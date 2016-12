Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео)

«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.



Как и ожидалось, «Барселона» одержала уверенную победу над «Эспаньлом» в каталонском дерби. Команда Луиса Энрике забила четыре мяча, а дубль оформил Луис Суарес. Кстати, уругваец успел нанести травму голкиперу гостей Диего Лопесу. Это, конечно, был настоящий удар для «Эспаньола», поскольку Лопес является ключевым игроком команды и до матча с «Барсой» не пропускал 550 минут.

Для любителей Примеры победа сине-гранатовых с таким счетом далеко не сюрприз. Так уж сложилось, что «Эспаньол» регулярно проигрывает на «Камп Ноу». В последний раз «попугаи» побеждали «Барселону» в сезоне 2008/09 (2:1).



Игра Лионеля Месси в очередной раз заставила восхищаться весь футбольный мир. Нападающий сборной Аргентины в одиночку обыгрывал защитную линию и обострял игру. И неважно, что он забил всего один мяч! Можно бесконечно смотреть, как Месси разбирается с защитниками.

When Messi was doing Messi things last night... 😳😳😳 pic.twitter.com/GIPHpksfRY