Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 0Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард0 : 0Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017
Источник: «Советский спорт»

Добрая половина слухов зимнего трансферного окна в РФПЛ так или иначе касается красно-белой команды.

Зимняя пауза чемпионата России по футболу - традиционное время раздолья на «рынке» трансферных слухов. Пока команды не играют, болельщики обсуждают, кто и кем усилиться, а кто рискует в зимнее трансферное окно серьезно ослабить состав.

«Советский спорт» решил собрать рейтинг самых горячих трансферных слухов. Вряд ли стоит удивляться, что главную роль в нем играет московский «Спартак», впервые за долгое время решивший всерьез потратиться на усиление состава.

Александр Самедов

Переход правого атакующего правого полузащитника московского «Локомотива» Александра Самедова в столичный «Спартак» - самый обсуждаемый и один из самых спорных трансферов на сегодняшний день. Футболист никак не найдет общий язык с тренером, Юрием Семиным, из-за чего и был переведен в молодежную команду. Его скорый переход в стан красно-белых считался уже делом решенным. Этому способствовал пункт о сумме отступных, появившийся в контракте футболиста, когда клуб покидало предыдущее руководство во главе с Ольгой Смородской. Теперь игрока может купить любая команда, готовая заплатить за него 5-6 миллионов евро. Проблема в том, что «Спартак» не торопится расставаться с этой суммой. Самедов, который и сам верил в близость перехода, и даже провел прощальный ужин с командой в собственном ресторане, оказался в подвешенном состоянии.

Мемфис Депай

Еще один атакующий фланговый полузащитник, на которого якобы положил глаз московский «Спартак» - голландец Мемфис Депай, выступающий в составе английского «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» игрок сборной Голландии пока получает не так много игрового времени, как хотелось бы, и готов рассматривать варианты. «Спартак» входит в их число. Красно-белый клуб, в свою очередь, готов и на аренду и даже на покупку футболиста по приемлемой стоимости. Решение зависит не только от суммы, которую запросит за игрока «МЮ», но и от желания футболиста, не обделенного вниманием в Европе. В «Спартаке» играет приятель Депая по сборной Голландии Квинси Промес, который стал бы дополнительным стимулом для такого перехода, но...

Квинси Промес

...тут переходим к новому трансферному слуху с участием «Спартака». В Англии всерьез обсуждают переход Квинси Промеса в «Ливерпуль». Зимой наставнику «красных» Юргену Клоппу будет ой как не хватать атакующих полузащитников: кто на Кубок африканских наций уедет, кто из лазарета никак не вернется. Первый кандидат в ряды солдат герра Юргена - полузащитник «Спартака». С этим болельщики и связывают интерес любимой команды к фланговым хавбекам. Складывается впечатление, что «Спартак» ищет Промесу замену, причем уже этой зимой.

Луиз Адриано

Ищет красно-белый клуб усиление и на позицию форварда. Единственным нападающим клуба пока остается Зе Луиш, забивающий не так много, как хотелось бы тренеру и руководству команды. Поиски привели «Спартак» в итальянскую Серию А. На Апеннинах просиживает без дела бразильский форвард Луис Адриано. «Милан» приобрел права на игрока полтора года назад, купив футболиста у донецкого «Шахтера». За эти 18 месяцев бразилец потерял место в основном составе и осел на скамейке запасных. Трансфер оценивается в 7-8 миллионов евро. Из плюсов - готовность Адриано играть в российской действительности, учитывая опыт выступлений в чемпионате Украины.

Георгий Джикия

В первой половине чемпионата России по футболу внимание к себе привлек молодой российский футболист грузинского происхождения - Георгий Джикия из пермского «Амкара». Однако за игрока сборной России готов поспорить не один «Спартак», но и еще пара-тройка клубов Премьер-лиги, в том числе и «Локомотив». Сумма, за которую пермяки готовы расстаться с Джикией, 3 миллиона евро, не кажется неподъемной для обеих столичных команд. В этом случае решающую роль сыграет размер контракта, который клубы предложат игроку.

Алексей Миранчук

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг футболиста «железнодорожников» Алексея Миранчука. Разница в том, что соглашение атакующего полузащитника с «Локомотивом» истекает уже следующим летом. С этого момента игрок сможет бесплатно, на правах свободного агента, перейти в другой клуб. На футболиста претендует и «Спартак», и «Краснодар». Оба клуба готовы зимой заплатить относительно небольшую сумму, чтобы не пришлось ждать лета. «Локомотив» такой поворот тоже устроит - клуб за переход игрока получит компенсацию, а не отпустит футболиста бесплатно. Где в итоге окажется лучший молодой игрок позапрошлого сезона пока неизвестно, но борьба за этот трансфер предстоит ожесточенная.

Антон Митрюшкин

Следующий трансферный слух касается «Спартака» весьма опосредованно. Героем сплетни стал бывший вратарь красно-белого клуба, воспитанник «спартаковской» академии, Антон Митрюшкин. По информации СМИ голкипер попал в сферу интересов питерского «Зенита», ищущего замену сбавившему Юрию Лодыгину. Однако Митрюшкин стал только одним из кандидатов на пост номер один в сине-бело-голубой команды. Также «Зенит» рассматривает вариант с покупкой Сослана Джанаева из «Ростова», Александра Беленова из «Анжи» и Станислава Крицюка из «Краснодара».

Олег Шатов

Последний из списка голкиперов, входящих в сферу интересов «Зенита», может стать частью сложной сделки по обмену футболистами. «Краснодар» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову. В случае, если такая сделка окажется возможной, «Краснодару» придется доплачивать, ведь Шатов на трансферном рынке оценивается выше Крицюка.

Федор Смолов

На выход в «Краснодаре» стоит и лучший бомбардир прошлого сезона, нападающий Федор Смолов. На забивного нападающего претендовал и «Спартак». Однако владелец краснодарской команды миллиардер Сергей Галицкий отказался отпускать подопечного в российский клуб. Интересует бомбардир и европейские команды. Наиболее предметный диалог, если верить слухам, у «Краснодара» сложился с дортмундской «Боруссией». В немецкой команде Смолов может оказаться уже этой зимой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Джикии: Куда перейдет Георгий, станет ясно в ближайшее времяВ нынешнем сезоне 23-летний Джикия провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.Агент: «Спартак» - не единственный клуб, претендующий на ДжикиюМосковский «Спартак» — не единственный клуб, претендующий на защитника пермского «Амкара» Георгия Джикию, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.Джикия близок к переходу в «Спартак»Защитник «Амкара» Георгий Джикия близок к переходу в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».Квинси Промес: Отлично провел время с мистером Мейвезером (фото)Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером.«Спартак» начал переговоры с «Амкаром» по трансферу ДжикииМосковский «Спартак» начал переговоры с «Амкаром» по условиям трансфера защитника Георгия Джикия.Александр Мостовой: Смолов и Азмун могли бы реализовать свой потенциал в зарубежном чемпионатеБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что нападающему «Ростова» Сердару Азмуну надо попробовать свои силы в Европе.Квинси Промес: Скучаю по тебе, «Спартак»Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил пост в Instagram, посвященный своему клубу.Квинси Промес отклонил предложения китайских клубовПолузащитник «Спартака» Квинси Промес отклонил предложения ряда китайских клубов.«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения Ловчева«Спартаку» надо отпускать Ромуло». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев –о последних новостях в российском футболе.Владимир Абрамов: «Зениту» и «Спартаку» Миранчук не нужен, в Европу его тоже не возьмутСпортивный агент Владимир Абрамов объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится продлевать контракт с железнодорожниками.«Локомотив» продолжает вести переговоры с Миранчуком по поводу продления контрактаМосковский «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта, сообщил председатель совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков.Анатолий Мещеряков: Самедов стоит 5 миллионов евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, за какую сумму полузащитник Александр Самедов может перейти в другой клуб.«Спартак» готов заплатить за Адриано 7 млн евро«Милан» хочет получить за бразильца Луиса Адриано 7 миллионов евро, сообщает Itasportpress.it.«Спартак» начал переговоры по трансферу АдрианоПредставители «Спартака» прибыли в Милан для проведения переговоров по поводу перехода нападающего Луиса Адриано в московский клуб, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere della Sera.Агент Митрюшкина: «Зенит» не интересовался АнтономАгент российского вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.Кутепов, Миранчук, Головин и другие. Как в РФПЛ обстоят дела с молодежьюКутепов, Миранчук, Головин и другие. Как в РФПЛ обстоят дела с молодежьюВ очередной серии, посвященной итогам первой части российского футбольного сезона, «Советский спорт» поднимает тему молодежи.Братец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грознойБратец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грозной«Советский спорт» объясняет, чем Луис похож на Луиша, чем он может быть полезен красно-белым и почему этот трансфер реален.«Спартак» начал переговоры по трансферу ДепаяМосковский «Спартак» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможном переходе голландского полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает портал Tribal Football.Федор Смолов: Есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложенияНападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, где бы мог продолжить карьеру.Виктория Лопырева: Лучшие игроки – Жулиано, Глушаков и СмоловВиктория Лопырева: Лучшие игроки – Жулиано, Глушаков и СмоловИзвестная телеведущая Виктория Лопырева дала интервью «Советскому спорту».

Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Мемфис Депай
Мемфис Депайвсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Антон Митрюшкин
Антон Митрюшкинвсе новости
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости