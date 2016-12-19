Мама, я накосячил! Пять ошибок в тренинге, которые сведут результат на нет

Худший результат в тренинге: вы пашете как вол, но мышцы не растут, жир не уходит, а все что вы чувствуете – усталость и разочарование. «Советский спорт» расскажет о том, какие ошибки сводят эффективность тренировок на нет, и как их избегать.

1. ВЫ ТРЕНИРУЕТЕСЬ СЛИШКОМ ЧАСТО

Фото опубликовано Nathan Lloyd Ogutu (@nathanogutu) Дек 19 2016 в 4:23 PST

Если ваша цель – набор мышечной массы, тренировки 5-6 раз в неделю почти наверняка дадут ничтожный результат. Мышцы растут не во время тренинга, а после него, в процессе отдыха и восстановления. Это – «золотое правило» бодибилдинга.

Тем не менее, новички очень часто нарушают его. Чем чаще они будут тренироваться, тем выше будет результат, полагают они. В силовом тренинге это не работает! Тренировки в ежедневном режиме или тренировки 5-6 раз в неделю просто не оставляют организму времени и ресурсов, чтобы восстановиться и нарастить мышцы. Возможно даже (и в этом парадокс), что от частого тренинга ваши мышцы станут меньше.

Что делать: тренируйтесь 3-4 раза в неделю. Делайте хотя бы один день перерыва между тренировками. Если чувствуете, что недостаточно восстановились, отложите тренинг еще на день. Вы удивитесь, когда увидите результат.

2. СЛИШКОМ МНОГО УПРАЖНЕНИЙ

Фото опубликовано Jorge (@__toroloco__) Дек 19 2016 в 4:07 PST

Программы из глянцевых журналов, которые предписывают делать не меньше десятка изощренных упражнений за одну тренировку, вряд ли помогут новичку обрасти мышцами.

Этот путь может быть эффективен только в одном случае: если ваша цель – сбросить вес. Тогда 10-15 изолирующих упражнений за сессию, супер-серии, средние и легкие веса и большое количество повторов (по 15 и выше) в сочетании с кардио-тренингом, сделают вас стройнее, уберут пивной живот, четче прорисуют мускулатуру.

Но если вы хотите мяса и больших мускулов, идите другим путем. Сокращайте тренировочную программу, ставьте акцент на базовые упражнения.

Что делать: убирать из тренировочной программы все лишнее – работу в тренажерах, суперсерии и трисеты, сложные изоляционные упражнения. Делать по 5-6 упражнений за тренировку. Предпочтение отдавать «базе» - жиму лежа, приседаниям, тягам штанги, отжиманиям на брусьях. После «базы» добивать целевую мышцу 1-2 изоляционными упражнениями. Если роста массы не происходит – сокращать количество упражнений еще больше.

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3. НЕТ ПРОГРЕССИИ В РАБОЧИХ ВЕСАХ

Фото опубликовано Xtreme Workout (@xtreme_workout_garbagnate) Дек 19 2016 в 3:55 PST

Человек, который год от года занимается со штангой одного веса – унылое зрелище. И таким же унылым будет его результат.

Прогрессия весов и в целом увеличение интенсивности должны стать одной из главных целей вашего тренинга. Мышцы не должны привыкнуть к нагрузке – в этом случае они не будут расти. Вы должны постоянно «удивлять» их новыми весами на штанге, уменьшением отдыха между подходами или новыми вариациями старых упражнений.

Что делать: увеличивайте вес на штанге сразу, как только смогли сделать заданное количество повторений с прежним весом. В среднем разовая прибавка весов должна составлять +2-2,5 кг (на изолирующих упражнениях – 1-2 кг). Если вы более 3-4 недель не можете взять новый вес – отдохните неделю, затем сбросьте веса на 30% в упражнениях и поднимайтесь к своему предельному весу снова. Это называется «циклирование»: перед вами самый простой вид линейного цикла, который хорошо работает для новичков.

Если у вас нет возможности увеличить вес – к примеру, вы занимаетесь дома и имеете в распоряжении только пару гантелей – уменьшайте время между подходами. Пробуйте круговой тренинг: старайтесь выполнить заданное количество упражнений за меньшее время.

4. ВЫ ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ РАМУ ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ

Фото опубликовано Angelo Delenfer (@angelodelenfer) Дек 19 2016 в 4:15 PST

Атлеты на стероидах часто говорят, что приседания не обязательны. Их, дескать, можно заменить другими упражнениями, а результат будет тот же. Жим ногами в тренажере растит ноги не хуже приседов, говорят они.

Однако, правда в том, что приседания дают намного больше, чем накачку одних ног. Приседания вовлекают в работу целый массив мускулов, они ускоряют обмен веществ и запускают в организме процесс выработки анаболических гормонов – тестостерона и гормона роста. Все это дает стимул к росту мускулов по всему телу. У некоторых атлетов даже существует поговорка (с которой, правда, спорят другие атлеты): что приседания могут накачать бицепс лучше, чем подъем штанги на бицепс.

Что делать: посвятите приседаниям один день своей тренировочной программы. Изучите правильную технику приседа. Начните с небольших весов и постепенно увеличивайте их. Чередуйте низкоповторный тренинг (5-8 повторов в подходе) с высокоповторным (15-20 повторов). Том Платц, вошедший в историю культуризма, как обладатель лучших ног, говорил, что на свете нет методики эффективней, чем два подхода тяжелых приседов по 20 повторений в каждом.

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5. НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ

Фото опубликовано Mia | 15 | 🇬🇧 (@mias.recovery) Дек 19 2016 в 4:24 PST





Организму, изнуренному тренировкой, нужны ресурсы для восстановления. Этим ресурсом выступает питание. Если вы питаетесь кое-как, с большими перерывами, злоупотребляете фаст-фудом и «пустой» калорийной едой, мышцы будут расти плохо, сколько бы вы ни тренировались.

Что делать: завести себе привычку питаться 5-6 раз в день: 3 больших приема пищи (завтрак-обед-ужин) и 3 перекуса. Вспомните о существовании таких продуктов как куриная грудка и творог – они содержат большое количество белка, нужного для строительства мышц. Готовьте свои обеды сами – разогревайте их в офисе. Если мышцы по-прежнему не растут, введите в свой рацион 1-2 белковых коктейля в день.