Сергей Карякин: Выиграю турнир и пройдусь на руках. Обещаю! (видео)

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что хоккей похож на шахматы. И через «Советский спорт» приглашает известных игроков на свои матчи.

Карякин был почетным гостем на торжественной декабрьской церемонии «Харламов Трофи». И после ее окончания я подошел к молодому гроссмейстеру познакомиться. Признаюсь, давно хотелось. И дело вовсе не в недавней битве за шахматную корону, в которой Сергей был очень близок к победе, но в итоге все же уступил. Просто Карякин очень позитивный, открытый и жизнерадостный человек. У него хорошая аура. И она притягивает людей. Вот и меня притянула.

- Вы признались, что в нынешнем декабре впервые попали на хоккей – побывали на матче «Спартака» с «Ак Барсом». Неужели даже в детстве клюшку в руках не держали?

- На каток ходил. Но вот хоккеем вообще никогда не занимался. Хотя очень уважаю людей, которые в него играют. Вот есть вроде известная всем песенка: «В хоккей играют настоящие мужчины…». Но ведь это действительно так! В хоккее нет симулянтов. Нет грязи. Все очень честно и справедливо. И кстати, если рассуждать глубже, то шахматы и хоккей очень похожи. Конечно, на льду все происходит более динамично. Но вот комбинации, стратегия… Тут много общего!

- Получается, что и на льду можно просчитать ходы соперника на несколько ходов вперед?

- Конечно. Ведь хоккеисты играют не только ногами и клюшкой. Гораздо больше – головой. У них на каждый матч есть свой план. Конечно, в шахматах все немного иначе. Там я, или любой ведущий шахматист, может вообще отвернуться от доски и сыграть партию вслепую от начала до конца. Проблем нет.

А в хоккее ситуация все же может меняться в любую секунду. Небольшая неточность, потеря шайбы – и весь тренерский замысел рухнул. В шахматах все более логично. Там ты постепенно наращиваешь преимущество. Хотя… Можно все погубить одним неверным ходом! Но хотя бы время над ним подумать есть. А хоккей – это очень быстрые шахматы. И в этом его прелесть.

- Знаю, что вы проводили сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака». Неужели они играть умеют?

- Для меня это тоже стало откровением. Но футболисты действительно играли неплохо! Много людей на тот матч пришло. Мне из соперников запомнились Сергей Родионов, Сергей Паршивлюк… Были ребята и из юношеской команды. В общем, спартаковцы собрали очень приличный состав. И мне было непросто…

- Надеюсь, не пришло спасаться бегством, как Остапу Бендеру?

- Нет, конечно, я выиграл в итоге. Но пришлось напрячься. А Паршивлюк свел свою партию вничью.

- Как вам наша акция «Харламов Трофи»? Может, что-то подобное стоит и в шахматах делать? Ведь и в этом виде спорта у России есть славная история побед.

- Я думаю, что во всех видах спорта надо такое делать. А еще мне хочется, что бы все спортсмены чаще общались между собой. Ну зачем замыкаться? Вот я пришел на хоккей и вижу – столько прекрасных и сильных людей вокруг. На футболе – тоже самое. Такое общение очень полезно. У меня даже идея появилась… Можно через вас ее сейчас передам? Хочу пригласить хоккеистов – приходите к нам на шахматные матчи! Вот я сделал вбрасывание на поединке «Спартака». Это было здорово! Вы также можете сделать первый ход в очень важной шахматной встрече. Давайте укреплять наши связи!

- Сергей, знаю, что вы человек спортивный. И серьезно занимались не только шахматами, но и акробатикой. Жаль, что сейчас на вас костюм. Меня так подмывает попросить вас на руках пройтись.

- Я бы мог. Но давайте так – вот я выиграю какой-нибудь турнир. И тогда стойку на руках обязательно сделаю. Обещаю!