Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард2 : 1 ОТЙокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударом

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Лысцов (в центре)
Виталий Лысцов (в центре)Источник: Maisfutebol

Как уже писал «Советский спорт», российский защитник Виталий Лысцов забил гол-шедевр за «Тонделу». Это первый гол 21-летнего игрока, права на которого принадлежат «Бенфике», в чемпионате Португалии.

Гол Лысцова мог принести «Тонделе» победу, но «Боавишта» сравняла счет на последних минутах. Тем не менее, именно Лысцова признали лучшим в этой игре. В Португалии главный герой матча дает флеш-интервью.

Вот и Лысцов ответил на вопросы журналистов.

Как это было, в подробностях описывает Maisfutebol:

- Виталий вошел в зал для пресс-конференций с каким-то отчаянным выражением лица. Свое нежелание говорить он объяснил тем, что пока стесняется, но все-таки ответил на все заданные вопросы. Улыбнувшись, попросил говорить медленнее, - пишет издание.

«Стесняется», - пояснил пресс-атташе клуба.

- Ох, - вздохнул Лысцов. - Говорите медленнее, тогда я все пойму.

Репортер Maisfutebol задал вопрос о забитом голе - тренировал ли Виталий такие удары на тренировках. 

- Трудная игра, – говорит защитник, и тут же, улыбаясь, добавляет. – Повторите еще раз вопрос. Давайте заново.

Поняв суть со второго раза, Лысцов говорит: «Да, каждый день тренирую. После тренировок остаюсь минут на 10-15, тренирую удары.

- Вы похожие голы уже забивали?

- Нет. Но я всегда исполняю такие штрафные. Даже в национальной команде часто бью по воротам. Но так забил впервые. Красивый гол вышел.

- Сопернику удалось сравнять счет в концовке…

- Мы потеряли концентрацию на последних минутах. Но будем работать дальше, чтобы победить в следующем матче.

- Вы уже адаптировались в клубе?

- Что сделал?! Ах, адаптировался… Да-да. Здесь очень хороший коллектив, хорошие люди. С первого дня все мне помогали. Поэтому все идет спокойно.

«Все? Хорошо!», - сказал на прощание защитник. Этот третий тайм дался ему, кажется, сложнее, чем игра. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Линделёф станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 годаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф намерен сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Лысцов забил первый гол за «Тонедлу» в чемпионате Португалии21-летний Виталий Лысцов, защитник занимающей последнее место в чемпионате Португалии «Тонделы», забил первый гол за свой клуб.CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовУмирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовПриближающееся банкротство «Динамо» заставляет вспомнить о ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.«Бенфика» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Португалии.Томас Тухель: С нетерпением ждем захватывающих матчей с «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Бенфикой».«Барселона» сыграет с «ПСЖ», «Бавария» – с «Арсеналом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионовСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал игрока «Бенфики» на матче с «Наполи»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно.Агент защитника «Бенфики», которым интересуется «МЮ», подтвердил интерес к своему клиентуАгент Хасан Четинкая, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа, заявил, что его клиентом интересуются другие команды.Моуринью рассчитывает за счет Ибрагимовича приобрести защитника «Бенфики»Как сообщалось ранее, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Бенфики»Как сообщает Calciomercato.com, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф может покинуть португальский клуб в январе 2017 года.«Бешикташ» сыграл вничью с «Бенфикой», проигрывая 0:3 по ходу матчаМатч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.«Бешикташ» – «Бенфика». Болельщики хозяев провели акцию в поддержку глухих«Бешикташ» принимает «Бенфику» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. В начале матча турецкие болельщики провели акцию в поддержку глухих и слабослышащих.Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке домаТвоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке домаКлуб главного тренера сборной России «Университет-Нева» с трудом нашел в Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч у израильтян.Аксель Витсель: Не знаю, когда перейду в «Ювентус» - в январе или в июнеПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал возможный переход в «Ювентус».«Порту» упустил победу в концовке матча с «Бенфикой»Матч десятого тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Аксель Витсель: Благодаря «Бенфике» в Европе знают мое имяПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о переходе из «Стандарта» в «Бенфику», а также поделился мнением о переезде из Португалии в Россию.«Бенфика» обыграла киевское «Динамо»Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».«Бенфика» продемонстрировала лучший старт в чемпионате Португалии в своей истории«Бенфика» на данный момент лидирует в чемпионате Португалии. Клуб продемонстрировал лучший старт в истории.Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмыПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист получил травму.

Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Боавишта
Боавиштакалендарьстатистика
Тондела
Тонделакалендарьстатистика
Виталий Лысцов
Виталий Лысцоввсе новости