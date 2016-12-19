«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017

Добрая половина слухов зимнего трансферного окна в РФПЛ так или иначе касается красно-белой команды.

Зимняя пауза чемпионата России по футболу - традиционное время раздолья на «рынке» трансферных слухов. Пока команды не играют, болельщики обсуждают, кто и кем усилиться, а кто рискует в зимнее трансферное окно серьезно ослабить состав.

«Советский спорт» решил собрать рейтинг самых горячих трансферных слухов. Вряд ли стоит удивляться, что главную роль в нем играет московский «Спартак», впервые за долгое время решивший всерьез потратиться на усиление состава.

Александр Самедов

Переход правого атакующего правого полузащитника московского «Локомотива» Александра Самедова в столичный «Спартак» - самый обсуждаемый и один из самых спорных трансферов на сегодняшний день. Футболист никак не найдет общий язык с тренером, Юрием Семиным, из-за чего и был переведен в молодежную команду. Его скорый переход в стан красно-белых считался уже делом решенным. Этому способствовал пункт о сумме отступных, появившийся в контракте футболиста, когда клуб покидало предыдущее руководство во главе с Ольгой Смородской. Теперь игрока может купить любая команда, готовая заплатить за него 5-6 миллионов евро. Проблема в том, что «Спартак» не торопится расставаться с этой суммой. Самедов, который и сам верил в близость перехода, и даже провел прощальный ужин с командой в собственном ресторане, оказался в подвешенном состоянии.

Мемфис Депай

Еще один атакующий фланговый полузащитник, на которого якобы положил глаз московский «Спартак» - голландец Мемфис Депай, выступающий в составе английского «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» игрок сборной Голландии пока получает не так много игрового времени, как хотелось бы, и готов рассматривать варианты. «Спартак» входит в их число. Красно-белый клуб, в свою очередь, готов и на аренду и даже на покупку футболиста по приемлемой стоимости. Решение зависит не только от суммы, которую запросит за игрока «МЮ», но и от желания футболиста, не обделенного вниманием в Европе. В «Спартаке» играет приятель Депая по сборной Голландии Квинси Промес, который стал бы дополнительным стимулом для такого перехода, но...

Квинси Промес

...тут переходим к новому трансферному слуху с участием «Спартака». В Англии всерьез обсуждают переход Квинси Промеса в «Ливерпуль». Зимой наставнику «красных» Юргену Клоппу будет ой как не хватать атакующих полузащитников: кто на Кубок африканских наций уедет, кто из лазарета никак не вернется. Первый кандидат в ряды солдат герра Юргена - полузащитник «Спартака». С этим болельщики и связывают интерес любимой команды к фланговым хавбекам. Складывается впечатление, что «Спартак» ищет Промесу замену, причем уже этой зимой.

Луиз Адриано

Ищет красно-белый клуб усиление и на позицию форварда. Единственным нападающим клуба пока остается Зе Луиш, забивающий не так много, как хотелось бы тренеру и руководству команды. Поиски привели «Спартак» в итальянскую Серию А. На Апеннинах просиживает без дела бразильский форвард Луис Адриано. «Милан» приобрел права на игрока полтора года назад, купив футболиста у донецкого «Шахтера». За эти 18 месяцев бразилец потерял место в основном составе и осел на скамейке запасных. Трансфер оценивается в 7-8 миллионов евро. Из плюсов - готовность Адриано играть в российской действительности, учитывая опыт выступлений в чемпионате Украины.

Георгий Джикия

В первой половине чемпионата России по футболу внимание к себе привлек молодой российский футболист грузинского происхождения - Георгий Джикия из пермского «Амкара». Однако за игрока сборной России готов поспорить не один «Спартак», но и еще пара-тройка клубов Премьер-лиги, в том числе и «Локомотив». Сумма, за которую пермяки готовы расстаться с Джикией, 3 миллиона евро, не кажется неподъемной для обеих столичных команд. В этом случае решающую роль сыграет размер контракта, который клубы предложат игроку.

Алексей Миранчук

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг футболиста «железнодорожников» Алексея Миранчука. Разница в том, что соглашение атакующего полузащитника с «Локомотивом» истекает уже следующим летом. С этого момента игрок сможет бесплатно, на правах свободного агента, перейти в другой клуб. На футболиста претендует и «Спартак», и «Краснодар». Оба клуба готовы зимой заплатить относительно небольшую сумму, чтобы не пришлось ждать лета. «Локомотив» такой поворот тоже устроит - клуб за переход игрока получит компенсацию, а не отпустит футболиста бесплатно. Где в итоге окажется лучший молодой игрок позапрошлого сезона пока неизвестно, но борьба за этот трансфер предстоит ожесточенная.

Антон Митрюшкин

Следующий трансферный слух касается «Спартака» весьма опосредованно. Героем сплетни стал бывший вратарь красно-белого клуба, воспитанник «спартаковской» академии, Антон Митрюшкин. По информации СМИ голкипер попал в сферу интересов питерского «Зенита», ищущего замену сбавившему Юрию Лодыгину. Однако Митрюшкин стал только одним из кандидатов на пост номер один в сине-бело-голубой команды. Также «Зенит» рассматривает вариант с покупкой Сослана Джанаева из «Ростова», Александра Беленова из «Анжи» и Станислава Крицюка из «Краснодара».

Олег Шатов

Последний из списка голкиперов, входящих в сферу интересов «Зенита», может стать частью сложной сделки по обмену футболистами. «Краснодар» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову. В случае, если такая сделка окажется возможной, «Краснодару» придется доплачивать, ведь Шатов на трансферном рынке оценивается выше Крицюка.

Федор Смолов

На выход в «Краснодаре» стоит и лучший бомбардир прошлого сезона, нападающий Федор Смолов. На забивного нападающего претендовал и «Спартак». Однако владелец краснодарской команды миллиардер Сергей Галицкий отказался отпускать подопечного в российский клуб. Интересует бомбардир и европейские команды. Наиболее предметный диалог, если верить слухам, у «Краснодара» сложился с дортмундской «Боруссией». В немецкой команде Смолов может оказаться уже этой зимой.