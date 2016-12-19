Пушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударом
Как уже писал «Советский спорт»,
российский защитник Виталий Лысцов забил гол-шедевр за «Тонделу». Это первый
гол 21-летнего игрока, права на которого принадлежат «Бенфике», в чемпионате
Португалии.
Гол Лысцова мог принести «Тонделе» победу, но «Боавишта» сравняла счет на последних минутах. Тем не менее, именно Лысцова признали лучшим в этой игре. В Португалии главный герой матча дает флеш-интервью.
⚽ Tondela 🆚 Boavista— GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) 18 декабря 2016 г.
O russo Lystcov marcou um golaço e foi o melhor em campo em Tondela ⭐#LigaNOS #TONBOA pic.twitter.com/1rfnK9lk3O
Вот и Лысцов ответил на вопросы журналистов.
Как это
было, в подробностях описывает Maisfutebol:
- Виталий
вошел в зал для пресс-конференций с каким-то отчаянным выражением лица. Свое нежелание
говорить он объяснил тем, что пока стесняется, но все-таки ответил на все
заданные вопросы. Улыбнувшись, попросил говорить медленнее, - пишет издание.
«Стесняется»,
- пояснил пресс-атташе клуба.
- Ох, -
вздохнул Лысцов. - Говорите медленнее, тогда я все пойму.
Репортер Maisfutebol задал вопрос о забитом голе - тренировал ли Виталий такие удары на тренировках.
Golaço de Lystcov, emprestado pelo Benfica ao Tondela. pic.twitter.com/bAH2sl1ilx— O Profeta do Benfica (@profeta_benfica) 18 декабря 2016 г.
- Трудная игра, – говорит защитник, и тут же, улыбаясь, добавляет. – Повторите еще раз вопрос. Давайте заново.
Поняв
суть со второго раза, Лысцов говорит: «Да, каждый день тренирую. После
тренировок остаюсь минут на 10-15, тренирую удары.
- Вы похожие голы уже забивали?
- Нет.
Но я всегда исполняю такие штрафные. Даже в национальной команде часто бью по
воротам. Но так забил впервые. Красивый гол вышел.
- Сопернику удалось сравнять
счет в концовке…
- Мы
потеряли концентрацию на последних минутах. Но будем работать дальше, чтобы
победить в следующем матче.
- Вы уже адаптировались в клубе?
- Что
сделал?! Ах, адаптировался… Да-да. Здесь очень хороший коллектив, хорошие люди.
С первого дня все мне помогали. Поэтому все идет спокойно.
«Все?
Хорошо!», - сказал на прощание защитник. Этот третий тайм дался ему, кажется,
сложнее, чем игра.