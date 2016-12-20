Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)

«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.



Театр одного актера

Как и ожидалось, «Барселона» одержала уверенную победу над «Эспаньлом» в каталонском дерби. Команда Луиса Энрике забила четыре мяча, а дубль оформил Луис Суарес. Кстати, уругваец успел нанести травму голкиперу гостей Диего Лопесу. Это, конечно, был настоящий удар для «Эспаньола», поскольку Лопес является ключевым игроком команды и до матча с «Барсой» не пропускал 550 минут.

Для любителей Примеры победа сине-гранатовых с таким счетом далеко не сюрприз. Так уж сложилось, что «Эспаньол» регулярно проигрывает на «Камп Ноу». В последний раз «попугаи» побеждали «Барселону» в сезоне 2008/09 (2:1).



Игра Лионеля Месси в очередной раз заставила восхищаться весь футбольный мир. Нападающий сборной Аргентины в одиночку обыгрывал защитную линию и обострял игру. И неважно, что он забил всего один мяч! Можно бесконечно смотреть, как Месси разбирается с защитниками.

When Messi was doing Messi things last night... 😳😳😳 pic.twitter.com/GIPHpksfRY — The F2 (@TheF2) 19 декабря 2016 г.

«Болельщики будут счастливы, вспоминая этот период»

Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на домашней арене «Лас-Пальмас». Единственный мяч в этой игре забил полузащитник «матрасников» Сауль Ньигес. Да, тот самый Сауль, который в прошлом сезоне расстроил мюнхенскую «Баварию». Посмотрите на этот гол, тоже ведь неплох.



Сейчас «Атлетико» испытывает определенные трудности в чемпионате, занимая лишь 6 место в таблице. Вот что сказал после встречи с «Лас Пальмасом» наставник мадридской команды Диего Симеоне: «Мы завершили выдающийся год. У команды была потрясающая Лига чемпионов в прошлом сезоне, мы заняли первое место в группе в этом сезоне, хорошо стартовали в Кубке Испании. Это правда, что в Примере мы нестабильны и должны становиться лучше, но этот период останется в истории клуба. Болельщики будут счастливы», – сказал специалист.

Стоит отметить, что самый ценный игрок «Атлетико» Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию в чемпионате Испании. В последний раз француз поражал ворота соперника 2 октября в матче с «Валенисей» (2:1).

Когда четырех голов мало

«Севилья» потешалась над бывшей командой наставника «Рубина» Хави Грасии. Действующий победитель Лиги Европы разгромил «Малагу» со счетом 4:1, забив все свои голы в первой половине матча.

Подопечные Хорхе Сампаоли, держа в уме каталонское дерби, явно вышли, как на последний бой.

Почему?

Если бы «Барселона» хотя бы сыграла в ничью, то андалусийский клуб вышел бы на второе место в таблице. К тому же, отрыв «Севильи» от сине-гранатовых составил бы два очка.

Но, как говорится, нет худа без добра. Команда Сампаоли после этой победы обретет уверенность, ведь в в следующем туре «Севилья» сыграет с «Реалом Сосьедад» на выезде. Всем известно, что баскский клуб может дать бой любому сопернику на своем поле.

А вот, как выглядит таблица бомбардиров Примеры:



¡Suárez y Messi empatan en lo más alto de la tabla de máximos goleadores de #LaLigaSantander con 12 goles! ⚽️🔥 pic.twitter.com/8XqTSzfQju — LaLiga (@LaLiga) 18 декабря 2016 г.

Стоит отметить, что у Криштиану Роналду еще будет возможность исправить ситуацию, ведь «Реал» в ближайшее время проведет матч с «Валенсией», который был перенесен из-за участия «сливочных» в клубном чемпионате мира.

Другие матчи 16-го тура чемпионата Испании: