ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?

Изучая посещаемость премьер-лиги в этом сезоне, мы сфокусировали внимание на новых стадионах. Растет ли зрительский интерес с появлением современных арен?

Мифы и разоблачения

На протяжении долгих лет устаревшую футбольную инфраструктуру, оставшуюся со времен СССР, называли главным фактором низкой посещаемости матчей. Многие ликовали, когда в 2010-м Россия получила право принимать чемпионат мира. Это означало масштабное строительство современных стадионов, что, как уверяли чиновники и не только, непременно вызовет футбольный бум в стране.

Но вот до чемпионата мира остается всего полтора года, уже возвели несколько комфортабельных арен, а посещаемость… Нет, не растет – падает, вопреки ожиданиям. Впрочем, то, что дело не только и не столько в инфраструктуре, было понятно всегда. Да не всем. Фундаментальную причину низкого спроса на футбол лучше всех сформулировал Леонид Слуцкий. И посещаемость новых стадионов – лишнее тому доказательство.

Все стадионы, появившиеся с 2010 года

Только на одном стадионе средняя посещаемость превышает 20 тысяч человек. Только три заполняются более чем на 50%. Аншлаг – уже давно краснокнижный зверь.

Стадион «Фишт» после зимних ОИ находится на реконструкции и ожидает кубка конфедераций и чемпионата мира. Что с ним будет после – загадка: в премьер-лиге Сочи не представлен.

«Рубин» на новой арене провел лишь 19 матчей чемпионата – то воду заливали, то газон меняли. Среднюю посещаемость на этом 45-тысячном красавце можно описать словами «позор» и «катастрофа».

Стадион ЦСКА нужен был хотя бы для того, чтобы люди, годами объяснявшие низкую посещаемость фактором Химок, осознали свое заблуждение.

Со стадиона «Анжи» (не построенного, а реконструированного) болельщики сбежали примерно так же быстро, как звезды во главе с Гусом Хиддинком из клуба.

Приличный показатель, за который не стыдно, только у «Спартака». Более-менее дела обстоят у «Терека» и «Краснодара». Хотя последний возвел стадион совсем недавно, и осенью наблюдался «эффект новизны». Выводы можно будет делать в апреле-мае.

До и после

Конечно, можно утешить себя тем, что на домашние матчи перечисленных клубов стало ходить больше зрителей, чем было до появления новых стадионов. Самая впечатляющая положительная динамика у «Спартака» – плюс 15 тысяч человек. А в этом сезоне домашняя планка красно-белых и вовсе перевалила за 30 тысяч – нормальный европейский уровень (не считая Германии).

Цифры показывают: да, новые стадионы привлекают зрителей, спрос на футбол растет. Но этих цифр, этой динамики явно недостаточно, чтобы говорить о каком-то футбольном буме. Бум – это когда бегаешь вокруг стадиона в поисках спекулянтов, но не можешь их найти, потому что даже у них билеты закончились. Ни один из новых стадионов не заполняется хотя бы на 60% от своей вместимости. И это – самая печальная цифра.

Посещаемость до и после появления нового стадиона

Летний простой

Может возникнуть справедливый вопрос: если посещаемость на новых стадионах все-таки выросла, то почему это никак не отразилось на показателе всей премьер-лиги?

Потому что якорем являются другие клубы. Такие, как «Крылья Советов». Некогда самый посещаемый клуб Восточный Европы в этом сезоне занимает 12-е место с показателем 6496 человек. А ведь когда-то, когда Каряка штамповал голы со штрафных, было в районе тридцатки. Такой спад чем объяснить? Ходили люди на футбол и вдруг перестали…

Объяснений много. И все они повторяются десятки раз за сезон. К черту банальности! У нас сегодня разоблачение мифов. Первый – новые стадионы не влияют на общую картину – уже есть. Авторами другого мифа также были чиновники, функционеры и прочие деятели, особенно апологеты системы «осень-весна». Сформулировать его можно так: нет ничего страшного в том, что мы не играем летом, поскольку летом людям не до футбола – все в отпусках и на дачах.

Анализ посещаемости июньских и июльских матчей (в августе и сейчас играем) в сезонах, предшествовавших переходу на календарь «осень-весна», полностью это опровергает. Средняя посещаемость в летние месяцы – 13140 человек. Это не только выше итоговых показателей последних сезонов, но и вообще рекорд (лучший показатель в российской истории – 13027 в сезоне-2012/13).

Динамика посещаемости премьер-лиги

С переходом на «осень-весну» чемпионат потерял зрителей. Это одна из множества причин, которые, впрочем, второстепенны. Слуцкому, назвавшему Россию нефутбольной страной, нет оснований не верить. И даже новые стадионы, коих с каждым годом все больше, не в силах повлиять на общую картину. Зрительский интерес к футболу остается катастрофически низким. И с введением в эксплуатацию остальных запланированных арен ситуация вряд ли существенно изменится.