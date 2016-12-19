Золото не пахнет. Как в Бразилии украли и переплавили главный трофей ЧМ

33 года назад в ночь с 19 на 20 декабря из штаб-квартиры Бразильской футбольной федерации пропал Кубок Жюля Ремэ – Золотая богиня Ника.

Мы все помним кубок, который получает команда, выигравшая чемпионат мира по футболу – золотая статуэтка с изображением двух человеческих фигур, подпирающих землю.

Однако до 1970 года чемпионы мира получали другой трофей – золотую статуэтку древнегреческой богини Ники, держащей на голове восьмигранную чашу. Этот приз в 1930 году получили первые чемпионы мира по футболу – сборная Уругвая.

Трофей являлся переходящим и постоянно менял хозяев. Ника едва не пропала в смутное военное время с 1939 по 1945 годы. Богиня чудом уцелела стараниями генерального секретаря Итальянского футбольного союза Отторино Барасси – тогда статуэтку отдали на хранение чемпионам мира 1938 года – итальянцам. Отторино схоронил футбольную реликвия в сапоге, спрятанном под кроватью.

В 1946 году Ника вновь предстала перед миром на конгрессе ФИФА. Там же трофей получил новое название – Кубок Жюля Римэ – в честь президента ФИФА. После этого кубок вновь отправился в путь – менять хозяев, чемпионов мира. В регламенте мирового первенства, правда, было одно положение, по которому приз навеки оставался у сборной, которая трижды выиграет чемпионат мира. К 1966 году, когда мундиаль приехал в Англию, претендентов на это было три: Уругвай, Италия и Бразилия. Но ни одна из этих команд успеха в Англии не добилась. Тогда победили хозяева.

Но и они рисковали остаться без трофея – перед чемпионатом мира кубок пропал из святая святых любого англичанина – из Вестминстерского аббатства. Поиски затянулись и никто уже не надеялся вернуть Нику. И не вернули бы, если бы не безродный пес по кличке Пикклз, которому приспичило «пометить» очередной куст в местном парке. За кустом пес повел себя не как обычно – начал рыть землю и громко лаять. Подойдя к дворняге хозяин обнаружил что четвероногий друг откопал бумажный сверток. В газету оказалась завернута золотая статуэтка, знакомая англичанину по фотографиям во всех изданиях страны – это была Ника.

Хозяину выплатили награду, псу дали медаль и даже разрешили посещать футбольные матчи, на которые собак не допускали. Позже о «Сыщике с мокрым носом» сняли фильм. Но это, как вы понимаете, была не кража века.

Больше всех в тот момент досадовали бразильский футбольные функционеры, уверявшие, что у них на родине, хоть разгул преступности и шире, чем в Англии, на футбольный трофей никто не позарился бы – так в Бразилии любят футбол. Доказательства не требовались – за восемь лет, пока Бразилия оставалась чемпионом мира и владела кубком, с ним ничего не происходило.

Как же они ошибались. В 1970 году Бразилия вновь победила на чемпионате мира. Кубок Жюля Римэ отдали Бразильской федерации футбола на вечное хранение. Трофей нашел покой под пуленепробиваемым стеклом в кабинете главы этой организации на девятом этаже здания в центре Рио-де-Жанейро. Там Ника спокойно покрывалась пылью на протяжении ближайших 13 лет.

Все изменилось в ночь с 19 на 20 декабря 1983 года. Неизвестные вломились в штаб-квартиру федерации, вырубили и связали охранника, вскрыли пуленепробиваемый «склеп» и унесли с собой красавицу Нику.

Оперативные поиски ничего не дали. От сторожа было мало проку. Ни одного отпечатка злоумышленники не оставили. Стоит отдать должное бразильской полиции – виновных они все-таки нашли. На это ушло 4,5 года. Преступниками оказались художник-декоратор Жозе Луис да Сильва, бывший «коп» Франциско Жозе Раша и торговец драгоценностями Жуау Карлос Эрнандес. Кубка при них не было и пойманные категорически отказывались говорить, что с ним произошло.

Позже, в 1994 году, арестовали и главарь банды, банковский клерк Серджиу Перейра. Чуть ранее в полиции сообщили, что располагают сведениями, что Кубок Жюля Римэ якобы распилили и переплавили в слитки золота. Это преступление в итоге получило название — «Кража века».