Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждать
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Борнмутом» ответил на вопросы журналистов.
Об отношении своих игроков
«Я вижу, что мои игроки стали психологически сильнее, – рассказывает специалист. –Проводить матч с высоким уровнем физической борьбы, с должным настроем, с понимаем того, что необходимо для победы, и с тем же уровнем самоотдачи, что и у «Кристал Пэлас», непросто.
Самое важное, что эти талантливые игроки с полной самоотдачей используют свои способности на благо команды. Это просто фантастика для меня и для фанатов – видеть такое преданное отношение делу и желание бороться за каждый мяч».
О победной серии
«Я ценю это, это фантастика, потому что не так просто не пропускать голы в этой лиге. Не суть важно, подают ли угловой или исполняют штрафной удар, у соперника всегда появляется возможность забить мяч».
Об игре с «Кристал Пэлас» и сэйве Куртуа
«Думаю, мы могли забить больше голов в субботу, – говорит Конте, – но отличились всего однажды, то же самое было в игре с «Сандерлендом». Мы можем улучшить свою игру и лучше реализовывать голевые моменты, потому что в матче такого характера ты рискуешь до финального свистка, ведя с минимальным преимуществом в счете. В Сандерленде мы рисковали потерять очки, и только блестящий сейв Тибо Куртуа позволил нам сохранить победный счет. Мы можем улучшить игру в атаке».
Матч
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)
Голы
Коста 44 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Делэйни, Уорд, Данн, Лэдли, Панчон (Таунсенд, 77), Кабай (Кэмпбелл, 79), МакАртур, Заха, Бентеке Ж.
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Матич, Виллиан (Фабрегас, 64), Мозес (Иванович, 79), Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89)
Предупреждения:
Уорд, 17; Делэйни, 82 - Коста, 22; Канте, 60; Фабрегас, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Об изменениях после поражений от «Арсенала» и «Ливерпуля»
«После поражений кое-что изменилось во мне, – рассказывает наставник «синих», – в моих игроках, в самом клубе. Мы поняли, как планируем двигаться дальше, чтобы провести другой сезон по сравнению с предыдущим. Мы нашли правильное решение с игровой схемой, а также улучшили уровень командной работы во всех аспектах – с точки зрения тактики, с точки зрения физической мощи, и я рад этому, потому что после тех двух неудачных матчей мы очень изменились.
Мне нравится побеждать и не нравится видеть, как моя команда проигрывает, тем более заслуженно. Я постарался принять правильные игровые решения и решения за пределами поля, принять правильное решение в отношении игроков и объяснить, что мы заслуживаем того, чтобы провести этот сезон лучше предыдущего».
О решении перейти на три центральных защитника
«У меня была в голове эта идея еще перед матчем с «Ливерпулем», – поведал Конте. – Также я думал об этом, когда мы начали встречу с «Арсеналом», а потом сказал своей команде перейти на игру в 3 центральных защитника.
Изменить ситуацию решительным образом всегда непросто. Ты должен идти постепенно и доносить свои идеи всей команде. Перед матчем с «Ливерпулем» у меня было желание перейти на другую схему, но я дождался подходящего момента. Ты всегда надеешься, что тебе не придется серьезно что-то менять в команде, потому что в моей команде собраны игроки, которые всегда играли в 4 защитника».
О предстоящей игре с «Борнмутом»
«В рождественские праздники футболисты остаются вместе, как и в стандартных ситуациях перед обычными матчами. Мы поужинаем в гостинице в 9 вечера, ляжем спать, а на следующий день проведём игру, надеясь продолжить победную серию. Сейчас мы находимся под серьёзным давлением — после 11 побед мы рады такой ситуации, потому что хотим продолжать побеждать».
О возможных трансферах
«Мы должны быть очень довольны тем, чего достигли на данный момент, но вполне логично, что я ищу решения для того, чтобы мой клуб в конце сезона оказался в хорошем положении. Я не знаю, что произойдет в январе, но в этой ситуации важно поговорить с руководителями клуба – у нас фантастические отношения. У меня есть свои соображения, но я предпочитаю обсуждать это с клубом», – заявил итальянец.