«Без Сабониса Олимпиаду не выиграли бы»
Сегодня исполняется 52 года великому литовскому центровому Арвидасу Сабонису.
Про своего партнера по сборной СССР вспоминает олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Тараканов, который считает, что в мире было два великих игрока - Майк Джордан и Арвидас Сабонис.
«САБАС ТОГДА ПО-РУССКИ ПЛОХО ГОВОРИЛ»
- Я Сабониса впервые увидел накануне чемпионата мира в Колумбии в 1982 году, на сборах, - говорит Сергей Тараканов. – Он был худой, как тростиночка, гибкий, легкий, но видно, что у парня большой талант. Тогда, конечно, я не думал, что это такой талант! Но через год-два уже всем стало ясно, какого уровня баскетболист появился в стране.
Мы даже жили с Сабасом в одном номере на финальном этапе во время ЧМ в Колумбии. Почему? Не помню, Гомельский часто тасовал пары по комнатам. Честно говоря, не помню, как мы общались, о чем говорили. Но общения было немного – Арвидас тогда по-русски плохо говорил и был очень молчаливым парнем.
«В МОСКВЕ МНОГИЕ БОЛЕЛИ ЗА «ЖАЛЬГИРИС», И ЭТО БЫЛО ОБИДНО»
- Что можете рассказать о великом противостоянии в суперфиналах чемпионатов СССР середины 80-х ЦСКА – «Жальгирис»?
- Об этом уже много написано. С нашей стороны это было в большей степени спортивное противостояние, с литовской - уже намечалось какие-то национальные идеи. Это уже явно присутствовало. Это фактически подавалось, как Литва баскетбольная против почти сборной СССР, против Красной армии.
В Москве многие болели за «Жальгирис», и мне было обидно. Но это объяснимо: часто болеют за то, чтобы увидеть сенсацию, увидеть, как свергают короля с трона. Но скажу, что без Сабониса нам не составляло труда обыгрывать «Жальгирис», а вот с Сабонисом в составе это была совсем другая команда («Жальгирис» трижды подряд становился чемпионом СССР, обыграв в финале ЦСКА – в 1985, 1986, 1987 г.г. – Прим. ред.). Такого центрового в мире в те годы просто не было.
- Без Сабониса в Сеуле-88 золота не видать?
- Однозначно, без Сабониса Олимпиаду в Сеуле не выиграли бы. Хотя мы очень неплохо играли весь год без него, а Арвидас, как вы помните, присоединился к команде за два дня до отлета в Сеул. Он пропустил много времени из-за травмы, и никто не думал, что он сыграет на Олимпиаде. Мы уже долгое играли маленьким составом, обыгрывали перед Олимпиадой и югославов. Но с американцами в Сеуле без Сабониса не справились бы точно. Начинал Сабас Олимпиаду тяжело, что и понятно, столько пропустил. Но талант большого игрока всегда проявляется в самых важных матчах. А это были полуфинал с американцами и финал с югославами. Мы знали, что Сабонис и в защите подберет, и заблокирует, и в нападении поможет.
«АРВИДАС НЕ ОТНОСИЛСЯ К СВОЕМУ ТАЛАНТУ ТРЕПЕТНО»
- Моя обида на него заключалась в том, что он сам не относился к своему великому таланту должным образом, к тому, что ему удал Бог и родители. С таким центром мы, остальные игроки сборной, могли бы быть статистами, только Сабасу мячи подавать и выигрывать все турниры. Второго такого центра в мире не было. А он часто разгильдайничал, когда другие пахали. Но в тоже время, если б он пахал, как многие другие, он бы не был Сабонисом, не отдавал бы такие уникальные передачи. Эти пасы в исполнении вольного художника, которые вызывали восторг у публики.
Я считаю, что в мире в истории баскетбола были два самых талантливых игрока – Майк Джордан и Арвидас Сабонис.
«КОГДА САБОНИС НАУЧИТСЯ ИГРАТЬ, ТОГДА ВЫПУСКАЙТЕ»
В продолжение рассказа о великом баскетболисте - отрывок из интервью создателя того «Жальгириса», заслуженного тренера Литвы и СССР Владаса Гарастаса, которое он несколько лет назад дал «Советскому спорту».
- Как Сабонис
появился в команде?
- У нас была беда с высокими: только Чивилис – 207 и Лауритенас – 205. Остальные – ниже двух метров. Что делать? Тут Модя Паулаускас, он тогда юношескую сборную СССР тренировал, говорит: «У меня паренек есть - Сабонис. Правда, ему всего 16 лет, но голова светлая».
Честно говоря, Сабас мне вначале не очень приглянулся: худенький такой, рост его тогда был 209. Но я его сразу поставил в стартовую пятерку. В этом был риск. Но надо было думать о перспективе. Во многих командах как было: смена поколений, много молодежи влилось, результаты -- вниз. Я вам скажу: это значит, тренер плохо работает. В «Жальгирисе» такого никогда не было.
- Но как же Сабасу
с мужиками-то тягаться в 16 лет?
- А что было делать? На скамейке игрок не прогрессирует. Непросто ему приходилось на первых порах. Элементарно силенок не хватало, а там - Ткаченко, другие мощные центры. Первый тур чемпионата 1981 года проходил в Москве, мы проиграли четыре матча из пяти. Арвидас по семь-восемь ошибок допускал за матч. И вечером пришли ко мне в гостиничный номер ветераны жаловаться: «Зачем вы пацана-неумеху ставите? Научится играть - тогда ставьте». Я на тренировке построил команду и сказал: «Когда вы станете тренером, будете делать, что считаете нужным, А пока я здесь решаю, кому играть».
Вернулись мы в Каунас, меня в спорткомитет вызывают. И началось: «Товарищ Гарастас, в вашей работе много недочетов, например, с составом ошибаетесь, ставите не тех игроков. У команды нет результата. Мы отстраняем вас от руководства».
Спас меня капитан, Арлаускас. Сказал, что в команде все нормально, работаем мы много, результаты скоро будут. И, как ни странно, его послушались.
А через год Гомельский взял 17-летнего Сабониса на взрослый чемпионат мира в Колумбию, он там отлично сыграл. И те же люди, которые меня упрекали, зачем я ставлю этого пацана, говорили: «Хорошо Гарастасу – у него Сабонис есть».
Сабониса нам послал Бог. Такие игроки раз в столетие рождаются. Трудно сказать, когда второй такой появится в Литве.