посмотрите на этот гол, тоже ведь неплох.

Сейчас «Атлетико» испытывает определенные трудности в чемпионате, занимая лишь 6 место в таблице. Вот что сказал после встречи с «Лас Пальмасом» наставник мадридской команды Диего Симеоне: «Мы завершили выдающийся год. У команды была потрясающая Лига чемпионов в прошлом сезоне, мы заняли первое место в группе в этом сезоне, хорошо стартовали в Кубке Испании. Это правда, что в Примере мы нестабильны и должны становиться лучше, но этот период останется в истории клуба. Болельщики будут счастливы», – сказал специалист. 

Стоит отметить, что самый ценный игрок «Атлетико» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию в чемпионате Испании. В последний раз француз поражал ворота соперника 2 октября в матче с «Валенисей» (2:1).

Матч

Атлетико - Лас-Пальмас - 1:0 (0:0)

Голы

Сауль 59 (1:0).

Состав

Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Годин, Савич, Врсалько, Коке, Карраско (Торрес, 77), Сауль, Габи, Гамейро (Гайтан, 84), Гризманн (Парти, 90)

Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Лопеш, Лемос, Гомес (Тана, 83), Бигас, Меса, Монторо, Виера (Кастельяно Д., 84), Эль Жар (Момо, 86), Ливайя

Предупреждения:

Сауль, 43; Карраско, 73 - Меса, 56

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

17 декабря 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

Когда четырех голов мало

«Севилья» потешалась над бывшей командой наставника «Рубина» Хави Грасии. Действующий победитель Лиги Европы разгромил «Малагу» со счетом 4:1, забив все свои голы в первой половине матча. 

Подопечные Хорхе Сампаоли, держа в уме каталонское дерби, явно вышли, как на последний бой.

Почему?

Если бы «Барселона» хотя бы сыграла в ничью, то андалусийский клуб вышел бы на второе место в таблице. К тому же, отрыв «Севильи» от сине-гранатовых составил бы два очка. 

Но, как говорится, нет худа без добра. Команда Сампаоли после этой победы обретет уверенность, ведь в в следующем туре «Севилья» сыграет с «Реалом Сосьедад» на выезде. Всем известно, что баскский клуб может дать бой любому сопернику на своем поле. 

Матч

Севилья - Малага - 4:1 (4:0)

Голы

Вьетто 25 (1:0). Вьетто 28 (2:0). Бен Йеддер 34 (3:0). Витоло 36 (4:0). Рамирес 64 (4:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Рами, Меркадо (Колоджичак, 46), Пареха (Краневиттер, 46), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Иборра, Насри, Бен Йеддер (Гонсалес Д., 67), Вьетто

Малага: Бойко, Рикка (Ресио, 46), Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Торрес, Камачо, Хуанпи (Онтиверос, 46), Карлос (Кастро, 66), Форналс, Рамирес

Предупреждения:

Пареха, 29; Н'Зонзи, 58; Рами, 61 - Онтиверос, 71; Росалес, 82; Вильянуэва, 90

Удаления:

Рами, 61 - нет

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

17 декабря 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

А вот, как выглядит таблица бомбардиров Примеры:

Стоит отметить, что у Криштиану Роналду еще будет возможность исправить ситуацию, ведь «Реал» в ближайшее время проведет матч с «Валенсией», который был перенесен из-за участия «сливочных» в клубном чемпионате мира.

Другие матчи 16-го тура чемпионата Испании:

Матч

Алавес - Бетис - 1:0 (0:0)

Голы

Дейверсон 58 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Камараса, Гарсия М., Фемения, Дейверсон (Сантос, 90), Токеро (Эдгар, 79), Гомес (Гарсия Р., 74)

Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Песселья, Мартинес (Пиччини, 84), Манди, Рамирес, Хоакин (Петрос, 41), Себальос, Кастро, Санабрия (Зозуля, 67)

Предупреждения:

Дейверсон, 18; Камараса, 35; Льоренте М., 53; Эрнандес, 55; Пачеко, 73; Гарсия М., 90 - Себальос, 55; Зозуля, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Матч

Депортиво - Осасуна - 2:0 (2:0)

Голы

Андоне 7 (1:0). Бабел 42 (2:0).

Состав

Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Борхес, Чолак, Хиль (Гама, 72), Хуанфран, Альбентоса, Гильерме, Андоне (Хоселу, 80), Бабел (Морено, 90)

Осасуна: Наузет, Клерк, Маркес, Боннин, Мерида (Ривьер, 46), де лас Куэвас (Кодро, 72), Торрес, Чосич, Гарсия Д., Беренгер, Леон

Предупреждения:

Хуанфран, 66 - де лас Куэвас, 52; Маркес, 73; Клерк, 80

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

18 декабря 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция

Матч

Леганес - Эйбар - 1:1 (1:0)

Голы

Герреро 23 (1:0). Бебе 76 (1:1).

Состав

Леганес: Эррерин, Бустинса, Марин, Инсуа, Рамос (Лопес, 68), Пирес, Ромо, Перес (Барриос, 29), Тимор, Мачис, Герреро (Невес, 85)

Эйбар: Родригес, Гальвес, Арбилья, Лежён, Луна, Пенья (Гарсия К., 57), Гарсия Д. (Гонсалес, 46), Эскаланте, Инуи (Бебе, 70), Энрих, Педро Леон

Предупреждения:

Тимор, 60; Марин, 89 - Инуи, 34; Гонсалес, 62

Удаления:

Эррерин, 27 - нет

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

18 декабря 18:15, Бутарке, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)

Голы

Орхильес 56 (0:1). Хуанми 69 (0:2).

Состав

Гранада: Очоа, Тито (Буэно, 71), Силва Г., Сонье, Ломбан, Сампер, Карсела-Гонсалес, Тораль (Ангбан, 46), Перейра, Бога, Кравец (Понсе, 71)

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес К. (Сальдуа, 60), Мартинес И., Гранеро, Ойарсабаль (Орхильес, 54), Ильярраменди, Навас, Прието, Вела, Хуанми (Каналес, 82)

Предупреждения:

нет - Гранеро, 53

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

17 декабря 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Спортинг - Вильярреал - 1:3 (0:2)

Голы

дос Сантос 12 (0:1). Сансоне 20 (0:2). Пато 74 (0:3). Кармона 90 (1:3).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Бабин (Бургуи, 36), Мере, Дуглас, Аморебьета (Родригес, 63), Альварес, Кармона, Гомес, Лопес, Чоп, Аит-Атман (Касес, 35)

Вильярреал: Асенхо, Коста, Гонсалес А., Руис, Марио, Сориано Б. (Эрнандес, 77), Тригерос, дос Сантос, Сориано Р., Пато (Суарес, 88), Сансоне (Сантос, 81)

Предупреждения:

Аморебьета, 55; Касес, 60 - Сориано Р., 40

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

17 декабря 15:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Сельта - 2:1 (0:0)

Голы

Аспас 55 (0:1). Адурис 81 (1:1 - пен.). Сан Хосе 90 (2:1).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Альварес, Боведа, Лекуе, Беньят, Гарсия (Мерино, 73), Весга (Сан Хосе, 46), Уильямс, Адурис, Муньяин (Сусаета, 63)

Сельта: Бланко, Кабрал, Мальо, Васс, Ронкалья, Кастро, Эрнандес, Радойя, Гуидетти (Диас М., 70), Аспас (Гомес, 83), Бонгонда (Систо, 86)

Предупреждения:

Весга, 10; Гарсия, 58; Лекуе, 79 - Эрнандес, 38; Гуидетти, 41; Ронкалья, 56

Удаления:

нет - Ронкалья, 80

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

19 декабря 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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