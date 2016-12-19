Антонио Конте: «Челси» находится под серьезным давлением, но хочет побеждать

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Борнмутом» ответил на вопросы журналистов.



Об отношении своих игроков

«Я вижу, что мои игроки стали психологически сильнее, – рассказывает специалист. –Проводить матч с высоким уровнем физической борьбы, с должным настроем, с понимаем того, что необходимо для победы, и с тем же уровнем самоотдачи, что и у «Кристал Пэлас», непросто.

Самое важное, что эти талантливые игроки с полной самоотдачей используют свои способности на благо команды. Это просто фантастика для меня и для фанатов – видеть такое преданное отношение делу и желание бороться за каждый мяч».



О победной серии

«Я ценю это, это фантастика, потому что не так просто не пропускать голы в этой лиге. Не суть важно, подают ли угловой или исполняют штрафной удар, у соперника всегда появляется возможность забить мяч».



Об игре с «Кристал Пэлас» и сэйве Куртуа

«Думаю, мы могли забить больше голов в субботу, – говорит Конте, – но отличились всего однажды, то же самое было в игре с «Сандерлендом». Мы можем улучшить свою игру и лучше реализовывать голевые моменты, потому что в матче такого характера ты рискуешь до финального свистка, ведя с минимальным преимуществом в счете. В Сандерленде мы рисковали потерять очки, и только блестящий сейв Тибо Куртуа позволил нам сохранить победный счет. Мы можем улучшить игру в атаке».

Об изменениях после поражений от «Арсенала» и «Ливерпуля»

«После поражений кое-что изменилось во мне, – рассказывает наставник «синих», – в моих игроках, в самом клубе. Мы поняли, как планируем двигаться дальше, чтобы провести другой сезон по сравнению с предыдущим. Мы нашли правильное решение с игровой схемой, а также улучшили уровень командной работы во всех аспектах – с точки зрения тактики, с точки зрения физической мощи, и я рад этому, потому что после тех двух неудачных матчей мы очень изменились.



Мне нравится побеждать и не нравится видеть, как моя команда проигрывает, тем более заслуженно. Я постарался принять правильные игровые решения и решения за пределами поля, принять правильное решение в отношении игроков и объяснить, что мы заслуживаем того, чтобы провести этот сезон лучше предыдущего».



О решении перейти на три центральных защитника

«У меня была в голове эта идея еще перед матчем с «Ливерпулем», – поведал Конте. – Также я думал об этом, когда мы начали встречу с «Арсеналом», а потом сказал своей команде перейти на игру в 3 центральных защитника.

Изменить ситуацию решительным образом всегда непросто. Ты должен идти постепенно и доносить свои идеи всей команде. Перед матчем с «Ливерпулем» у меня было желание перейти на другую схему, но я дождался подходящего момента. Ты всегда надеешься, что тебе не придется серьезно что-то менять в команде, потому что в моей команде собраны игроки, которые всегда играли в 4 защитника».



О предстоящей игре с «Борнмутом»

«В рождественские праздники футболисты остаются вместе, как и в стандартных ситуациях перед обычными матчами. Мы поужинаем в гостинице в 9 вечера, ляжем спать, а на следующий день проведём игру, надеясь продолжить победную серию. Сейчас мы находимся под серьёзным давлением — после 11 побед мы рады такой ситуации, потому что хотим продолжать побеждать».



О возможных трансферах

«Мы должны быть очень довольны тем, чего достигли на данный момент, но вполне логично, что я ищу решения для того, чтобы мой клуб в конце сезона оказался в хорошем положении. Я не знаю, что произойдет в январе, но в этой ситуации важно поговорить с руководителями клуба – у нас фантастические отношения. У меня есть свои соображения, но я предпочитаю обсуждать это с клубом», – заявил итальянец.