«Без Сабониса Олимпиаду не выиграли бы»

Арвидас Сабонис в составе сборной СССР. Матч с командой Югославии Источник: «Советский спорт»

Сегодня исполняется 52 года великому литовскому центровому Арвидасу Сабонису.

Про своего партнера по сборной СССР вспоминает олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Тараканов, который считает, что в мире было два великих игрока - Майк Джордан и Арвидас Сабонис.

«САБАС ТОГДА ПО-РУССКИ ПЛОХО ГОВОРИЛ»

- Я Сабониса впервые увидел накануне чемпионата мира в Колумбии в 1982 году, на сборах, - говорит Сергей Тараканов. – Он был худой, как тростиночка, гибкий, легкий, но видно, что у парня большой талант. Тогда, конечно, я не думал, что это такой талант! Но через год-два уже всем стало ясно, какого уровня баскетболист появился в стране.

Мы даже жили с Сабасом в одном номере на финальном этапе во время ЧМ в Колумбии. Почему? Не помню, Гомельский часто тасовал пары по комнатам. Честно говоря, не помню, как мы общались, о чем говорили. Но общения было немного – Арвидас тогда по-русски плохо говорил и был очень молчаливым парнем.

Чемпионы Олимпиады-88: Шарунас Марчюленис, Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис и Вальдемарас Хомичюс (слева направо) Источник: «Советский спорт»

«В МОСКВЕ МНОГИЕ БОЛЕЛИ ЗА «ЖАЛЬГИРИС», И ЭТО БЫЛО ОБИДНО»

- Что можете рассказать о великом противостоянии в суперфиналах чемпионатов СССР середины 80-х ЦСКА – «Жальгирис»?

- Об этом уже много написано. С нашей стороны это было в большей степени спортивное противостояние, с литовской - уже намечалось какие-то национальные идеи. Это уже явно присутствовало. Это фактически подавалось, как Литва баскетбольная против почти сборной СССР, против Красной армии.

В Москве многие болели за «Жальгирис», и мне было обидно. Но это объяснимо: часто болеют за то, чтобы увидеть сенсацию, увидеть, как свергают короля с трона. Но скажу, что без Сабониса нам не составляло труда обыгрывать «Жальгирис», а вот с Сабонисом в составе это была совсем другая команда («Жальгирис» трижды подряд становился чемпионом СССР, обыграв в финале ЦСКА – в 1985, 1986, 1987 г.г. – Прим. ред.). Такого центрового в мире в те годы просто не было.

- Без Сабониса в Сеуле-88 золота не видать?

- Однозначно, без Сабониса Олимпиаду в Сеуле не выиграли бы. Хотя мы очень неплохо играли весь год без него, а Арвидас, как вы помните, присоединился к команде за два дня до отлета в Сеул. Он пропустил много времени из-за травмы, и никто не думал, что он сыграет на Олимпиаде. Мы уже долгое играли маленьким составом, обыгрывали перед Олимпиадой и югославов. Но с американцами в Сеуле без Сабониса не справились бы точно. Начинал Сабас Олимпиаду тяжело, что и понятно, столько пропустил. Но талант большого игрока всегда проявляется в самых важных матчах. А это были полуфинал с американцами и финал с югославами. Мы знали, что Сабонис и в защите подберет, и заблокирует, и в нападении поможет.

«АРВИДАС НЕ ОТНОСИЛСЯ К СВОЕМУ ТАЛАНТУ ТРЕПЕТНО»

- Моя обида на него заключалась в том, что он сам не относился к своему великому таланту должным образом, к тому, что ему удал Бог и родители. С таким центром мы, остальные игроки сборной, могли бы быть статистами, только Сабасу мячи подавать и выигрывать все турниры. Второго такого центра в мире не было. А он часто разгильдайничал, когда другие пахали. Но в тоже время, если б он пахал, как многие другие, он бы не был Сабонисом, не отдавал бы такие уникальные передачи. Эти пасы в исполнении вольного художника, которые вызывали восторг у публики.

Я считаю, что в мире в истории баскетбола были два самых талантливых игрока – Майк Джордан и Арвидас Сабонис.

Великие центровые советского баскетбола: Владимир Ткаченко и Арвидас Сабонис Источник: «Советский спорт»

«КОГДА САБОНИС НАУЧИТСЯ ИГРАТЬ, ТОГДА ВЫПУСКАЙТЕ»

В продолжение рассказа о великом баскетболисте - отрывок из интервью создателя того «Жальгириса», заслуженного тренера Литвы и СССР Владаса Гарастаса, которое он несколько лет назад дал «Советскому спорту».

- Как Сабонис появился в команде?

- У нас была беда с высокими: только Чивилис – 207 и Лауритенас – 205. Остальные – ниже двух метров. Что делать? Тут Модя Паулаускас, он тогда юношескую сборную СССР тренировал, говорит: «У меня паренек есть - Сабонис. Правда, ему всего 16 лет, но голова светлая».

Честно говоря, Сабас мне вначале не очень приглянулся: худенький такой, рост его тогда был 209. Но я его сразу поставил в стартовую пятерку. В этом был риск. Но надо было думать о перспективе. Во многих командах как было: смена поколений, много молодежи влилось, результаты -- вниз. Я вам скажу: это значит, тренер плохо работает. В «Жальгирисе» такого никогда не было.

- Но как же Сабасу с мужиками-то тягаться в 16 лет?

- А что было делать? На скамейке игрок не прогрессирует. Непросто ему приходилось на первых порах. Элементарно силенок не хватало, а там - Ткаченко, другие мощные центры. Первый тур чемпионата 1981 года проходил в Москве, мы проиграли четыре матча из пяти. Арвидас по семь-восемь ошибок допускал за матч. И вечером пришли ко мне в гостиничный номер ветераны жаловаться: «Зачем вы пацана-неумеху ставите? Научится играть - тогда ставьте». Я на тренировке построил команду и сказал: «Когда вы станете тренером, будете делать, что считаете нужным, А пока я здесь решаю, кому играть».

Вернулись мы в Каунас, меня в спорткомитет вызывают. И началось: «Товарищ Гарастас, в вашей работе много недочетов, например, с составом ошибаетесь, ставите не тех игроков. У команды нет результата. Мы отстраняем вас от руководства».

Спас меня капитан, Арлаускас. Сказал, что в команде все нормально, работаем мы много, результаты скоро будут. И, как ни странно, его послушались.

А через год Гомельский взял 17-летнего Сабониса на взрослый чемпионат мира в Колумбию, он там отлично сыграл. И те же люди, которые меня упрекали, зачем я ставлю этого пацана, говорили: «Хорошо Гарастасу – у него Сабонис есть».

Сабониса нам послал Бог. Такие игроки раз в столетие рождаются. Трудно сказать, когда второй такой появится в Литве.