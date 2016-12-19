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Борис Майоров: Умарк – жертва западной пропаганды. Правильно Знарок его приложил

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о жесткой фразе шведского форварда Линуса Умарка и ответной реплике Олега Знарка.

Последний день Кубка Первого канала омрачила жесткая фраза нападающего сборной Швеции и «Салавата Юлаева» Линуса Умарка: «Здорово, что мы испортили русским праздник».

Многие российские игроки осудили эти слова. А главный тренер сборной России на итоговой пресс-конференции просто взорвался, заявив, что «шведу надо за это голову оторвать».

Сегодня я предложил Борису Майорову прокомментировать эту скандальную ситуацию

- Очевидно, что Умарк попал под влияние международной общественности, которая сейчас при каждом удобном случае критикует российский спорт, - заявил Майоров. - И аплодирует, когда нашей стране плохо. Вот шведский форвард и стал жертвой этой пропаганды, идущей с Запада.

Но я бы посоветовал Линусу обратить внимание на собственную культуру. Уж если ты приехал добровольно играть в нашу лигу и, кстати, зарабатываешь в ней очень неплохие деньги, то уважай страну, в которой сейчас живешь и работаешь. Уважай ее праздники, законы, традиции, образ жизни. В этом же нет ничего сверхъестественного. Это абсолютно нормально для любого воспитанного человека.

Если даже Умарк просто неудачно пошутил, надо думать, что говоришь. Ты же шутишь не в раздевалке среди друзей. А заявляешь о своем отношении к 70-летию нашего хоккея на весь мир, в официальном интервью после матча.

Знарок, конечно, тоже высказался в ответ грубо. Но мы-то знаем характер Олега Валерьевича и этому уже не удивляемся. Знарок всегда и везде режет правду-матку в лицо. Он камней за пазухой носить не станет. И его уже не изменишь.

Но вот этой своей грубоватой искренностью он и хорош. Я ни в чем не могу обвинить Знарка. Потому что прочитав слова Умарка в прессе, испытал аналогичные эмоции.

P.S. После того, как слова Умарка широко начали широко обсуждаться в прессе, швед сделал запись в своем твиттере, где извинился за свою резкость.

- Я очень сожалею, что мои слова была расценены, как неуважение по отношению к 70-летию российского хоккея, - написал Линус. – Я уважаю российский хоккей и очень люблю играть в хоккей в России.



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