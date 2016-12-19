Пушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударом

Виталий Лысцов (в центре) Источник: Maisfutebol

Как уже писал «Советский спорт», российский защитник Виталий Лысцов забил гол-шедевр за «Тонделу». Это первый гол 21-летнего игрока, права на которого принадлежат «Бенфике», в чемпионате Португалии.



Гол Лысцова мог принести «Тонделе» победу, но «Боавишта» сравняла счет на последних минутах. Тем не менее, именно Лысцова признали лучшим в этой игре. В Португалии главный герой матча дает флеш-интервью.

⚽ Tondela 🆚 Boavista



O russo Lystcov marcou um golaço e foi o melhor em campo em Tondela ⭐#LigaNOS #TONBOA pic.twitter.com/1rfnK9lk3O — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) 18 декабря 2016 г.

Вот и Лысцов ответил на вопросы журналистов.

Как это было, в подробностях описывает Maisfutebol:

- Виталий вошел в зал для пресс-конференций с каким-то отчаянным выражением лица. Свое нежелание говорить он объяснил тем, что пока стесняется, но все-таки ответил на все заданные вопросы. Улыбнувшись, попросил говорить медленнее, - пишет издание.

«Стесняется», - пояснил пресс-атташе клуба.

- Ох, - вздохнул Лысцов. - Говорите медленнее, тогда я все пойму.

Репортер Maisfutebol задал вопрос о забитом голе - тренировал ли Виталий такие удары на тренировках.

Golaço de Lystcov, emprestado pelo Benfica ao Tondela. pic.twitter.com/bAH2sl1ilx — O Profeta do Benfica (@profeta_benfica) 18 декабря 2016 г.

- Трудная игра, – говорит защитник, и тут же, улыбаясь, добавляет. – Повторите еще раз вопрос. Давайте заново.

Поняв суть со второго раза, Лысцов говорит: «Да, каждый день тренирую. После тренировок остаюсь минут на 10-15, тренирую удары.

- Вы похожие голы уже забивали?

- Нет. Но я всегда исполняю такие штрафные. Даже в национальной команде часто бью по воротам. Но так забил впервые. Красивый гол вышел.

- Сопернику удалось сравнять счет в концовке…

- Мы потеряли концентрацию на последних минутах. Но будем работать дальше, чтобы победить в следующем матче.

- Вы уже адаптировались в клубе?

- Что сделал?! Ах, адаптировался… Да-да. Здесь очень хороший коллектив, хорошие люди. С первого дня все мне помогали. Поэтому все идет спокойно.

«Все? Хорошо!», - сказал на прощание защитник. Этот третий тайм дался ему, кажется, сложнее, чем игра.