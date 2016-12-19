Дмитрий Васильев: Россию целенаправленно травят!

Дмитрий Васильев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о прошедшем этапе Кубка мира, списке Макларена и наезде на Россию.

«АКИМОВА ПРОШЛА КРУГ В ОДНИ НОГИ С ЛИДЕРАМИ»

- Начнем с подведения итогов этапа в Нове-Место.

- В принципе, пока все хорошо. Удачное выступление мужчин – прогнозируемо. А Татьяна Акимова нас всех приятно удивила. Думаю, никто не ожидал от Татьяны такой прыти. Ждали, что она должна быть периодически в десятке, но то, что она выиграет и займет еще третье место, вряд ли кто от нее этого ждал.

- Победа Акимовой – случайность, или она придаст ей дополнительную уверенность, и мы вправе ждать от Татьяны продолжения?

- Акимова все три гонки на этапе в Нове-Место провела достойно. Вчера в масс-старте была десятой и там были два досадных промаха. Но меня больше порадовало, что последний круг она прошла наравне с лидерами, почти в одни ноги. Это факт говорит о не случайности успешного выступления Акимовой на этом этапе, и о ее хорошей форме.

- Но, как удержать такую форму весь сезон?

- Сейчас в этом нет смысла – до следующего этапа три недели, а до чемпионата мира и того больше. Просто этот этап дал понять, что Акимова готова показывать высокие результаты.

- О мужчинах. Мы в них верим, знаем, на что они способны, но не рано ли?

- Это лишь промежуточный результат, до ЧМ еще много времени. Если ребята ограничатся такими результатами, одно дело. А если они уже на пике формы, то ничего хорошего в этом нет. Но я склоняюсь к тому, что это все-таки промежуточный всплеск, чтобы войти в сезон, подтвердить тот тезис, что они действительно достойны бороться за самые высокие места. Плюс такие результаты придают психологическую уверенность – все идет по плану.

- Что можете сказать про Бабикова?

- Антон подтверждает свои притязания на гонку с массового старта, а это специфическая гонка. Здесь на передний план выходит психология. Видно, что у Бабикова с психологией все в порядке. И финишный круг он отработал очень хорошо. Антон сам себе и тренерам дал уверенность, что он полноправный член сборной. Теперь надо сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

«ВСЕ, ЧТО ИСХОДИТ ОТ МАКЛАРЕНА – БОЛТОВНЯ»

- Этап Кубка мира в Тюмени могут отобрать…

- Конечно, могут. Но нельзя быть мягкотелыми надо отстаивать свои права. В регламенте нигде не прописано, что вдруг у страны забирают по каким-то причинам этап Кубка мира. Это полная отсебятина, а значит, с ней надо бороться юридическими методами. Надо жестко отстаивать свои права.

- Ну, хорошо, а если 22 декабря на исполкоме IBU назовут 31 фамилию, и в списке будут несколько человек из первой сборной России. После этого на такой волне не то, что этап, членство СБР могут в IBU приостановить.

- Очевидно, что идет целенаправленная травля России. Только нас пытаются на чем-то поймать. При этом ни об одной другой стране речь не идет. Все хорошие, все чистые. Перекос в сторону России слишком явный и политика вышла на первый план. Ни к чему хорошему это не приведет.

Если против России будут применены серьезные санкции в биатлоне, это просто так для IBU и для мирового спорта в целом не пройдет. Сейчас хотят зажечь бикфордов шнур, но после этого всем станет ясно, что решение было принято неверное.

- Но если в списке Макларена будут действующие биатлонисты?

- Я в это не верю. Все, что исходит от Макларена – просто болтовня. Там могут быть фамилии одно-двух действующих спортсменов. Мы знаем, что проблема есть, и мы от нее не абстрагируемся. Мы с этой проблемой боремся. И все международные спортивные организации знают, что мы с ней боремся. Но сейчас пытаются еще побольнее ударить раненного льва. В чем задача – добить его совсем? И в чем цель – уничтожить Россию как спортивную державу?!

- Навести чистоту в нашем спорте…

- Это лицемерие! Пусть они начнут наводить чистоту среди своих липовых больных, которые справками обложились и легализовали использование запрещенных препаратов. Вы посмотрите статистку – многие соревнования выигрывают больные. Это же полный цинизм! Больные обыгрывают здоровых. Вот до чего довели спорт, это полный обман!

На третьем этапе Кубка мира в Нове-Место российские биатлонисты завоевали одну золотую медаль, две серебряных и одну бронзовую.